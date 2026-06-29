Sentencia generalizada a la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' en TVE: hay un detalle aplaudido y crítica repetida

Por primera vez en su historia, el taller de 'Maestros de la costura' abre sus puertas en verano con el estreno de la segunda edición de la versión 'Celebrity' en TVE. Una nueva temporada en la que 12 famosos tratarán de demostrar sus dotes como costureros con la intención de relevar a Pilar Rubio, la ganadora de la primera edición.
'Maestros de la costura Celebrity 2' llega marcado con un cambio en su célebre jurado. Y es que Palomo Spain decidió dejar su puesto como juez y su lugar lo ha ocupado Luis de Javier. El diseñador se ha sumado así a Lorenzo Caprile y María Escoté, que se mantienen en el programa producido por Shine Iberia y en el que también sigue Raquel Sánchez Silva como maestra de ceremonias.
Considerado el "enfant terrible de la moda española", Luis de Javier ha demostrado su talento y se ha convertido en todo un referente internacional. Su estética, que desafía las normas y celebra la diversidad, ha cautivado a artistas nacionales e internacionales como Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Cher, Doja Cat, Julia Fox, Kim Kardashian y Lady Gaga.
Jaydy Michel, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josie, Blanca Paloma, Pau Echaniz, Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Jorge y Edu Román y Jazz Vilá son los aprendices de la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity' en TVE. Solo uno de ellos se alzará con el maniquí de cristal y recibirá 50.000 euros que donará a la ONG que elija.
El comienzo de 'Maestros de la costura Celebrity 2' divide a la audiencia
El primer programa de 'Maestros de la costura Celebrity 2' ha arrancado con una pieza audiovisual con Lorenzo Caprile convertido en rey mientras poco a poco los aprendices se enfrentaban a él como si estuvieran en la Edad Media. Un comienzo que ha dado bastante que hablar con la audiencia dividida pues algunos no han dudado en decir que ha sido una "fantasía" mientras otros han defendido que sobra y que dura mucho.
Los espectadores valoran el casting de concursantes
Por otro lado, el hecho de que 'Maestros de la costura' vuelva a apostar por una edición con famosos en lugar de por anónimos ha generado también algunas críticas entre los espectadores. Y es que muchos están cansados de que los celebritys copen todos los formatos.
Y si ha habido un concursante que ha generado un sinfín de críticas es Mario Vaquerizo. El cantante vuelve a un nuevo programa tras concursar en 'MasterChef Celebrity' y 'El desafío', algo que ha cabreado a muchos. "Es necesario que para todo este Mario Vaquerizo? De verdad es cargante, ya solo faltan Anabel y Bibiana Fernandez", se quejaba un espectador.
Mientras que la presencia de Beatriz Luengo y Silvia Marty y su reencuentro 20 años después de 'Un paso adelante' si que ha llevado a muchos a aplaudir sus fichajes.
El debut de Luis de Javier, a examen
Como era de esperar, el debut de Luis de Javier como nuevo juez de 'Maestros de la costura Celebrity' también ha dado mucho que hablar. Así, los espectadores se han pronunciado sobre el sustituto de Palomo Spain.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.