Los 34 estrenos que ver esta semana del 17 al 23 de agosto en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max o Disney+: de 'Lapönia' a 'La familia Benetón +2'

Ya hemos dejado atrás eclipses y olas de calor. Ahora nos toca ir preparándonos para las últimas semanas de vacaciones y, lamentablemente, mentalizarnos para el fin del verano. Aunque todavía tenemos un mes en el horizonte, y tenemos que aprovecharlo todo lo posible, ¿verdad? Las plataformas de streaming lo saben y no dejan de traernos nuevos estrenos para disfrutar estos últimos días. Netflix, Prime Video, Movistar Plus, SkyShowtime, HBO MAX y Disney Plus. Todas tienen contenido que ofrecer y vamos a estar ahí sentados para disfrutarlo.

Empezando por Netflix, no tendremos estrenos de series, pero sí de dos películas bastante dispares. Por un lado, la comedia LGTBI 'Quince Días', que adapta un popular libro brasileño de Vitor Martins. Por otro lado, la secuela de la película de Leo Harlem, la comedia 'La familia Benetón'. Un tipo de cine en el que se ha especializado el cómico y monologuista. En Prime Video tampoco tendremos la llegada de series potentes, pero sí unos cuantos estrenos como el documental de Novak Djokovic, la última película de Jason Statham, o la comedia de Kevin James 'Una novia para mi boda'.

En el terreno de series, destacamos la llegada de lo nuevo de DC, 'Linternas', que estrena HBO MAX. Y en Movistar Plus y SkyShowtime, la llegada de más estrenos como la nueva secuela del clásico de animación 'Avatar Aang', o la española 'Lapönia' en Movistar Plus. Vamos, un buen puñado de estrenos que llegan.

Estrenos en Netflix

Quince días

Sinopsis: Felipe solo quería disfrutar de un verano tranquilo viendo musicales con la artista de su madre... hasta que llega su 'crush' de la adolescencia para unirse a la fiesta.

Dirigida por Daniel Lieff y producida por Conspiraçao Filmes, llega a Netflix la adaptación del popular bestseller queer brasileño del mismo nombre, que firma Victor Martins. Una historia coming of age LGTBI, que plantea una amistad, y puede que algo más (no queremos hacer spoilers) entre dos chicos, uno de ellos con un cuerpo no normativo. Algo que no solemos ver, desgraciadamente, en este tipo de historias, así que celebramos que Netflix Brasil apueste por un cine un poco más diferente, y que tanto bien hace a adolescentes queer que no lo están pasando bien. Protagonizada por Miguel Lallo y Diego Lira. "Sufrí mucho bullying por gordofobia. Cuando vi las fotos de las personas que me estaban maldiciendo, eran personas como yo y también eran gordas. Es el oprimido el que quiere oprimir ahora", contó Lallo en una entrevista para el medio brasileño O Globo.

Fecha de estreno: 19 de agosto

La familia Benetón +2

Sinopsis: Cuando Toni Benetón (Leo Harlem) cree que tiene todo bajo control en su entrañable y divertida familia multicultural, la llegada de dos nuevos bebés pondrá patas arriba la casa y a toda la familia. Los problemas crecen por partida doble pero las aventuras también.

La película dirigida por Joaquín Mazón es la secuela del éxito del cine español que recaudó cerca de 4 millones de euros, con Leo Harlem y El Langui como protagonistas. Sí, este tipo de comedia familiares no tiene muy buena fama, sobre todo por culpa de su humor chusco y bastante poco acertado. Pero Harlem tiene el suficiente carisma como para sostener una historia así. En esta segunda entrega, que también funcionó bien en taquilla (más de 2 millones de euros), hay más multiculturalismo y, por supuesto, más chistes sobre la situación. Junto a los niños Alí Dia, Diego Montejo, Gala Bichir, Meilin Chen y Kamsiyochi Ngene, en esta nueva entrega repiten Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Miramón y cuenta con las incorporaciones de Enrique Villén y Anabel Alonso y la colaboración especial de los Masaka Kids.

"Hacer una segunda parte de una película que fue un éxito es un reto importante, pero nos hemos propuesto hacer honor a su título y 'La familia Benetón +2' va a ser el doble de divertida, el doble de caótica y el doble de emotiva. Nos espera una película que superará la expectativa, ya de por sí alta", comentó su director en una entrevista para Atresmedia.

Fecha de estreno: 21 de agosto

Estrenos en Prime Video

Novak Djokovic: El lobo en invierno

Sinopsis: Documental sobre el tenista Novak Djokovic.

De la mano del director ganador del Emmy Jason Hehir, la película documental ofrece una mirada sin precedentes al tenista Novak Djokovic, al hombre detrás de los récords (24 títulos de Grand Slam), mostrando la compleja y controvertida figura que desafió todas las adversidades para convertirse en el mejor tenista masculino de la historia. Nacido en una Serbia devastada por la guerra, Djokovic creció en medio del conflicto y las dificultades económicas, mientras su familia lo sacrificaba todo para apoyar su carrera en el tenis.

