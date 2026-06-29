Sentencia generalizada a la segunda edición de 'Maestros de la Costura Celebrity' en TVE: hay un detalle aplaudido y crítica repetida

Por primera vez en su historia, el taller de 'Maestros de la costura' abre sus puertas en verano con el estreno de la segunda edición de la versión 'Celebrity' en TVE. Una nueva temporada en la que 12 famosos tratarán de demostrar sus dotes como costureros con la intención de relevar a Pilar Rubio, la ganadora de la primera edición.

'Maestros de la costura Celebrity 2' llega marcado con un cambio en su célebre jurado. Y es que Palomo Spain decidió dejar su puesto como juez y su lugar lo ha ocupado Luis de Javier. El diseñador se ha sumado así a Lorenzo Caprile y María Escoté, que se mantienen en el programa producido por Shine Iberia y en el que también sigue Raquel Sánchez Silva como maestra de ceremonias.

Considerado el "enfant terrible de la moda española", Luis de Javier ha demostrado su talento y se ha convertido en todo un referente internacional. Su estética, que desafía las normas y celebra la diversidad, ha cautivado a artistas nacionales e internacionales como Beyoncé, Rihanna, Rosalía, Cher, Doja Cat, Julia Fox, Kim Kardashian y Lady Gaga.

Jaydy Michel, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josie, Blanca Paloma, Pau Echaniz, Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Jorge y Edu Román y Jazz Vilá son los aprendices de la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity' en TVE. Solo uno de ellos se alzará con el maniquí de cristal y recibirá 50.000 euros que donará a la ONG que elija.

El comienzo de 'Maestros de la costura Celebrity 2' divide a la audiencia

El primer programa de 'Maestros de la costura Celebrity 2' ha arrancado con una pieza audiovisual con Lorenzo Caprile convertido en rey mientras poco a poco los aprendices se enfrentaban a él como si estuvieran en la Edad Media. Un comienzo que ha dado bastante que hablar con la audiencia dividida pues algunos no han dudado en decir que ha sido una "fantasía" mientras otros han defendido que sobra y que dura mucho.

Lorenzo Primero el furibundo os da la bienvenida a una nueva edición de #MaestrosDeLaCostura Celebrity 👑



Síguelo en directo en @la1_tve: https://t.co/0loHVtYp4D pic.twitter.com/kasORODEBh — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) June 29, 2026

Maravilloso arranque de la nueva edición de #MaestrosDeLaCosturaCelebrity!

Qué original, qué currado, qué divertido… me ha encantado 👏🏼👏🏼 https://t.co/Gg3F1iXQwf — Berto Molina (@BertoMolina) June 29, 2026

Esta intro me parece una FANTASÍA 🥰 #MaestrosDeLaCostura — Esther ❤ (@_esther_21) June 29, 2026

y esta intro de puro cine que es O.o #MaestrosDeLaCostura — CrisChibi/Cristina284🦋🦋 (@Cristina41191) June 29, 2026

#MaestrosDeLaCostura el teatrillo sobra y es muy largo — Jose luis (@_QMD_) June 29, 2026

Però que és està mierda, que mal lo hacen#MaestrosDeLaCostura — reinamare (@AnnafisaR) June 29, 2026

#MaestrosDeLaCostura luego que si acaba a las 2 de la mañana... Tanta tontería de introducción... Encima la mitad parecen anónimos... — óscar (@kikaxato) June 29, 2026

Lo innecesarias que son este tipo de intros... No aportan absolutamente nada, solo aburrimiento. Queremos ver el programa.#maestrosdelacostura — Alejandro (@alexgsanchez__) June 29, 2026

#MaestrosDeLaCostura menuda castaña de entradilla del programa...y luego hay personajes q dan mucha pereza xq están hasta en la sopa: Mario Vaquerizo ha cosido alguna vez en su vida? Y el Josie y su broche de gamba .....pufff que pereza l ediciones Celebrity — B (@ARAKISDOS) June 29, 2026

Pues a mí me sobra toda esta intro #MaestrosdelaCostura pic.twitter.com/tm1JN1OGnO — Mai 🍉🍉 (@RealitiesFan29) June 29, 2026

Los espectadores valoran el casting de concursantes

Por otro lado, el hecho de que 'Maestros de la costura' vuelva a apostar por una edición con famosos en lugar de por anónimos ha generado también algunas críticas entre los espectadores. Y es que muchos están cansados de que los celebritys copen todos los formatos.

