10 estrenos que ver este fin de semana del 25 al 27 de septiembre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max o Disney+: De 'Backrooms' a 'Toy Story 5'

Este último fin de semana de septiembre tiene entre sus estrenos en las plataformas de streaming dos de las películas que más han dividido al público este 2026. Por un lado, nos llega a Filmin y a HBO MAX el éxito del cine de terror 'Backrooms', protagonizada por Renata Reinsve y Chiwetel Ejiofor, y que consiguió alzarse con más de 300 millones en taquilla. Por otro lado, ahí tenemos 'Toy Story 5', una quinta parte de la mítica saga del cine de animación, que no convenció a todos los fans, pero que triunfó en cines de todo el mundo. Entre estas dos puntas de lanza, nos encontramos una nueva adaptación literaria en Prime Video. Se trata del best seller 'La hipótesis del amor'. También nos llega 'Unabomber', centrada en el famoso asesino que aterrorizó entre finales de los 70 hasta mediados de los 90.

Por otro lado tenemos el trágico y polémico documental 'El buen espíritu: Detrás de la puerta del Opus Dei', que llega gracias a HBO MAX. Y, hablando de terror, tenemos 'En tierra de muertos', con Daisy Ridley luchando contra un apocalipsis zombie. O 'La secta', una cinta alemana protagonizada por Eric Bana y Sadie Sink.

La hipótesis del amor

Sinopsis: Olive es una brillante estudiante de doctorado. Cuando descubre que su mejor amiga, Ahn, se ha enamorado de Jeremy, el chico que a ella le gustaba, Olive besa impulsivamente al intimidante profesor Adam Carlsen para demostrar que lo ha superado. El beso les lleva a ambos a mantener una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Pero cuando su acuerdo empieza a difuminarse entre la ficción y la realidad, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis: que quizá el amor sí merezca la pena.

Claire Scanlon dirige esta adaptación de las novelas superventas de Ali Hazelwood. ¿Y quién iba a estar detrás sino es Prime Video? La plataforma se ha postulado como el gran servicio de streaming que adapta este tipo de libros, entre juvenil y young adult, con un toque de comedia romántica que nos recuerda a ese cine de Antena 3, pero con más presupuesto. En este caso, tenemos a Lili Reinhart ('Riverdale') como protagonista, dando vida a Olive. Esta historia pasó de ser un fanfic sobre las secuelas de Star Wars, con un romance entre Kylo Ken y Rey Skywalker, a un best seller que llega al millón de ejemplares vendidos en todo el mundo. Nicholas Duvernay y Tom Bateman son los otros dos protagonistas de la película. Una rom com de las que nos deja con buen sabor de boca, y con una sonrisa dibujada en la cara.

"El camino desde que algo es adquirido para su posible adaptación hasta que realmente llega a hacerse es tan largo y tan tortuoso que, a veces, ni siquiera vale la pena anunciarlo. Todos mis libros han sido adquiridos para su adaptación, excepto el único que realmente, realmente quiero que adapten, porque creo que podría convertirse en una buena: 'Check & Mate'", contó Hazelwood para Harper's Bazaar'.

Plataforma: Prime Video

Unabomber

Sinopsis: Un estudiante de Harvard se convierte en "Unabomber" tras someterse a una serie de experimentos psicológicos. Años más tarde, la investigación de un agente del FBI revela cómo su pasado determinó la campaña mortal que se cobró la vida de tres personas e hirió a otras veintitrés entre 1978 y 1995.

El nuevo thriller de Netflix bebe directamente de la fantástica serie de David Fincher 'Mindhunter', de la que seguimos pediendo más temporadas, cuenta con la dirección de Janus Metz Pedersen y los guionistas Sam Chalsen y Nelson Greaves, para hablarnos de la historia de Ted Kaczynski, que mató a tres personas y cometió 16 atentados a lo largo de veinte años. Un reparto increíble con Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley. Puede que sea el nuevo gran éxito de la plataforma y todo parece indicar que sí, sobre todo gracias a todo el mundo que se ha apuntado al proyecto. Ya contó con una adaptación en formato serie con Paul Bettany interpretando a Unabomber, e incluso un documental en varias partes que cuenta con declaraciones en primera persona del terrorista.

