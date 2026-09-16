Determinación de programación en RTVE: Ficha a Aida Bao y Aitor Albizua para hacer tándem en su nueva oferta del fin de semana

Después de sustituir con éxito a Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' y a Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' durante todo este verano, TVE ha decidido seguir confiando en Aida Bao y ha elegido a la presentadora para conducir el nuevo magacín que prepara La 1 para las tardes de los fines de semana y que ocupará el hueco que ha dejado 'Cine de barrio' tras su salto a La 2.

De esta manera, según avanza Vertele, Aida Bao será la encargada de presentar 'Cosas nuestras', un nuevo espacio de actualidad y entretenimiento para las tardes de los sábados y domingos en La 1 junto a Aitor Albizua y que estará producido por Catorce Comunicación, la productora que se hacía cargo de 'Aquí la tierra' hasta el pasado mes de julio cuando se produjo una reformulación del espacio por su internalización.

La intención de TVE es que 'Cosas nuestras' se convierta en un magacín que recupere el espíritu de 'España Directo' con gran apuesta por las conexiones en directo y la mezcla de temas de actualidad con asuntos sociales y culturales. Además de Aida Bao y Aitor Albizua se espera que el equipo esté formado por rostros que forman parte de RTVE para seguir potenciando el talento de la cadena pública.

Con 'Cosas nuestras', Aida Bao se hace un hueco como presentadora titular en TVE después de haber conquistado a la audiencia durante los últimos veranos como sustituta de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' hace dos años y de Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz en 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' este verano. De hecho, ambos espacios consiguieron récord histórico en el mes de julio y agosto.

Por su parte, Aitor Albizua volverá a ponerse al frente de un magacín en directo después del gran fiasco de 'La familia de la tele'. Así, el presentador seguirá compaginando su labor en 'Cifras y letras' con la conducción de este nuevo formato para los fines de semana.