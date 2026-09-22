¿Quién es la potente invitada que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, martes 22 de septiembre en RTVE?

Tras arrancar la semana con la visita de José Mota y Ralph Echemendia, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el humorista para descubrir todos los detalles de 'Arriba Tutto', su debut como director en la gran pantalla, y más tarde cerró la noche recibiendo al conocido como "hacker éctico" para conocer su trabajo en ciberseguridad y hacking para grandes corporaciones.

La visita del humorista y el hacker al espacio de TVE se tradujo este martes en un 10.9% de share y 1.291.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 15.2% de share y 1.773.000 espectadores gracias a la visita de Ferran Torres. Por otro lado, 'First Dates' se conformó en Telecinco con un 8.7% de cuota de pantalla y 1.032.000 seguidores.

Malú, la invitada de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita este martes 22 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más al dúo de actores conformado por Pepa Charo y Julián López, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar la nueva obra de teatro que protagonizan juntos, '53 domingos'. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez en la cadena pública a Malú.

🥁 Martes de @LaRevuelta_TVE , martes de @_MaluOficial_.



🥁 Este 22 de septiembre a partir de las 21:40 h en @La1_tve. https://t.co/rfBH8Gnr2Z pic.twitter.com/NL6sn51IRi — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 22, 2026

La cantante acude así por primera vez este martes al programa de entrevistas de TVE después de que visitara 'La Resistencia' en Movistar Plus en el año 2022 y diera mucho juego. La artista aprovechará para presentar su nueva gira de conciertos 'Quince Tour', donde presenta en directo su decimoquinto álbum de estudio que lanzó a principios de año. Se trata de espectáculo especial en el que hace un repaso de los temas más destacados de sus casi 3 décadas sobre los escenarios.