Sarah Santaolalla avanza un giro de 180 grados ante informaciones que le sitúan en La Séptima y alerta sobre su futuro en RTVE

Sarah Santaolalla ha hecho balance sobre su trayectoria televisiva en una reciente entrevista, sincerándose sobre qué ocurriría con su puesto en la cadena pública estatal ante un cambio de gobierno en 2027. A su vez, la colaboradora habitual de programas como 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros 360' se ha pronunciado sobre una incursión en la política, bromeando también sobre las ofertas que recibiría en televisión si la derecha asaltase la programación de RTVE.

"Mientras yo esté en los medios no voy a hacer nada vinculado a la política porque me parecería deshonesto, no me puedo hacer pasar por analista política si tengo un cargo en Móstoles", ha comenzado explicando la televisiva en su entrevista para El Mundo, aclarando que jamás ha tenido un cargo público y que su carrera no está ligada a la política ni a la militancia de un partido.

Sarah Santaolalla habla de un giro profesional en septiembre y su continuidad en RTVE con un Gobierno del PP y Vox

En ese sentido, Sarah Santaolalla se ha referido a las ocasiones en las que ha podido unirse a las listas de un partido político. "Ofertas he tenido y muchas, pero cuando lo decida haré un discurso como el del Rey en Nochebuena para anunciarlo. Me queda mucho, en septiembre mi vida va a dar siete vueltas de siete grados y quizás sea la profesora en la clase", ha bromeado la colaboradora habitual de 'Mañaneros 360'.

Paralelamente, Santaolalla es una de las caras más reconocibles a las que La Séptima, el nuevo canal de la TDT impulsado por José Miguel Contreras, habría ofrecido un puesto para componer el grueso de su parrilla, tal y como avanzó El Confidencial. A la espera de una confirmación oficial al respecto, en la citada entrevista sí se pronuncia sobre su futuro a medio plazo en TVE si hay un cambio de gobierno. "Es que no se han enterado de qué va este mercado, pero yo creo que a mí me van a echar la primera o como mucho la tercera de TVE, pero seguirá habiendo oferta para mí", ha asegurado la tertuliana.

"Que los fachas no se preocupen por mí, que nunca se me han caído los anillos. Yo las primeras veces que salí en la televisión salía un lunes y los martes ponía copas. A mí nadie me ha regalado nada ni debo nada a nadie y habrá nuevas propuestas televisivas", ha explicado Sarah Santaolalla, adelantando que su posible salida de la corporación pública no implicará el fin de su carrera en la pequeña pantalla.

"Si gobierna la derecha y vamos a tener del uno al seis de derechas, quizás haya una de izquierdas", ha insistido la analista, bromeando también sobre sus constantes batallas legales. "Sí, soy una mujer a una demanda pegada, tengo más juicios que Julián Muñoz en sus años gloriosos", ha explicado la joven. "También creo que ahora hay cierto morbo en denunciarme porque me denuncian por unas tonterías para ver si sacan cuatro entrevistas. Y luego están las que pongo yo que son decenas, de todos los tipos", ha sentenciado.

"Todos los días pienso 'joder, qué bien estaría en un despacho de abogados', pero soy una Ricky Martin de la provocación muy rentable para las audiencias. Pero pienso mucho que estaría muy bien montando un bar en una playa de Portugal lejos del ruido, pero a la vez merece la pena estar dando la cara hasta que te la partan", ha señalado Sarah Santaolalla en su encuentro con el citado medio.

A su vez, como si de 'La Revuelta' se tratase, la tertuliana se ha sincerado sobre su situación financiera y cómo han impactado sus apariciones en televisión. "Soy autónoma y cobro según haga, pero cobro algo más que amigas mías. He caído en un momento en el que quizás no había perfiles como el mío y eso sumado al esfuerzo ha hecho que gane más que en otros momentos de mi vida. Pero no me da para una casa. Vivo de alquiler, pero tampoco voy a ser hipócrita cuando cobro más que gente de mi edad. Lo que sí te digo es que no ahorro una mierda porque ayudo a pagar facturas en mi casa y soy muy disfrutona", se ha limitado a señalar la analista política.