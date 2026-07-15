'Maestros de la Costura Celebrity' sufre las consecuencias del Inglaterra-Argentina del Mundial con este cambio en TVE

TVE emitirá este miércoles la cuarta entrega de la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity'. Lo hará eso sí con un retraso en su horario por culpa del Mundial 2026 y la emisión de la semifinal entre Inglaterra-Argentina.

Por el momento, La 1 anuncia en su programación que 'Maestros de la costura Celebrity' arrancará en torno a las 23:15 horas, lo que supondría un breve retraso de apenas siete minutos con respecto a la semana pasada. No obstante, como es de esperar, el arranque del talent de costura dependerá del final de la segunda semifinal.

En este sentido, si el partido concluye tras los 90 minutos y el descuento, el talent de costura presentado por Raquel Sánchez Silva arrancará en un horario parecido al de la semana pasada. Sin embargo, en el caso de que el encuentro se vaya a la prórroga e incluso a los penaltis podría hacer que no arrancara hasta el late night llevando a que el formato acabara más allá de la madrugada.

Ana Peleteiro y La Terremoto de Alcorcón, invitadas de 'Maestros de la costura Celebrity'

'Maestros de la costura Celebrity' se traslada a Valencia

El primer reto de la noche consiste en diseñar y confeccionar un look casual, de estilo deportivo, para llevar en el día a día. Tendrán que tomar buena nota de los consejos de la atleta Ana Peleteiro, una de las grandes del deporte español, que visitará el taller y ejercerá de cuarta juez. El mejor aprendiz de la prueba recibirá un privilegio inédito: el dedal de la segunda oportunidad, que otorga el poder de regresar al taller en caso de ser expulsado. Un secreto que no podrá compartir con sus compañeros, ya que de ser desvelado el jurado se lo quitará.

Después, el jurado y los aprendices viajarán a Valencia para disfrutar de uno de sus tesoros más preciados: las Fallas. Cada marzo, estas fiestas llenan la ciudad de color y pólvora, pero también de orgullo. Son arte, sátira, trabajo en equipo y, sobre todo, tradición compartida. Sin duda, hay un símbolo que brilla con luz propia: el traje de valenciana y valenciano, toda una obra de arte y una joya textil que encierra siglos de historia e identidad. De hecho, Las Fallas fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016 por la UNESCO.

Tradición, artesanía y buena costura se darán cita en esta prueba por equipos en la que se rendirá un homenaje a esta indumentaria tradicional valenciana, al reproducir dos trajes de la comitiva que les visitará. Una comitiva formada, entre otros, por las máximas representantes de las Fallas de los últimos años, contando con las últimas tres Falleras Mayores de Valencia luciendo la joya más preciada de la sedería tradicional valenciana, el espolín, tejido a mano y testimonio de siglos de artesanía e historia. Además, también visitó al jurado y a los aprendices la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.

El maquillaje ha sido una herramienta poderosa a lo largo de la historia, utilizado no solo para embellecer, sino también para expresar identidad y estatus. Aunque las prendas son el corazón de cualquier colección, el maquillaje actúa como hilo conductor y une todas las piezas para ofrecer una experiencia completa. El jurado invitará a la vedette y artista La Terremoto de Alcorcón, ya que sus looks nunca pasan desapercibidos. Cada mandil negro trabajará con una modelo con un maquillaje muy especial y diferente, a la que deberán diseñar y confeccionar a medida un look inspirado en el maquillaje. María Escoté también participará en este reto de costura a medida.