'La Promesa', avance del próximo capítulo que RTVE emitirá este jueves 17 de septiembre: Carlo pierde el control con Samuel

En el capítulo 908 de 'La Promesa', previsto para este jueves 17 de septiembre, Ciro miente a Julieta: dice que compró el reloj que le ha descubierto a plazos. Lorenzo convence a Ciro de provocar una bronca por las clases del refugio para distraer la atención de sus negocios ilegales y le ordena cambiar el escondite del dinero. Siguiendo el plan de Lorenzo, Ciro monta un conflicto en el hangar.

Ángela ve a Máximo sufrir las consecuencias de haber filtrado su paternidad y hay un pequeño acercamiento; él insiste en que actuó pensando en ella. Mientras tanto, Pía se siente culpable por dejar que Leocadia lleve a Curro al altar, pero no se atreve a pedirle ser su madrina.

Petra pide a Tomasa hablar, pero ésta se niega y confiesa que manipula deliberadamente a las cocineras para destruir su reputación. Curro y Ángela aprueban el nuevo y novedoso menú de boda y acuerdan una cata previa.

Martina está cansada de que Jacobo ordene cómo tienen que comportarse y le planta cara: le exige que anuncien la ruptura y que se marche de La Promesa. Carlo, dolido con el mundo, agarra a Samuel de la sotana… ¡dispuesto a pegarle!

Resumen del capítulo 907 de 'La Promesa' emitido este miércoles 16 de septiembre

En el capítulo 907 de 'La Promesa' que La 1 ha emitido este miércoles Jacobo pide perdón a Martina y Adriano sin llegar a revelar su propuesta, pues Curro los interrumpe. ¡Carlo aparece! Había llevado a Janita a ver a su madre. María, por su parte, explota: ¡no se la puede llevar! Luego es honesta: el problema no es Samuel, es que ellos no están enamorados.

Curro y Ángela rechazan el menú de Leocadia y piden a las cocineras algo rompedor. La señora de Figueroa insiste en que Máximo sea padrino porque cree honestamente que él está intentando hacer las cosas bien. Ángela empieza a dudar y le pide a Alonso que le hable de su padre. Tomasa obliga a Petra a oponerse al cambio del menú. En cambio, ella se muestra partidaria de la modificación. ¿Está cambiando de verdad Tomasa?

Manuel convence a los alumnos de que acudan a clase. En la primera, se relatan las estafas que los arruinaron, mencionando al barón de Valladares. Pía confiesa a Ricardo que no puede permitir que Leocadia sea la madrina, solo queda una opción… ¿de cuál se trata? Julieta descubre un reloj carísimo que Ciro no puede justificar. ¿De dónde ha sacado el dinero?