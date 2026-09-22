El público coincide: Muchos dictan la misma sentencia a 'A la deriva', la nueva serie de Paula Echevarría en Atresmedia

Atresmedia sigue siendo el grupo que más apuesta por la ficción. El grupo, que tiene en cartera numerosas series como 'Crimen de España' o 'Mi querida Lucía, que ya tiene reparto protagonista como avanzamos en exclusiva en El Televisero, estrenó este domingo 'A la deriva', la nueva serie con la que Paula Echevarría regresa a la cadena diez años después de 'Velvet'. Junto a ella, Daniel Grao y Michel Noher encabezan el reparto de este drama que estrenará semanalmente un nuevo episodio en atresplayer.

'A la deriva' es un gran drama ambientado en los años 70, que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Silvia Alonso, Roberto Enríquez, Amparo Fernández, David Castillo, Llorenç González, Albert Baró, Camila Viyuela, Richard Holmes, Mariam Hernández, Joaquín Notario, Cristian Valencia, Ian Losada, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la serie producida por Boomerang TV junto a Buendía Estudios.

La ficción cuenta con diez episodios de 50 minutos. Grabada en Canarias y en Madrid, está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo. En definitiva, 'A la deriva' es una historia de mujeres fuertes y resilientes, en la que la sororidad y la superación atraviesan todo el relato. Una serie coral que se construye en torno a unas mujeres que deben lidiar con las consecuencias del regreso de esos familiares que creían muertos.

Así es 'A la deriva'

1970. Bastuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas. Un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y “los resucitados” son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.

El veredicto de la audiencia al estreno de 'A la deriva'

El estreno del primer episodio de 'A la deriva' en Atresplayer ha dejado muy buen sabor de boca. O eso se puede deducir de los comentarios que se han podido ver en redes sociales. "Muy buen comienzo de A la deriva, la seguiremos viendo", ha confesado un usuario en X. "A la deriva te deja con curiosidad. A ver cómo sigue", apostilla otro.

Y es que si hay un comentario que se repite es que la ficción deja con ganas de seguir viendo cómo se desarrolla la historia de estos pescadores que naufragan y regresan al pueblo dos años después. "Primer capítulo de 'A la deriva' visto. La verdad me ha gustado, tiene todos los ingredientes para cautivarme y me ha dejado con ganas de más, a ver como sigue", recalca otro espectador. "Buen comienzo. Seguiremos con los misterios del naufragio", añade otro.

Por otro lado, en Instagram también los comentarios que se han podido ver son muy positivos. De hecho, la cuenta oficial de la serie no ha dudado en recoger algunas de esas críticas. "El primer capítulo muy bueno. Tiene buena pinta la serie", destaca un espectador. "Buenísimo primer capítulo. Lucía y Tristán que buena química", aporta otro seguidor. "Muy buena! Queremos ya segundo capítulo", pide otra espectadora.

"Me ha encantado el primer capítulo", "Buenísima serie" o "Ayer ví el primer capitulo, pinta muy bien la serie" son otros mensajes que se han podido ver valorando la nueva ficción de Atresmedia y que siguen la misma línea confirmando su buen arranque.