Por qué RTVE tiene que renovar 'Barrio Esperanza' por una segunda temporada tras su adiós este domingo en La 1

'Barrio Esperanza' cierra este domingo sus puertas con la emisión de sus dos últimos capítulos en el prime time de La 1 de RTVE después de que la cadena pública haya decidido desplazar la serie a la noche en la que se estrenó y de la que nunca debió moverse.

Con ello, 'Barrio Esperanza' despide su primera temporada, y por ahora la que podría ser su única tanda de episodios, pues a día de hoy no hay noticias de una posible renovación. Por eso, hoy en El Televisero queremos defender las grandes razones por las que la serie producida por Globomedia (The Mediapro Studio) merece contar con una segunda temporada en la parrilla de La 1.

Por un lado, su estreno demostró que la audiencia sí está todavía dispuesta a consumir series en abierto si se las cuida con una intensa y efectiva promoción, como ha sido el caso de 'Barrio Esperanza', con anuncios protagonizados por las propias caras de RTVE, y sobre todo en un buen horario, pues en domingo podía haber arrancado cada noche a las 22:00 horas. Franja de emisión que no tendría que haber variado siendo una serie dirigida para todos los públicos, pues en miércoles se la condenó al arrancar en el tardío horario del prime time por culpa de 'La Revuelta'.

Para empezar, porque 'Barrio Esperanza' ha vuelto a demostrar que cuando se cuida la ficción en abierto y si se programa de forma adecuada puede funcionar a las mil maravillas. Y para prueba su gran lanzamiento en la noche del domingo al anotar un 15,3% y 1.611.000 espectadores. Fue el mejor estreno de una ficción nacional semanal en casi un lustro con una cifra muy prometedora y que debido al maltrato de TVE al enviar la serie a la noche del miércoles, relegando su arranque en algunos capítulos hasta las 23:15 horas, ha llevado a que la ficción vaya a finalizar cediendo la mitad de su audiencia al anotar en su último episodio un 7,7% y 665.000 espectadores.

Audiencias de 'Barrio Esperanza':

Primer y segundo capítulo (Domingo 19 de abril a las 22:00 horas): 15.3% y 1.611.000

Tercer capítulo (Miércoles 22 de abril a las 23:00 horas): 11,2% y 1.026.000

Cuarto capítulo (Miércoles 29 de abril a las 23:14 horas): 11,2% y 864.000

Quinto capítulo (Miércoles 6 de mayo a las 23:15 horas): 9,8% y 778.000

Sexto capítulo (Miércoles 13 de mayo a las 23:10 horas): 7,7% y 665.000 [mínimo de temporada]

Pero dejando a un lado las audiencias, si 'Barrio Esperanza' se merece una nueva oportunidad con una segunda temporada es por otros motivos. Para empezar porque se trata de una serie que ha vuelto a dar una auténtica lección en defensa de la enseñanza pública como ya demostró TVE hace unos años con 'HIT'. Y si por algo tiene que apostar La 1 es por hacer una férrea defensa de los servicios públicos tanto en sanidad como en educación y una buena manera de hacerlo es a través de la ficción.

Asimismo, 'Barrio Esperanza' ha apostado, a lo largo de estos seis episodios emitidos hasta ahora, por visibilizar una serie de valores que son muy necesarios como es la lucha contra el racismo, la homofobia, el machismo y fundamentalmente contra el acoso escolar, algo que está a la orden del día, y que sin duda ayudan a visibilizar todo lo que ocurre en las aulas.

Por otro lado, la ficción protagonizada por Mariona Terés, Alejo Sauras, Mariaño Peña, Guillermo Campra y Ana Jara, entre otros también nos ha devuelto la apuesta por series como las de antes, capaces de reunir a toda la familia delante de la televisión. Porque sí, también es necesario que se recupere ese tipo de productos que pueden reunir tanto al abuelo como al padre como al hijo frente a la pequeña pantalla.

Además, en momentos de gran crispación y polarización, las series de comedia son también elementales para hacer desconectar a la audiencia de los problemas de su día a día y poder relajarse frente a la pantalla y disfrutar de este tipo de productos.