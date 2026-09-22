El rótulo visto durante la emisión de 'La Revuelta' sobre 'Horizonte' de Iker Jiménez tras darle el 'sorpasso' en audiencias

El inicio de este curso televisivo ha venido marcado en 'La Revuelta' por unos datos más discretos de audiencia que, durante varias noches, han dejado a David Broncano y su equipo por debajo de 'Horizonte'. Y tras ser superados algunas jornadas por el espacio diario de Iker Jiménez en Cuatro y 'El Hormiguero' de Pablo Motos, el programa de entrevistas de La 1 ha contraatacado con un rótulo que no pasó desapercibido durante la emisión de este lunes.

El espacio de RTVE arrancó la semana recibiendo una vez más a José Mota, que en este caso visitaba a David Broncano para presentar su debut como director en la gran pantalla 'Arriba Tutto', que llegará a las salas de cine el próximo 9 de octubre. Y pese a que durante el inicio de la emisión no hicieron referencia a sus últimas "derrotas" en términos de audiencia contra el formato de Cuatro, hubo cabida para algún que otro dardo.

El dardo de 'La Revuelta' tras su derrota en audiencias con 'Horizonte' de Iker Jiménez

Fue durante la recta final de la entrevista, mientras Mota se sometía a las preguntas clásicas, cuando 'La Revuelta' aprovechó para pronunciarse sobre su nueva situación, como tercera opción en el access prime time algunas noches, por debajo de Iker Jiménez. "Yo acepto esas preguntas, porque tengo que aceptarlas, si me dejas que te haga otras dos a ti. Es un pacto que tenemos tú y yo, la última vez fue así, que no tienes buena memoria...", llegó a reclamar el invitado.

Sin embargo, no fue hasta el momento en el que el actor se sinceró sobre sus relaciones sexuales del último mes cuando se mostró en pantalla un mensaje que no ha pasado desapercibido entre los espectadores de La 1. "Cada vez menos y te digo por qué. He leído, y esto es totalmente en serio, que hay un rito tibetano que dice que eyacular de alguna manera te resta vida, no mucha, pero te va restando", explicó el actor entre risas del presentador y el público.

Justo en ese momento, un rótulo apareció en pantalla en el que se podía leer: "Si con estos bulos no adelantamos a Horizonte, yo no sé", un claro dardo dentro de los grafismos de 'La Revuelta' dirigido al espacio de Cuatro, que ha conseguido superar al programa de David Broncano durante las últimas semanas por su cobertura sobre la situación en Ceuta a raíz de la prolongada crisis migratoria.

Rótulo de 'La Revuelta' contra 'Horizonte'

"Esto no puede ser porque tú y yo estaríamos muertos ya, pero si que es cierto que, intentando buscar un equilibrio... Calambrillo sí, pero que no se vaya, contención", terminaba explicando José Mota sin ofrecer una cifra exacta sobre sus encuentros sexuales del último mes y obligando más tarde al presentador a sincerarse sobre cuánto "dinero negro" tiene. "En negro nada, en metálico algo, pero poco. Igual hace años cuando me tenían que pagar algo lo metían en un sobre pero ya no, hace muchísimos años", aseguró el comunicador.