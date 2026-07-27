Conmoción en TVE con la presentadora Elena S. Sánchez tras su doble evacuación de los incendios: "Mucho nerviosismo y estrés"

Elena S. Sánchez, presentadora de 'Historia de nuestro cine' en La 2 de RTVE, se encuentra entre las vecinas afectadas por el devastador incendio que aún continúa activo en Burgohondo, Ávila. La comunicadora ha conectado en directo este lunes con 'La hora de La 1' para trasladar cómo se están viviendo los estragos del fuego en la zona, que acumula ya junto a los incendios de la Comunidad de Madrid más de 100.000 personas evacuadas o confinadas.

"Un helicóptero va sobrevolando las casas del pueblo e iba diciendo 'por favor, necesitamos evacuar el pueblo, que desalojen sus casas, cojan la documentación, solo lo imprescindible y deben abandonar el pueblo, porque hay riesgo de que el fuego llegue a la localidad'", ha comenzado relatando la periodista ante Álex Barreiro este lunes, después de ser evacuada dos veces este fin de semana.

Elena S. Sánchez relata su desalojo por el fuego en Ávila en 'La hora de La 1': "Mucho estrés"

Así, Elena S. Sánchez no ha dudado en sincerarse sobre la incertidumbre que sintió este fin de semana durante el desalojo, en mitad de un fuego que ya ha calcinado 50.000 hectáreas. "En esos momentos vives mucho nerviosismo, como es habitual y lógico en una situación así, mucho estrés", ha lamentado la presentadora de Televisión Española.

Elena Sánchez (@elenassanchez_), compañera y presentadora de 'Historia de Nuestro Cine', ha sido una de las afectadas por el #IFBurgohondo, que ya ha arrasado más de 50.000 hectáreas.



🔹 En @LaHoraTVE ha explicado cómo vivió la doble evacuación este fin de semana. pic.twitter.com/Jb8KP9Fxku — La 1 (@La1_tve) July 27, 2026

"Hay que coger lo imprescindible, realmente nada es más valioso que la vida. Nosotros teníamos la suerte de que tenemos otro pueblo, el de mi madre, a 15 kilómetros aproximadamente. Pero cuando nos disponíamos a subir las carreteras se colapsan, solo hay una vía, porque la otra nos conducía a donde está el foco del incendio", ha continuado explicando el rostro de 'Historia de nuestro cine'.

A su vez, ha destacado la buena organización entre el caos que supuso el avance de las llamas. "Hubo mucho orden, también tengo que decirlo. No vi a nadie perder el control. Y luego también quienes no tenían manera de movilizarse como las personas mayores o no tenían un lugar al que ir, como era mi caso, ponían autobuses en la plaza del pueblo para poder desalojar la localidad", ha asegurado Elena S. Sánchez en el espacio de La 1.

"En ese sentido creo que todo estuvo muy bien coordinado. No viví ninguna situación más que la angustia propia, pero creo que sí que lo hicieron muy bien. Tanto los vecinos como nuestro alcalde", terminaba señalando la presentadora de TVE en 'La hora de La 1', aplaudiendo la gestión de las autoridades y los equipos desplazados en la zona.

Respecto al avance los incendios en Ávila, Elena S. Sánchez ha querido transmitir un mensaje de "relativa tranquilidad" tras hablar con los alcaldes de Gavilanes y Mijares. La periodista ha asegurado que el foco de Mijares está controlado y que los efectivos se encuentran realiando labores de refresco y "monda", cortando el ramaje y vegetación seca de la zona para evitar nuevas combustiones.

A su vez, ha indicado que, pese a que ayer aún se podía ver llamas cerca de las casas, hoy solo se divisa el humo aunque los vecinos todavía no tienen autorización para regresar. Sin embargo, la presentadora ha expresado su preocupación por la grave situación de otras localidades como Piedralaves, Casavieja, La Adrada y Sotillo, donde ha confirmado que "están ardiendo casas". Así, ha destacado que durante la jornada de ayer hubo numerosos medios aéreos, como hidroaviones y helicópteros trabajando en la zona sin descanso.