"La amenaza que supone la tecnología moderna para nuestra especie, y para las demás, no tiene precedentes. Nuestra situación actual es una de ésas en las que tenemos que decidir si cometemos ciertas injusticias y crueldades para evitar otras injusticias y crueldades mayores. Hay momentos en los que se deben tomar medidas extremas. Para salvar la naturaleza salvaje no bastará enfrentarse a la industria maderera. Hay que golpear los órganos sensibles y vitales del sistema, y de una forma inapelable", defendió el propio Unabomber, Ted Kaczynski, en una entrevista para el medio Liternatura, con motivo del lanzamiento de su libro traducido en España: 'Desde un bosque lejano'.

Plataforma: Netflix

En tierra de muertos

Sinopsis: Ava, una mujer desesperada cuyo marido ha desaparecido tras un catastrófico experimento militar, se une a una "unidad de recuperación de cadáveres", pero su búsqueda da un giro escalofriante cuando los cadáveres que está enterrando empiezan a dar señales de vida.

Daisy Ridley ('Star Wars') se adentra en el terror postapocalíptico con este thriller zombi ambientado en una Tasmania devastada por un experimento militar. Mientras busca a su marido desaparecido, se enfrenta a cadáveres que parecen volver a la vida en una historia que combina horror, acción y una poderosa dimensión emocional. La carrera de Ridley tras dar vida a Rey en la trilogía de secuelas de la saga creada por George Lucas ha sido bastante irregular, repleta de altibajos. Su fracaso con 'Chaos Walking' sepultó su oportunidad de volver a protagonizar una superproducción, así que poco a poco se está especializando en cintas de más bajo presupuesto. como 'Cleaner (Rescate vertical)' o esta cinta de terror de zombies. Junto a ella nos encontramos a otro joven actor, Brenton Thwaites, que parecía que iba a comerse Hollywood tras participar en 'Piratas del Caribe', pero que quedó en una apuesta a medio gas.

"Siento que el viaje de Ava es muy representativo de lo que están viviendo los zombis en la película. Ella se encuentra atrapada en una especie de estado de limbo propio, sin estar ni aquí ni allí, y está buscando respuestas antes de poder pasar a la siguiente etapa de su vida", comenta Daisy Ridley en una entrevista para Original Cin. "Así que creo que el guion aborda de una manera muy reflexiva el viaje personal de cada uno y el duelo. Ella está sola, pero forma parte de todo y está atravesando las cosas junto a otras personas. Encontré todo eso en el guion y lo seguí percibiendo a medida que avanzábamos con el rodaje".

Plataforma: Movistar Plus

El mago del Kremlin

Sinopsis: En medio del caos postsoviético de los años 90, el joven Vadim Baranov (Paul Dano) empieza a labrarse un camino como artista y productor de televisión. Su elocuencia y conexión con las altas esferas le llevan a convertirse, de la noche a la mañana, en el asesor de un agente del KGB con un brillante porvenir: Vladimir Putin (Jude Law). Desde las entrañas del poder, ambos darán forma a la nueva Rusia, difuminando los límites entre la verdad y la mentira.

Un Jude Law casi irreconocible encarna a Putin en este thriller político dirigido por el francés ganador de La Palma de Oro en Cannes Olivier Assayas ('Carlos') y coescrito por Emmanuel Carrère inspirándose en la aclamada novela de Giuliano Da Empoli. Paul Dano interpreta a su ambicioso asesor en una trama sobre la manipulación y el poder en la Rusia postsoviética de los años 90, con Alicia Vikander como contrapunto moral. Una película que explora la construcción de la maquinaria propagandística que acompañó el ascenso de Putin. Y sí, no deja de ser sorprendente la elección de Law para dar vida al presidente ruso.

+"Me sentía seguro, estando en manos de Olivier [el director] y del guion, de que esta historia iba a contarse de una manera inteligente, con matices y con consideración. No buscábamos la polémica por el simple hecho de generar polémica. Es un personaje dentro de una historia mucho más amplia. No intentábamos definir ni establecer nada sobre nadie", explicó Law sobre la elección de la historia durante su presentación en el Festival de Venecia. Assayas, además, es un director que nunca se conforma con películas fáciles.

Plataforma: Movistar Plus

Las catadoras de Hitler

Sinopsis: Otoño de 1943. La joven Rosa huye de un Berlín bombardeado y se refugia en un pueblo donde viven sus suegros. Rosa descubre rápidamente que en el bosque adyacente se encuentra el cuartel general de Hitler, la llamada 'Guarida del Lobo'. El Führer ve enemigos por todas partes. Su obsesión es que lo envenenen. Una mañana Rose es recogida junto a otras jóvenes del pueblo para probar la comida que le preparan a Hitler.

