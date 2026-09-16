Risto Mejide alza la voz ante el polémico gesto de Mbappé y Vinicius con Ceuta y sitúa qué hay detrás: "Hablamos de dinero"

Es una de las noticias que más está dando que hablar este miércoles y por ello, Risto Mejide no ha dudado en posicionarse en 'Todo es mentira' ante la polémica con Mbappé, Vinicius y Konaté tras no querer mostrar la camiseta en apoyo a Ceuta como si hicieron el resto de jugadores del Real Madrid en su último partido de Liga.

Así, desde la Liga se ha dejado en manos de los clubes y sus jugadores la decisión de mostrar su apoyo a los ceutíes con unas camisetas en las que se puede leer "todos somos caballas" y que es una iniciativa impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios. Algo que hicieron todos los jugadores del Real Madrid en su partido ante el Elche salvo los tres jugadores anteriormente citados, que optaron por llevar puesta dicha camiseta pero recogérsela sin que se pudiera ver el mensaje.

"Es la imagen del día, es la polémica. No hay ni un día tranquilos, díselo a los ceutíes. Hoy todo el mundo está hablando del gesto que tres jugadores del Real Madrid que ocultaron el mensaje en apoyo a la ciudad autónoma", ha empezado diciendo Risto Mejide en el arranque del programa. "Yo opino que nos tendría que dar igual porque primero, a Ceuta esto es que le da igual, lo que le importa son las soluciones que dé el Gobierno, que por cierto sigue sin dar, que las veremos a continuación", ha defendido el presentador.

"Segundo, me parece muy bien la iniciativa de la Asociación Valenciana de Empresarios, porque es muy necesario recordarnos que todos somos Ceuta", ha seguido señalando. "Creo que el Barça se negó a hacerlo y me parece parte de la libertad de los jugadores y las empresas. Aquí también tenemos 12 meses, 12 causas y habrá gente que quiera colaborar o no. La empresa te pregunta si quieres colaborar y si dices que sí pues sales", ha continuado opinando Mejide.

Tras ello, Risto Mejide ha querido lanzar una reflexión sobre toda esta polémica después de hacerse eco de la defensa de los jugadores a no participar en algo que se ha politizado. "Ahora bien, lo que hay que hacer, y esto ya hablando de lo que decía la ministra, no perder los valores del deporte. Bueno, pues vamos a no perder los valores del deporte, porque lo que he oído después, gracias a nuestro querido compañero Ricardo Reyes, es que la explicación que se ha dado dentro del vestuario y, por lo tanto, se ha filtrado a los periodistas, es que es una causa que se ha politizado y por eso se han negado a llevar esa camiseta", ha advertido el publicista.

"¡Ay, amigo! Y ahí es donde creo que cada uno tiene que hacer su propia reflexión. Porque si somos tan exquisitos con el tema de Ceuta, yo lo habría llevado sin problema, porque se trata de apoyar a la gente de Ceuta independientemente del partido político al que hayan votado, ni lo sé ni me importa", ha confesado Mejide. "Pero claro, si tú te pones tan exquisito con ese tema... Hombre, pues igual deberían jugar estos tres jugadores sin la camiseta del Real Madrid porque hay más de uno y más de dos patrocinadores que igual, si te pones a hurgar, hombre... Muy políticamente correctos tampoco son", ha añadido al respecto.

Tampoco estamos hablando de patrocinadores que vengan de países donde se respeten los derechos humanos, por ejemplo. Ah, que entonces no te importa, ¿por qué? Porque pagan. Al final no hablamos de valores, señores. Hablamos de dinero", ha sentenciado dando en la clave de por qué según él tanto Mbappé como Vinicius y Konaté no se han querido posicionar y dar su apoyo a los ceutíes. Y es que para el presentador el gran problema de los jugadores es que solo se mueven por dinero y si no lo hay prefieren no inmiscuirse en los grandes problemas de la sociedad.

En #TEM16S, Risto cuestiona a los jugadores del Real Madrid que rechazaron apoyar a Ceuta por ‘politizada’, pero no ponen reparos a sus patrocinadores: "No hablamos de valores, hablamos de dinero". pic.twitter.com/TcMMISdPcN — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 16, 2026

Más adelante, cuando 'Todo es mentira' ha vuelto a abordar el asunto de por qué los jugadores del Real Madrid habían tenido ese mal gesto hacia los ciudadanos de Ceuta, Risto Mejide se ha mostrado aún más rotundo al señalar a las tres estrellas del conjunto blanco. "Ayer, tres millonarios, porque al final son chavales que son millonarios decidieron no mostrar completamente las camisetas en apoyo a los caballas", ha recalcado el presentador antes de mostrar como la mascota del programa llevaba una camiseta en la que se veía el mensaje "yo también soy caballa".