Necesitamos otra vez el programa de anónimos y dejar a las celebrities de lado de una vez #MaestrosDeLaCostura — Señorita Fyahbwoy (@Contigosintino) June 29, 2026

Que pesadilla las apuestas de rtve por hacer los concursos en formaro celebrity, queeee lacheeeee #MaestrosDeLaCostura — MiLady (@MiLadyOficial) June 29, 2026

Preferiría que fuera una edición de anónimos pero bueno, ahí estaremos #MaestrosdelaCostura pic.twitter.com/KYjeRtaucT — Mai 🍉🍉 (@RealitiesFan29) June 29, 2026

#MaestrosDeLaCostura Recuerdo cuando el programa era para darle oportunidad a gente con talento…no esta m… de celebrity … A cada cual más histriónico — PataliebrePiesNegros ۞ (@PataliebreN) June 29, 2026

que vuelvan las ediciones con anónimos ellos daban verdadero juego #Maestrosdelacostura — paco fiestas (@eledelunatica) June 29, 2026

Y si ha habido un concursante que ha generado un sinfín de críticas es Mario Vaquerizo. El cantante vuelve a un nuevo programa tras concursar en 'MasterChef Celebrity' y 'El desafío', algo que ha cabreado a muchos. "Es necesario que para todo este Mario Vaquerizo? De verdad es cargante, ya solo faltan Anabel y Bibiana Fernandez", se quejaba un espectador.

Es necesario que para todo este Mario Vaquerizo? De verdad es cargante, ya solo faltan Anabel y Bibiana Fernandez #MaestrosDeLaCostura — noan (@noanchavez) June 29, 2026

#MaestrosDeLaCostura Mario y José o como coño se llame, me resultan inaguantable. — @soyloprohibido (@laPili8) June 29, 2026

Mario Vaquerizo a la calle YA!#MaestrosDeLaCostura — Mila Martínez M. 🆓️ (@Metemuia) June 29, 2026

No puedo con Mario Vaquerizo espero que se vaya pronto #MaestrosDeLaCostura — Bea (@bea_beuchi) June 29, 2026

Lo unico que no me gusta de #MaestrosDeLaCostura es Mario Vaquerizo ! pic.twitter.com/uVHh9SnIf2 — Ricardo🇮🇨🍉🧜🏻‍♀️ (@RicardoGal99983) June 29, 2026

Mientras que la presencia de Beatriz Luengo y Silvia Marty y su reencuentro 20 años después de 'Un paso adelante' si que ha llevado a muchos a aplaudir sus fichajes.

Lola e Ingrid 😍



Se me ha metido un poquito de nostalgia en el ojo 🥹#MaestrosDeLaCostura @la1_Tve pic.twitter.com/vH2obKkPjX — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) June 29, 2026

Beatriz Luengo y Silvia Marty juntas de nuevo en televisión ❤️❤️ #MaestrosDeLaCostura — José (@joseerv1410) June 29, 2026

Beatriz Luengo y Silvia Marty juntas en esta edición ✨🤞🏼 ¡¡¡Arriba #TeamUPA!! ¡¡voy con ellas a muerte!! #MaestrosDeLaCostura — Valeria 🪽 (@valeriis_93) June 29, 2026

El debut de Luis de Javier, a examen

Como era de esperar, el debut de Luis de Javier como nuevo juez de 'Maestros de la costura Celebrity' también ha dado mucho que hablar. Así, los espectadores se han pronunciado sobre el sustituto de Palomo Spain.

Luis de Javier es una de las sorpresas de la temporada, llega a nuestro taller con sus buenas plataformas nombrado como "El enfant terrible de la moda española" 🖤#MaestrosDeLaCostura @la1_tve pic.twitter.com/5oe52ql0x4 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) June 29, 2026

Han traído a una copia de Palomo Spain. #MaestrosDeLaCostura — ROC!PED!A (@Rocipedia) June 29, 2026

Voy a echar mucho de menos a Palomo, pero, a ver que tal Luis De Javier #MaestrosDeLaCostura — Esther ❤ (@_esther_21) June 29, 2026