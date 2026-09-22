'Valle Salvaje', avance capítulo 492 del miércoles 23 de septiembre en RTVE: La amenaza a Alejo y el giro con Rafael y Rosalía

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este miércoles 23 de septiembre, el notario advierte a Victoria de que necesita testigos que aseguren bajo juramente que no propició la marcha de Dámaso para poder acceder a su testamento.

Bárbara reacciona con crudeza a la aparición de Genaro Salazar en Valle Salvaje y le pide que se marche inmediatamente de allí porque no es bienvenido.

Luisa le hace ver a Alejo que don Hernando es mucho más poderoso que su hermano Rafael y que se está metiendo en un gran problema por enfrentarse a él y que si quiere casarle con Manuela lo hará.

Tras ello, Manuela se enfrenta con Alejo y le deja claro que nunca en su vida se había sentido tan despreciada y humillada por un hombre como ahora y él le pide disculpas asegurando que no era su intención. Y Don Hernando le da un ultimátum: o acepta casarse con su hija y se comporta como un hombre de honor o lo rechaza y tendrá que asumir las consecuencias.

José Luis le hace ver a Rosalía que todavía está a tiempo de negarse a participar en el bautizo de María junto a su nieto pero ella le asegura que ha sido petición de Rafael y no puede negarse. Además no duda en pedir un lugar para su hermana Leonor en la ceremonia pues es su única invitada.

Después, Rosalía trata de hacer ver a Rafael que no es oportuno que Lucas y María se bauticen juntos. Paralelamente, ambos se acercan peligrosamente.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara no daba crédito a la noticia de la boda de Alejo y Manuela y no dudaba en preguntarle a Luisa el por qué no se lo ha contado.

Tras ello, Alejo hablaba con Luisa para convencerla de que él no tiene nada que ver en esta historia y que él no besó a Manuela y que no le dio ninguna importancia a ese beso porque es alguien por la que no siente nada.

Rafael insistía a Rosalía para que se siente a su lado en el almuerzo pero ella le responde que no cree que vaya a acudir a la cita y después él trataba de saber si ha hecho algo que le haya podido molestar tras haberla oído decir a su hermana Leonor que se iba a marchar de palacio con María definitivamente.

Por su parte, Leonor le confesaba a Rafael que quizás Rosalía nunca tuvo que regresar al Valle porque ella no quería y ahora se ha visto obligada a formar parte de una vida en la que no está cómoda. Pero el duque, desesperado, le pedía ayuda a la doncella para convencer a su hermana de que se quede en palacio. Y después le solicitaba a Rosalía que espere al menos hasta que la niña esté bautizada.

Pepa anunciaba a Mercedes y Victoria que ha llegado un notario a la Casa Pequeña que pide ver a doña Victoria y ella reaccionaba con ilusión. Además, alguien totalmente inesperado irrumpía en la Casa Pequeña ante Bárbara, pues Genaro Salazar, el aristócrata que conoció en el baile aparecía en el Valle por sorpresa.