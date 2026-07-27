Raquel Sánchez Silva, presentadora de RTVE y Mediaset, toma la palabra ante los incendios y pone el foco en algo capital

Este verano está siendo el más devastador que se recuerda en cuanto a incendios se refiere. Ya son 77.000 las hectáreas calcinadas en Ávila, Madrid y Toledo por culpa de las llamas, y más de 115.000 personas han sido evacuadas de sus hogares. Un panorama desolador sobre el que se han pronunciado numerosos rostros conocidos, como es el caso de Raquel Sánchez Silva quien ha hecho uso de sus redes sociales para mandar un mensaje de agradecimiento a cuantos están luchando contra el fuego.

La presentadora de 'Maestros de la Costura Celebrity 2' en RTVE y del nuevo formato 'The Honesty Box' en Mediaset ha expresado en un post de Instagram su gratitud y admiración a quienes se juegan la vida en los incendios: "Ante una tragedia de tal magnitud, lo primero, es dar las gracias a todos los profesionales de todas las áreas que desde su esfuerzo, entrega y esperanza han combatido el fuego o han ayudado a las personas que podrían estar en peligro a llegar a un lugar seguro. Toda mi admiración y cariño para ellos a los que ahora mismo abrazaría con fuerza sin dejar de repetir Gracias hasta quedarme afónica".

"Ese es el primer gesto que creo que les debemos a todos ellos. Gracias", insiste Raquel Sánchez Silva. "El siguiente, en mi opinión, es reconocer que cuando somos equipo y logramos poner el foco en lo realmente importante y peligroso, podemos lograr, al menos contener, monstruos de categoría inextinguible", prosigue, antes de dar una solución al respecto.

Esa solución, en su opinión, pasa por unirnos y "trabajar de la mano": "Creo que también juntos, podríamos sentarnos cuando el humo se haya disipado y trabajar de la mano para poner todos los medios necesarios para prepararnos para los veranos que vendrán y que no serán más fáciles. La realidad es aplastante, apabullante y da mucho miedo. Urge un plan conjunto y serio para limpiar el campo y hacer las labores de prevención necesarias".

La solución de Raquel Sánchez Silva para acabar con los incendios

"Una planificación real y ambiciosa para que sigamos dando las gracias a quienes siempre nos salvarán y protegerán pero sin la sensación que ahora también nos atormenta y duele de que esto se podría haber evitado. Fuerza y ánimo para los que siguen trabajando cercando los fuegos. Que dentro de ese infierno, sientan que no dejamos de pensar en ellos", concluye la presentadora.

Además de Raquel Sánchez Silva, otras compañeras de profesión, como Nuria Roca o Paz Padilla, se han mostrado muy afectadas por la devastadora situación que está atravesando España con los incendios. Las conductoras de 'La Roca' y 'El show de Paz' también tienen casas en la provincia de Ávila, que ha sufrido el peor incendio en la historia reciente de España.