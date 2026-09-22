RTVE ficha a estos cantantes para las galas musicales de la Navidad: Apuesta por la vuelta de Raphael y una estrella internacional

Aunque todavía quedan tres meses para las Navidades, en TVE ya están empezando a trabajar en las que serán sus grandes apuestas para esas fechas tan señaladas. Y si en EEUU Mariah Carey es la gran representante de la Navidad, en España tenemos a Raphael. El artista que más especiales ha protagonizado en TVE volverá este año a ser un imprescindible en la programación.

Así, TVE confirma que Raphael será el protagonista de uno de los especiales musicales que prepara para estas Navidades. El otro será Camilo. La cadena pública comenzará próximamente a preparar estos especiales que cuentan siempre con una gran acogida de la audiencia.

El vínculo de Raphael con RTVE se remonta a 1965, con su primera aparición en Televisión Española para interpretar el mítico villancico 'El tamborilero'. De hecho, es el artista que más veces ha actuado en la cadena pública, y regresará en las navidades de 2026 con un especial en el que repasará sus más de seis décadas de carrera junto a amigos y grandes estrellas de la música.

El especial con el que Raphael volverá a ser protagonista se emitirá previsiblemente en la Nochebuena de TVE tras cuatro años de ausencia. Su vuelta, que se prevé como el colofón perfecto para la celebración de los 70 años de la televisión pública en España, se producirá además dos años después de sufrir un pequeño ictus cuando grababa un especial de 'La Revuelta'.

El jienense Rafael Martos saltó a la fama en 1962 como ganador del Festival de Benidorm. Su voz prodigiosa y su particular manera de interpretar han sido sus armas para permanecer durante más de 60 años como figura indiscutible de la música hispana y conquistar un lugar privilegiado en el panorama musical mundial. Participó dos veces en Eurovisión, protagonizó películas y tuvo sus propios programas de radio y televisión, como la recordada serie de TVE 'El mundo de Raphael'.

En sus innumerables giras ha recorrido varias veces España, América y Asia en todos los grandes teatros y auditorios españoles y en los principales escenarios internacionales: el Carnegie Hall y Madison Square Garden de Nueva York, el Palladium y el Talk of the Town de Londres, el Olimpia de Paris, el Bellas Artes de México, el Opera House de Sydney, el Teatro de la Opera de Buenos Aires, el Teatro Opera de Tokio, el Rossia de Moscú, el Festival de Viña del Mar en Chile, o el Festival de Baden-Baden en Alemania, entre muchos otros.

Su inmensa discografía atesora un palmarés de más de 300 discos de Oro, 50 de Platino y el único de Uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias.

Camilo, el otro protagonista de las navidades de TVE

Camilo, protagonista de las navidades en TVE

Y de una leyenda musical a un joven artista colombiano que saltó a la fama en 2007 como ganador de Factor XS con apenas 13 años. Así, Camilo contará por primera vez con su propio especial musical en TVE en el que estará acompañado de otros grandes artistas como es habitual.

El actor, cantante y compositor de pop latino y reggaetón, grabó su primer disco en 2008 y pronto comenzó a triunfar fuera de su Colombia natal, a lo largo y ancho de toda América Latina. Con cuatro álbumes de estudio y varios trabajos en otros formatos, la carrera de Camilo comenzó como compositor de temas para grandes estrellas antes de lanzarse él mismo sobre los escenarios a partir de 2019. Una trayectoria de casi 20 años que ha brillado también gracias a sus colaboraciones con los grandes nombres de la música latina, bien como compositor o como intérprete: Karol G, Becky G, Juanes, Sebastián Yatra, Morat, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Mau y Ricky, Manuel Turizo, Selena Gómez, Farruko, Yami Safdie o Camila Cabello, entre muchos otros.

Todo ello le ha permitido crear una gran comunidad de fans, una “tribu” con una sensibilidad colectiva más allá de la música y con la que mantiene una estrecha relación en todas las giras que ha realizado en América Latina, Estados Unidos y Europa, donde Camilo conversa con el público y comparte sus reflexiones. Los reconocimientos le han llegado también del sector profesional, como nominado o galardonado en los Grammy Latinos, Premios Billboard y Premios Juventud.

Camilo se ha consolidado como mucho más que un artista pop latino: una figura con un estilo musical propio, una sensibilidad especial y una carrera asentada en sólidos valores, que enamorará a la audiencia de RTVE estas próximas navidades.

José Mota también volverá en Nochevieja

Por otro lado, según avanzó Poco Pasa TV, José Mota volverá a ser el gran protagonista de la Nochevieja de La 1 con un nuevo especial en el que repasará las noticias del 2026. El humorista seguirá así formando parte de la noche del 31 de diciembre con su tradicional show alcanzando todo un hito pues será su 26º programa navideño en TVE, 18 en solitario y ocho junto a Juan Muñoz como 'Cruz y Raya'.