Cuando irrumpió en el panorama profesional, no fue recibido con los brazos abiertos, sino con resistencia: se le percibía como un intruso indeseado que alteraba la rivalidad entre Federer y Nadal, tan querida por los aficionados que estos la habían elevado a la categoría de mito. Mientras que sus predecesores se comportaban con una elegancia mesurada, Djokovic era espontáneo, apasionado y sin filtros: un jugador que mostraba abiertamente todas sus emociones y cuya intensidad a veces le enfrentaba al mismo público ante el que jugaba. Siguiendo la estela de otros documentales como 'Rafa' o el 'A mi manera' de Carlos Alcaraz, Prime Video aprovecha la figura del tenista serbio para contarnos un poco más sobre su historia, tan desconocida para el gran público.

Fecha de estreno: 20 de agosto

Una novia para mi boda

Sinopsis: Matt ha pasado años ahorrando para la boda soñada de su prometida en Italia. Sin embargo, ella lo deja plantado en el altar y él decide irse solo de luna de miel. En su viaje conoce a Gia, una lugareña que lo ayuda a redescubrir el amor y la verdadera felicidad.

Kevin James es uno de esos actores de moda en Estados Unidos por su vis cómica, pero que en el resto del mundo no acaban de encontrar su lugar. Porque el humor estadounidense hay veces que es demasiado específico, y se apoya demasiado en la sociedad norteamericana, así que en otros países no acaban de triunfar del todo. En este caso, enésima historia de un hombre viajando a Italia y encontrándose a sí mismo. Le acompaña Alyson Hannigan y el mítico Andrea Bocelli. "La película es especial para mí. Es el mejor proyecto en el que estuve involucrado hasta ahora", confesó el actor en el programa de Theo Von en Youtube. "El reparto y el equipo técnico fueron excepcionales. Es la primera vez que siento que puedo ser más auténtico frente a la cámara".

Fecha de estreno: 21 de agosto

Shelter, el protector

Sinopsis: En una remota isla, un hombre que vive en el exilio (Jason Statham) rescata a una niña de una peligrosa tempestad, lo que desencadena una serie de eventos que los ponen a ambos en grave peligro. A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir.

Jason Statham recogió el testigo de los grandes héroes de acción de los 80 y 90 y les dio un lavado de cara muy necesario. Pese a que inició su carretera como saltador de trampolín, donde se ha hecho mundialmente famoso ha sido en el cine. Es verdad que sus películas suelen ser bastante parecidas entre sí, no vamos a descubrirlo ahora, ¿no? Pero eso no quita para que todas tengan algo que las hace especiales, y es casi siempre el carisma inigualable de Statham. También, por supuesto, su capacidad de pegar mamporros a diestro y siniestro. Eso nunca vamos a negárselo. "Él es auténtico; no hay nada falso en Jason. Lo que me gusta de él en esta película es que vemos tanto a la gran estrella de acción que todos conocemos como al hombre de familia", comentó Ric Roman Waugh, el director de la película, para Radio Times. "También ves a un hombre que vive bajo su propio código y traslada esos valores a su vida real; es artista marcial, es luchador, es alguien que se mantiene en forma todos los días".

Fecha de estreno: 21 de agosto

Estrenos en HBO MAX

Linternas

Sinopsis: Sigue al nuevo recluta John Stewart y al legendario Linterna Hal Jordan, dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos. Esto les lleva a misterios y ajustes de cuentas más oscuros.

La serie de DC Studios y Warner Bros. Television, protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre, Laura Linney y Kelly Macdonald, nos llega a finales de mes a HBO MAX. Es verdad que esta nueva ficción de DC desde que tomara las riendas James Gunn no ha tenido un camino fácil, pero en su equipo de creadores están Tom King, uno de los guionistas más respetados del mundo del cómic, y Damon Lindelof, co-creador de series como 'Perdidos' o 'Homeland'. "Escribimos a Hal con una edad que no es habitual en las historias de superhéroes", aseguró Chris Mundy, uno de los guionistas, en una entrevista para Collider. "Y hacerlo así nos pareció una manera de abordar el miedo a ser sustituido, algo que no suele aparecer en este tipo de series". Ojo que ya la definen como una especie de 'True Detective' pero situada en el universo DC. ¿Remontará el vuelo tras el sonoro fracaso en cines de 'Supergirl'?

Fecha de estreno: 17 de agosto

Estrenos en Movistar Plus

Lapönia

Sinopsis: Después de varios años sin celebrar las fiestas juntas, Nuria (Ángela Cervantes), asentada en Laponia junto a su marido Olavi (Vebjørn Enger) y su hija, decide invitar a su hermana Mónica (Natalia Verbeke), a su marido (Julián López) y al hijo de ambos a celebrar una Navidad de ensueño en su casa de Rovaniemi, en Finlandia. El plan se presenta perfecto hasta que la hija de Nuria le cuenta a su primo pequeño la verdad sobre la existencia de Papá Noel. La que estaba destinada a ser la más especial de las navidades, se convierte de golpe en una batalla campal entre hermanas, cuñados y primos. Una noche que sacará a relucir secretos inconfesables en medio de un debate sobre qué es más adecuado, si contar la verdad a toda costa o mantener la ilusión, aunque sea a base de mentiras.

