La Séptima anuncia el fichaje de Alba Carrillo y un mítico rostro de 'Aquí la Tierra' de TVE para este proyecto

Después de que este fin de semana se filtrara que La Séptima estaba negociando el fichaje de Alba Carrillo para liderar un nuevo magacín de fin de semana; la cadena de TDT que llegará el 5 de noviembre ha hecho oficial la noticia junto a la incorporación de la periodista Marta Márquez para ponerse al frente de este nuevo formato que ocupará las tardes de los sábados y domingos.

"A ver, esto es muy fácil. La llamas y lo aclaras, ¡claro!", empieza diciendo Marta Márquez en el vídeo promocional en el que se ha anunciado su llegada a La Séptima. "Es que me han llamado de La Séptima y me han propuesto presentar un programa contigo. Pero es que hay cosas que no entiendo. Es todo un lío, a ver si tú me puedes aclarar algo", prosigue comentando la presentadora.

"Me dicen, ¡tienes que controlar a Alba! Y por otra parte resulta que el programa se llama Fuera de control, ¿tú me podrías explicar?", añade Marta Márquez revelando así el título del primer programa oficial de La Séptima. "Yo ahora estoy en un momento de mi vida maravilloso. Mindfulness total, super zen, así que tú no te preocupes que va a ir todo sobre ruedas, vamos ningún problema", le responde Alba Carrillo. "Madre mía, pobre Marta, no sabe la que se le viene", añade la presentadora.

Alba Carrillo anuncia que viene la tormenta.

Marta Márquez, que trae paraguas.



A partir del 5 de noviembre en LA SÉPTIMA pic.twitter.com/nnZCXBS0Ar — La Séptima TV (@la_septima_tv) August 17, 2026

Alba Carrillo y Marta Márquez, el tándem de La Séptima para los fines de semana

Con su fichaje por La Séptima, Alba Carrillo continúa su meteórica carrera en televisión. La madrileña se dio a conocer como concursante de 'Supermodelo' en Cuatro en 2007. Su primer trabajo como presentadora le llegó en 2012 gracias a Glamour TV en Nova. Posteriormente, dio el salto a TVE como colaboradora de 'Amigas y conocidas' junto a Inés Ballester.

Aunque su gran oportunidad le llegó en 2016 cuando fue elegida por Mediaset para ser una de las presentadoras de la nueva etapa de 'Hable con ellas' junto a Sandra Barneda, Rocío Carrasco, Mónica Martínez y Soledad León de Salazar (Josep Ferré). A partir de ahí pasó a ser colaboradora en numerosos programas como 'GH: el debate', 'Sálvame', 'Ya es mediodía', 'Viva la vida' y 'Fiesta'.

Pero además, Alba Carrillo también se ha curtido como concursante de realitys tras haber participado en 'Supervivientes 2017' o 'GH VIP 7'. En los últimos años, ha dado el salto a TVE como participante en formatos como 'Bake off: famosos al horno' y 'Hasta el fin del mundo' así como colaboradora en 'D Corazón' y 'Mañaneros'. Por último, desde abril ha presentado el magacín diario 'El sótano club' en TEN, cuya segunda temporada estaba confirmada para septiembre y ahora su continuidad queda en el aire tras su salto a La Séptima.

Por su parte, Marta Márquez también tiene una larga carrera en televisión. Sus inicios fueron como presentadora de formatos como 'Kaos' o 'Abracadabra TV' en Catalá TV y posteriormente en El Tiempo en Veo 7. Asimismo, la joven también ha sido colaboradora en 'Así nos va' o 'El intermedio'. Ahora da el salto a La Séptima tras más de una década siendo una de las reporteras más reconocidas de 'Aquí la tierra' hasta que se despidió del formato con su reformulación en julio en RTVE.