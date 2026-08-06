Los tres fichajes de 'Barrio Esperanza' para su segunda temporada en TVE, que ya ha comenzado su rodaje

Las puertas del colegio 'Barrio Esperanza' volverán a abrirse muy pronto. TVE ya ha comenzado el rodaje de la segunda temporada de la ficción tras convertirse en uno de los grandes éxitos de esta temporada. La serie, producida por Globomedia en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, volverá a reunir a sus principales protagonistas y contará con nuevas incorporaciones.

Desde su estreno el pasado 19 de abril, 'Barrio Esperanza' conquistó a la audiencia. Su primer episodio reunió a 1,6 millones de espectadores y un 15% de cuota de pantalla, convirtiéndose en el mejor estreno de una ficción nacional semanal de los últimos cuatro años.

La serie ha promediado un 11% de cuota, 1.015.000 espectadores y casi 2,9 millones de contactos. Es la segunda serie de prime time más vista de la temporada, solo por detrás de 'ENA, la reina Victoria Eugenia' y, junto a 'Sin Gluten', la única ficción de prime time que lidera su franja. El consumo en diferido alcanza las 322.000 personas, lo que eleva su audiencia media a 1.337.000 espectadores.

María Castro, entre los nuevos fichajes de 'Barrio Esperanza'

José Pastor, María Castro y María Isabel Díaz, fichajes de 'Barrio Esperanza'

La segunda temporada de 'Barrio Esperanza' contará con nuevas incorporaciones a su reparto encabezado por Mariona Terés. A la cabeza de los fichajes se encuentra María Castro ('La Promesa'), tal y como ha avanzado El Televisero en exclusiva. Junto a ella también llegarán los actores José Pastor ('El marqués', 'Entre tierras') y María Isabel Díaz ('Punto Nemo', 'Ángela'), entre otros.

Asimismo, regresan también los principales protagonistas de la serie como Alejo Sauras que vuelve a dar vida a Jerónimo, el director del colegio; Ana Jara como Claudia, la joven profesora; Mariano Peña como don Antonio, el profesor veterano; Juan Vinuesa como Ricardo, presidente de la asociación de padres; Laura de la Uz como Fátima, la profesora recién llegada; Guillermo Campra como Manu, el profesor de educación física; Ángel Héctor como Gustavo, el conserje del colegio; Carlos Librado “Nene” como Josete, antiguo compañero de clase de Esperanza y padre de un alumno y Ruth Núñez como Mar, la cocinera del centro.

Nuevas historias de superación y servicio público

Además de ser una de las pocas ficciones televisivas españolas que se adentra en el universo de la enseñanza, ‘Barrio Esperanza’ ha calado entre los espectadores gracias a su tono vitalista de comedia social, que permite abordar desde el humor y la emoción temas presentes en el día a día de los centros educativos: bullying, diferencias sociales, falta de recursos, altas capacidades, integración o problemas familiares que afectan al alumnado. De hecho, la comunidad educativa ha mostrado un apoyo especial a la serie, con numerosos mensajes de profesores y familias que han valorado positivamente una ficción ambientada en un colegio público.

Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas vuelven a ser los responsables de los guiones de esta nueva entrega cuyo rodaje, igual que en la temporada anterior, tiene lugar estos días en un colegio real de Madrid, transformado en las aulas del colegio público Barrio Esperanza.

'Barrio Esperanza' también explora las segundas oportunidades a través de su personaje principal, interpretado por Mariona Terés, que regresará en los nuevos episodios para encauzar de nuevo su vida como profesora, tras haber superado el revés que la devolvió a la cárcel por un error en el último episodio de la temporada uno.