Basada en hechos reales y en el bestseller de Rosella Postorino, esta producción histórica narra la historia de las jóvenes obligadas a probar los alimentos destinados a Hitler. Un intenso relato sobre supervivencia, miedo y amistad femenina durante el nazismo que fue reconocido con tres premios David di Donatello. Silvio Soldini adapta al cine la exitosa novela con un reparto casi todo compuesto de mujeres: Elisa Schlott, Alma Hasun, Esther Gemsch, Emma Flack, Olga Von Luckwald, Berit Vander, Jürgen Wink y Max Riemelt. En 2012, Margot Wölk confesó antes de morir que fue una de esas mujeres que fueron obligadas a probar la comida de Hitler. Esta historia se basa en ese único testimonio. "Rosella hizo una completa investigación para escribir su novela, pero no encontró más información que el testimonio de Margot. Por eso, en Alemania hay personas que dudan de que eso fuese verdad", comentó Soldoni para RTVE. "Lamentablemente no hay pruebas, porque las otras catadoras y las personas que pudieron haber testificado sobre el tema murieron al final de la guerra".

Plataforma: Movistar Plus

Backrooms

Sinopsis: Una extraña puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para intentar rescatarlo.

Kane Parsons adapta un cortometraje propio y convirtió este creepypasta de la deepweb en uno de los grandes éxitos del terror de este 2026. Y es que, sin lugar a dudas, esta película ha dado mucho de que hablar. Con Renata Reinsve y Chiwetel Ejiofor como protagonistas, la dirección de arte de este film nos lleva a un mundo imposible al otro lado de una tienda de muebles de ocasión. Es verdad que lanza muchas preguntas pero muy pocas respuestas, pero quizá ese sea el encanto principal de 'Backrooms', y te invita a pensar y reflexionar sobre lo que estás viendo. Sobre todo si es real, o es producto de la imaginación y de la psique de los protagonistas.

"Siento que me aferré a ese fenómeno porque lo sentía como un espacio muy familiar. Es increíblemente genérico y da lugar a la imaginación. Nací en 2005 y creo que mucha gente que creció entre los 90 y los 2000 siente nostalgia por las cámaras digitales compactas y esas instantáneas que parecen baratas, sacadas con el flash encendido y el balance de blancos mal ajustado", explicó su director a 20 Minutos, definiendo la razón por la que se lanzó a rodar esta historia.

Plataforma: HBO MAX / Filmin

El buen espíritu: Detrás de la puerta del Opus Dei

Sinopsis: Los tres episodios recogen las vivencias de 14 hombres, en su mayoría antiguos numerarios o sacerdotes del Opus Dei, en diferentes etapas de sus vidas en once países de Europa y América Latina, y en Estados Unidos.

Una producción original dirigida por la periodista Mònica Terribas, que continúa el proyecto iniciado con 'El minuto heroico: Yo también dejé el Opus Dei', ganador del Ondas a mejor documental en 2025, en el que se recogían testimonios de trece mujeres que describen presuntos abusos laborales, psicológicos y espirituales dentro de la institución. Testimonios inéditos que desvelan el funcionamiento de esta institución, tanto de su arquitectura financiera como en el terreno de lo espiritual y supuestos mecanismos de control psicológico, siempre desde el relato de sus protagonistas y expertos en la materia. Tras el impacto mediático y social de la principal serie documental sobre el tema, muchos hombres que habían abandonado el Opus Dei necesitaban también explicar el rol que habían jugado dentro de la Obra. Según sus propios relatos, desde niños los captaron y predestinaron a convertirse en numerarios o sacerdotes del Opus Dei. La serie analiza sus descripciones del control psicológico, prácticas de reclutamiento y opresión, así como su relato sobre las supuestas dinámicas subyacentes de poder, dinero, influencia y control.

Muchos de ellos ocuparon responsabilidades de gobierno siendo directores, secretarios y miembros de los Consejos Locales dentro de sus centros y oficiales de las Comisiones Regionales. Otros fueron llamados a apoyar a la institución desde la cima de sus actividades profesionales para expandir el Opus Dei. Algunos, como numerarios, agregados o sacerdotes, fueron enviados siendo adolescentes a países de los que ya no volvieron. Sus experiencias coincidentes arrojan luz sobre el funcionamiento de la Obra, su dinámica económica y de influencia, a través de las Comisiones Regionales, los Consejos Locales, los centros educativos, universitarios y de investigación, así como las dinámicas de dirección espiritual y preceptuación sobre adolescentes y jóvenes universitarios.

