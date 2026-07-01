Hablamos con Raquel Sánchez Silva del peor estreno de 'Maestros de la Costura' en TVE y su regreso a Mediaset: "Acepté por necesidad de trabajar"

TVE estrenó este lunes la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity'. Lo hizo anotando un 9,4% y 622.000 espectadores, lo que supone una bajada de 1,1 puntos y 410.000 espectadores con respecto al estreno de la primera edición. Unos datos poco halagüeños de cara a su futuro en la parrilla de La 1. No obstante, Raquel Sánchez Silva se muestra confiada con las audiencias.
Así, en un encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero, la presentadora ha hecho balance del dato del estreno antes de conocer el resultado de la segunda gala que La 1 emitirá este miércoles a partir de las 23:00 horas tras 'La Revuelta'.
Además, en esta entrevista, Raquel Sánchez Silva se moja sobre qué piensa de que 'Maestros de la costura' se emita por primera vez en verano y por qué este formato es tan especial para ella. Asimismo, confiesa cuál es el punto fuerte que tiene el talent de costura producido por Shine Iberia.
Por otro lado, sin querer entrar en muchos detalles por respeto a TVE y a 'Maestros de la costura Celebrity', la extremeña se pronuncia también por primera vez sobre su regreso a Mediaset tras once años con 'The Honesty Box', un nuevo reality que emitirá Telecinco la próxima temporada.
¿Te sorprende que el programa vaya en verano porque hasta ahora siempre ha ido en temporada alta?
Bueno más que sorprenderme, es que lo estábamos todos esperando porque siempre tienes la ansiedad cuando terminas de querer verlo porque lo acabas de vivir y lo sientes efervescente. Pero cuando lo vi el lunes pensé, no qué bien envejece, pero que el programa no ha perdido por ese tiempo de espera. Es una cosa personal porque lo grabamos en otoño.
Y la verdad es que es en un ánimo de acompañamiento y yo creo que la idea de sumarlo a los premios de la moda ha pesado bastante porque había como una intención de hacer una semana especial y eso ha pesado. Y yo creo que entre un mes antes o ahora pues ya por un mes más han pensado lo contextualizamos y lo elevamos y le damos un empujón. Y luego estamos en un momento muy bonito de La 1 con el Mundial a tope con un consumo televisivo, que espero que a nosotros también nos ayude. Yo creo que ha sido una espera que puede merecer mucho la pena.
¿Y cómo valoras el dato del primer día porque ha anotado el peor estreno de la historia?
Bueno, valoro el dato. Todos queremos tener unos datos estratosféricos. Pero es verdad que estamos peleando muy duro porque la tele está en un momento complejo en general. Pero a mí no me parece mal dato después de haber visto una curva ascendente y que es una curva muy sana y con una competencia feroz como tenemos.
A mí me dices que ayer hacemos un dato mucho menor pues estaría muy preocupada, pero siendo segunda opción y estando no tan alejada de la primera edición, la verdad es que muy preocupada ahora mismo no estoy. No es un dato para preocuparse, es un dato para estar pendiente.
¿Qué te ha dado a ti 'Maestros de la costura' en lo personal y que te ha dado en lo referente a la moda porque se ha convertido en una pasión para ti?
Bueno lo disfruto mucho porque es nuestro programa de televisión, pero yo siento también que es mi programa de televisión. Yo en mi caso en mi carrera he tenido más oportunidades de heredar formatos que de poder hacer un formato nuevo. Por ejemplo, 'Pekín Express' resuena mucho con mi nombre pero yo no fui la primera persona que lo presenté ni tampoco fui la primera que presentó 'Supervivientes'. Entonces para los profesionales de la tele coger un formato nuevo y arrancarlo siempre es algo especial y lo convierte dentro de tu trayectoria en un lugar que es más tuyo, es más tu casa, más tu familia. Para mí es algo muy personal. 'Maestros' es algo que si me lo arrancas sería arrancarme algo muy personal.
Pero por ejemplo también vas a arrancar un nuevo formato en España como es 'The Honesty Box' en Mediaset. ¿Cómo fue la oferta para volver a Mediaset?
