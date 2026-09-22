HBO Max calienta motores con la temporada 2 de 'Furia': Estrena el tráiler oficial de sus 8 nuevos capítulos con un renovado elenco

HBO Max ha llegado este martes al Festival de Cine de San Sebastián para presentar la segunda temporada de 'Furia', la serie más vista de la plataforma en un lustro con su renovado plantel de protagonistas y que volverá a la plataforma el próximo 9 de octubre. Y aprovechando su presentación, se ha lanzado el tráiler de los nuevos episodios de la comedia dirigida por Félix Sabroso.

La segunda temporada de 'Furia' contará con ocho nuevos episodios de 30 minutos con un nuevo reparto encabezado por Maribel Verdú ('La casa de los espíritus', 'Élite'), Carmen Maura ('Tierra de mujeres'), María León ('Perdiendo el juicio', 'El caso Asunta'), Cecilia Suárez ('La casa de las flores', 'El jardinero'), Ana Mena ('Ídolos') y Clara Sans ('Innato', 'Celeste'). Mientras que Ana Torrent y Claudia Salas retoman sus papeles de la primera temporada.

El reparto de 'Furia: Parte 2' se completa con Alberto San Juan ('Furia', 'La cena'), Asier Etxeandia ('Atasco', 'Romi'), Mariona Terés ('Barrio Esperanza'), Jaime Zatarain ('Ángela', 'Pura sangre'), Pepa Charro ('Muertos S.L.', 'ENA. La reina Victoria Eugenia'), Alexandre Ars, Miguel Iriarte y Miguel Barraga, entre otros.

Durante la presentación, Félix Sabroso ha explicado que la nueva temporada de 'Furia' pasa del "paroxismo absoluto" de su primera entrega a indagar "nuevos universos en los que pasan cosas" sin la necesidad de alargar las "tramas anteriores" de su primera tanda. Asimismo, el cineasta ha confesado que los nuevos personajes son la "representación de la realidad sobre la realidad misma".

"Hay sátira, humor, puntos de giro, muchas sorpresas. Aunque es un poco narcisista creo que hemos hecho un serión", ha sentenciado Sabroso durante la rueda de prensa, en la que han estado presentes todas las actrices que se suman al reparto de la ficción que en la primera temporada contó con Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza y Pilar Castro.

Así será la segunda temporada de 'Furia'

En las nuevas tramas veremos a varias mujeres atrapadas en un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo. Todas ellas deberán enfrentarse a estas crudas situaciones con la única arma que les queda: la furia.