Plataforma: HBO MAX

Toy Story 5

Sinopsis: Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?

Nadie había pedido una quinta entrega de la saga 'Toy Story', pero Pixar tenía una nueva idea. Así que, ¿por qué no seguir adelante con ella? ¿Por qué no enfrentar a nuestros juguetes favoritos contra un nuevo enemigo: la tecnología? El resultado es una película bastante irregular, sobre todo dentro de una de las sagas más veneradas del cine de los últimos treinta años. Celebramos que esta historia esté más centrada en el personaje de Jessie, que había quedado algo más de lado desde la segunda entrega. Además, supuso la vuelta a Hollywood de Joan Cusack, que le da voz a la joven vaquera. Y, pese a que las críticas fueron bastante mixtas y reservadas, 'Toy Story 5' superó la barrera de los mil millones. "Si hubieran hecho una película sobre juguetes cuando yo era niño en los años 70, habrían sido las televisiones de casa quitando tiempo a los juguetes", confesó su director, Andrew Stanton, para Fotogramas. "Quería entrar en la imaginación de Bonnie. Le dije al departamento artístico y al de efectos visuales que tendríamos reuniones solo para hablar del juego. Querían que fuera etéreo, temporal, como si pudiera cambiar en cualquier momento, igual que las ideas de un niño, como en un sueño, que cambia constantemente".

Plataforma: Disney Plus

La secta

Sinopsis: Ben, un escritor y psicólogo social, se traslada a Berlín para investigar el poder de las sectas. Mazzy, su hija, se enamora de un chico con siniestras intenciones. La situación se vuelve aterradora cuando una peligrosa secta amenaza sus vidas.

Un psicólogo social encarnado por Eric Bana investiga sectas en Berlín mientras su hija adolescente es atraída por una peligrosa secta. Ya solo por este resumen, nos interesa un poco, ¿verdad? ¿Recordamos esa época de finales de los 90 y principios de los 2000 donde había tantas películas centradas en el mundo de las sectas? 'El fin de los días', 'La bendición'... Quizá esta cinta dirigida por Jordan Scott (hija del mítico director Ridley Scott), que adapta la novela del inglés Nicholas Hogg, llegue unos años tarde. Pero cuenta con dos valores seguros: Bana y Sadie Sink, Max en 'Stranger Things', y la nueva Jean Grey en el Universo Cinematográfico de Marvel. Lamentablemente, no tuvo muy buenas críticas, sobre todo por lo facilón de su guion, que no deja de caer en lugares comunes. "Cuando elijo un proyecto, busco que me estimule de la mayor manera posible y que sea diferente a lo que he hecho antes. A veces, también puede ser tan simple como que me parezca divertido; si pienso que será gratificante, entonces ¿por qué no hacerlo?", confesó Sink en una entrevista para Vanity Fair.

Plataforma: Filmin

La OTAN y la guerra

Sinopsis: Mientras la guerra de Rusia en Ucrania avanza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convence a Jens Stoltenberg de que prorrogue su mandato como secretario general de la OTAN por un último año y promete que la Alianza apoyará a Ucrania "el tiempo que sea necesario". Pero a medida que el apoyo occidental se tambalea y las divisiones entre los aliados se profundizan, su promesa pende de un hilo.

El documental muestra los complejos equilibrios diplomáticos que debe gestionar para mantener la unidad de una organización basada en la unanimidad y un escenario con líderes como Joe Biden, Volodímir Zelenski, Recep Tayyip Erdoğan o Viktor Orbán, donde las negociaciones ponen en juego la seguridad europea, la credibilidad de la Alianza y el futuro de Ucrania. Un acceso sin precedentes a las reuniones, negociaciones y espacios de decisión de la OTAN, acompañando a Stoltenberg en su último y más difícil año como secretario general. Un retrato íntimo de la diplomacia de alto nivel y de las tensiones que marcan la política internacional contemporánea. Una reflexión sobre el liderazgo, la negociación y la defensa de los valores democráticos en un momento en que Europa vuelve a enfrentarse a la amenaza de la guerra.

Plataforma: Movistar Plus