A ver, he aceptado porque yo soy una persona que tiene que trabajar, que tiene que pagar sus facturas todos los días, y tengo que hacer televisión. Y ya hay muchos profesionales que hacemos esto de estar en una cadena y estar en otra, lo único que hacemos es trabajar. Ha sido un proyecto estupendo, yo estoy muy confiada en que puede salir muy bien, y ha sido muy bonito hacerlo. Pero corresponde a una necesidad de trabajar.
¿Pero eso quiere decir que no dejas TVE y es un proyecto que haces en Mediaset al margen y ya?
De momento es un programa de televisión que he hecho para Mediaset, que he aceptado la propuesta, que me alegro mucho de haberla aceptado porque además era muy importante para mí tener trabajo ahora en 2026 y se lo agradezco muchísimo a Mediaset igual que le agradezco a TVE por haber hecho 'Maestros de la costura'.
¿Se lo consultaste entonces a TVE?
Yo por supuesto siempre informo. Soy una persona muy clara y TVE al revés: me dijeron que lo entendían perfectamente. Si es que quién no va a entender que una persona quiera trabajar. Yo sin trabajar no puedo vivir.
Pero en otros casos TVE ha puesto trabas a compaginar proyectos en otras cadenas.
Yo no puedo decir eso. Yo lo único que puedo decir es que es una situación perfectamente comprensible para cualquier persona, que no estamos nunca hablando de decisiones unilaterales, sino de sobrevivir y trabajar en un medio que está en un momento convulso como sabéis, porque ya no hay tantas oportunidades y para sobrevivir hay que trabajar donde haya trabajo y donde te llamen para trabajar.
En la presentación has dicho que no te imaginabas hace diez años estando aquí. ¿Nunca llegaste a creer en que el programa tuviera éxito?
A ver es que es lo que dice siempre Macarena Rey (CEO de Shine Iberia), todos cocinamos, pero no todos cosemos. Entonces yo creo que poner ese programa en marcha, que siempre ha sido un programa muy robusto en fidelidad, pero nunca ha sido un programa estratosférico en cuanto a los datos. Es que si nosotros ayer hubiéramos esperado un 15% estaríamos fuera de la realidad porque 'Maestros de la costura' tiene un comportamiento y lleva teniendo ese comportamiento una década. Lo que pasa es que tiene una fidelidad tan buena, tiene unos fans tan fieles, que son los que han hecho que hayamos sobrevivido. Esa es la gran realidad de este programa.
Por eso digo que no me preocupa el dato porque lo extraño hubiera sido hacer unos datos que no nos han acompañado. Nunca hemos sido el programa super hiper mega éxito. Siempre hemos sido el programa de la fidelidad, del cariño, de la amabilidad, el programa internacional y el programa de la redifusión y de verlo los sábados por la mañana. Todo eso ha ido sumando y ha hecho que hoy estemos aquí. Es un programa que tiene esa gran virtud y por eso se mantiene y por eso yo estoy muy orgullosa de lo que hacemos.
Y como profesional del medio y presentadora de TVE, ¿Cómo ves el momento que atraviesa la cadena pública ahora y cómo está en el punto de mira de los políticos?
Yo creo que para todo el mundo es una suerte saber que la tele que es de todos, en esa tele en la que todos invertimos, está cumpliendo con sus expectativas y con un crecimiento que ha sido sostenido y que no ha dejado de crecer. Y ahora estamos en ese verano precioso con el Mundial. Rosana Romero que es la jefa de deportes y es muy amiga mía, fue con quién yo empecé en TVE, las dos éramos becarias, y el verla ahora llevando un Mundial con ese triunfo absoluto es un orgullo. Yo me alegro muchísimo.
Yo empecé en TVE en informativos. Entré en informativos cuando tenía 24 años y ahora ya tengo 53, y TVE era absolutamente imbatible. Los demás andaban por ahí intentando hacer sus cosas. Me acuerdo que estaba trabajando en Extremadura, ibas con el micrófono de TVE en un pueblo y se paralizaba todo. Y esa recuperación de la gloria televisiva me parece muy bonito y vivirlo desde aquí que ya soy más vieja que un loro pues me alegro muchísimo.
¿Cómo estás viendo a Luis de Javier como nuevo juez y sustituto de Palomo Spain?
Yo veía el primer programa y le escribí para decirle que parece que lleva en esto toda la vida. Hay una conexión entre la cámara y él, eso es algo que se ve desde el primer día. Luego se va aprendiendo y mejorando, pero se ha visto lo bien que está.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.