Basada en la obra de teatro homónima y dirigida por David Serrano ('Días de fútbol'), 'Lapönia' es una comedia ácida no apta para ver con niños pequeños que reflexiona sobre la crianza de la mano de Natalia Verbeke, Julián López y Ángela Cervantes. Una de estas comedias que tan bien se nos da hacer en el cine español, y que se nota mucho su origen teatral. Los protagonistas están gloriosos, y la película va de menos a más según avanza el metraje. "Es muy divertida, muy interesante y es muy complicado encontrar una comedia que hable de cosas, no sé si importantes, pero por lo menos interesantes, y que los personajes sean inteligentes, que no sean tontos. Casi siempre, cuando hacemos comedia nos vemos obligados a que los personajes sean un poco más tontos de lo habitual para que aparezca la risa. En ‘Laponia’ me encontré con que los personajes eran cuatro tipos razonablemente inteligentes que hablaban de manera inteligente de temas interesantes, y eso me interesó muchísimo", contó David Serrano para Kinótico.

Fecha de estreno: 21 de agosto

Return to Silent Hill

Sinopsis: Impulsado por las sombras de su pasado, James Sunderland regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido, Mary Crane. Pero el pequeño pueblo oscuro y deprimente ya no es el lugar de sus recuerdos. James se encuentra con personajes que le parecen demasiado familiares y que intentan distraerlo de su búsqueda de Mary. Cuanto más busca a Mary, más comienza a preguntarse si esto sigue siendo la realidad, o si ha caído en el oscuro inframundo de Jacob Crane.

Christophe Gans regresa al universo de 'Silent Hill' dos décadas después para hacer una secuela del clásico de culto del cine de terror que sorprendió a todos a comienzos de los 2000. Con Jeremy Irvine como protagonista, no consigue superar a la original, y tampoco parece saber cómo. El CGI es bastante atroz en algunos momentos, y la historia bebe demasiado de la saga de videojuegos, sin tener en cuenta al espectador medio que no conoce el material original. Pese a ello, tiene buenos momentos de terror y algunos sustos bastante genuinos. "Sabemos que la gente que aman los videojuegos es muy apasionada. Recuerdo que cuando hice la primera película, recibí muchas amenazas de muerte. Me decían: 'Si metes la pata, te vamos a encontrar'. Así que llegué a la primera película con una gran responsabilidad, y desde luego aún más con la segunda", desveló su director a Variety.

Fecha de estreno: 23 de agosto

Estrenos en SkyShowtime

Anémona

Sinopsis: Una exploración de las intrincadas relaciones entre padres, hijos y hermanos, así como de la dinámica de los vínculos familiares.

Daniel Day-Lewis, sin lugar a dudas, es uno de los mejores actores de la historia. No solo tiene 3 Oscar como Mejor Actor (y otras tres nominaciones), sino que siempre ha contado con el aplauso de la crítica, y el respaldo del público. En 2017 anunció que se retiraba para siempre de la actuación a sus 60 años, pero claro, si llama la familia, no queda otra que responder. Y eso es lo que tuvo que hacer el actor inglés, ya que en 2024 se anunciaba su nueva película, que firmaba ni más ni menos que su hijo Roman. 'Anémona' se convertía en el regreso al cine de Daniel Day-Lewis pero el resultado fue bastante decepcionante. De hecho, ni siquiera llegó a estrenarse en cines. Pero es verdad que Day-Lewis colaboró muy estrechamente con su hijo, siendo la primera vez en su filmografía que aparece acreditado como guionista. "Nunca sentí que me hubiera retirado. Esa es una palabra que se ha usado. Simplemente dejé de hacer este trabajo porque quería dedicarme a otra cosa por un tiempo", comentó el actor para Empire.

Fecha de estreno: 19 de agosto

Avatar Aang: El último maestro del aire

Sinopsis: Aang descubre un poder ancestral que podría salvar a su cultura de la extinción. Con la ayuda de sus amigos, se embarca en una aventura por todo el mundo para encontrarlo antes de que caiga en malas manos y amenace con trastocar la paz por la que lo sacrificaron todo.

Sigue a Aang y sus amigos, ahora como jóvenes adultos, años después de los acontecimientos del final de 'Avatar: The Last Airbender'. Junto a sus amigos Katara, Sokka y Zuko, vemos a Aang ya más mayor que vuelve a enfrentarse a una nueva amenaza, bastantes años antes de la secuela 'La leyenda de Korra'. Bryan Konietzko es uno de los creadores y, junto al co-creador de la franquicia, Michael Dante DiMartino, estuvieron en la reciente San Diego Comic-Con, aprovechando para hablar sobre la película. "Esta nueva historia es un viaje muy emocional para sanar los traumas de su pasado". Por su parte, Eric Nam, que pone voz a Aang, también aprovecho para comentar el proyecto y, sobre todo, su personaje. "Hay momentos de extrema soledad y de intentar mostrar una cara para todos, mientras sientes algo completamente contradictorio".

Fecha de estreno: 22 de agosto

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