TVE anuncia la fecha del regreso de Jesús Cintora a 'Malas Lenguas Noche' en pleno terremoto de cambios por el adiós de Javier Ruiz

La salida de Javier Ruiz de 'Mañaneros 360' tras su fichaje por La Séptima ha provocado un efecto dominó en el resto de la programación de RTVE con numerosos cambios. El principal será el salto de Jesús Cintora a las mañanas junto a Adela González. Algo que llevará a que Gonzalo Miró se quede definitivamente con 'Malas Lenguas' en las tardes.

Así, Jesús Cintora se incorporará a 'Mañaneros 360' el próximo 24 de agosto junto a Adela González y Miriam Moreno. Será por tanto el regreso del presentador a las mañanas de TVE cinco años después de la cancelación de 'Las cosas claras', que supuso además su retirada de la televisión como presentador hasta su vuelta a la cadena pública el año pasado.

No obstante, el salto de Jesús Cintora a las mañanas no supondrá su salida definitiva de 'Malas Lenguas'. Y es que el soriano seguirá siendo el presentador de 'Malas Lenguas Noche' en el prime time de La 2. Es más, TVE ya anuncia el regreso del presentador al formato para el próximo sábado 22 de agosto a las 21:40 horas después del parón que ha sufrido el programa este fin de semana con motivo del festivo del 15 de agosto.

De esta forma, Jesús Cintora regresará de sus vacaciones el próximo sábado en 'Malas Lenguas Noche' antes de incorporarse a su nuevo puesto en 'Mañaneros 360' tomando el relevo de Aida Bao, que ha sido la encargada de sustituir a Javier Ruiz estas semanas de agosto.

Mientras, Gonzalo Miró se hará cargo de 'Malas Lenguas' como ya ha hecho durante las vacaciones del presentador junto a Ane Ibarzabal. Eso sí, en la nueva temporada contará con dos nuevas compañeras como copresentadoras. Por un lado, Esther Palomera en el tramo de La 2 centrado en la actualidad política y por otro, Ana Hinestrosa en el bloque de La 1 más escorado a los sucesos y a temas sociales.

Por último, el puesto que deja Gonzalo Miró en 'Directo al grano' será cubierto definitivamente por Martín Barreiro. El meteorólogo ya se ha encargado de relevar tanto a Marta Flich durante sus vacaciones como al propio Miró tras su cambio a 'Malas Lenguas' para sustituir a Cintora en sus vacaciones.