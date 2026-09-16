Exclusiva: Atresmedia completa el reparto protagonista de la serie basada en la novela 'Mi querida Lucía' de La Vecina Rubia

Atresmedia sigue apostando fuerte por la ficción propia tanto para la televisión en abierto como para Atresplayer. Tras comenzar el rodaje de 'Crimen en España', la nueva serie producida por Los Javis con Macarena García al frente del reparto; ahora la plataforma trabaja en la adaptación de 'Mi querida Lucía', la serie basada en la novela homónima de La Vecina Rubia y que fue un auténtico bestseller.

Para esta nueva ficción original de Atresplayer, Atresmedia ha vuelto a unirse junto a una de las productoras más afianzadas como es Good Mood, la compañía liderada por Daniel Écija, y con la que el grupo tiene pendiente el estreno de la segunda temporada de 'Eva & Nicole' que llevará por nombre 'Renata & Nicole'.

El rodaje de 'Mi querida Lucía' arrancará a finales de septiembre y en El Televisero hemos conocido en exclusiva los actores que encabezarán el reparto de la ficción que constará de ocho episodios. Paula Usero ('Luimelia', 'Las abogadas'), Teresa Riott ('Valeria'), Bárbara Mestanza ('A Muerte', 'La Moderna') y José Pastor ('El marqués', 'Entre tierras', 'Barrio Esperanza') darán vida a los personajes protagonistas.

Así, Paula Usero regresa a Atresmedia donde triunfó como una de las protagonistas de 'Luimelia' para dar vida a Lucía, la gran protagonista de este adictivo thriller. Por su parte, José Pastor interpretará a Álex, el ex de Lucía. Mientras que Teresa Riott y Bárbara Mestanza se meterán en la piel de Diana y Sol, las amigas de Lucía.

Con 'Mi querida Lucía', Atresplayer amplía su catálogo de ficción siendo uno de los principales motores de la industria en España. Otros proyectos en los que trabaja la plataforma son 'Las Vecinas' y 'A la deriva', cuyo estreno está previsto para el 20 de septiembre antes de su llegada a Antena 3, así como las segundas temporadas de series como 'Perdiendo el juicio' y 'Foq: el reencuentro', entre muchas otras.

Sinopsis de 'Mi querida Lucía'

Madrid, 2002. Lucía es madre soltera y escribe la sección del horóscopo en una revista adolescente. Empieza a recibir cartas anónimas de un acosador que parece saberlo todo sobre ella, y que la envuelven en el asesinato de personas desconocidas y de su entorno. Sospecha de sus compañeras de trabajo y de sus intereses amorosos.

Ante el pasotismo de la policía, investiga el caso con sus amigas. El culpable del acoso y los asesinatos es su exnovio y padre de su hija, al que no ve hace años, alentado por su controladora madre.