Quiénes son los 5 invitados de 'El Hormiguero' toda esta semana del 5 al 8 de octubre contra 'Horizonte' y 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 5 de octubre al jueves 8 de octubre a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de reñida competencia esta temporada con 'La Revuelta', 'Horizonte' o 'First Dates' el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador arrancó con la visita de Susana Abaitua y Maxi Iglesias, se reencontró con Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian, recibió una vez más a David Bisbal y se despidió de la mano de Hombres G, Pablo Motos se prepara para recibir a esta nueva tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana en 'El Hormiguero' arranca con la visita de Carmen Maura y Maribel Verdú, que acudirán al espacio de Antena 3 una vez más para presentar la nueva temporada de 'Furia'. El martes queda reservado para José Mota, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar su debut como director en la gran pantalla con 'Arriba Tutto'.

El miércoles llega el turno de David Bustamante, que regresa al programa de las hormigas con su último proyecto sobre los escenarios, 'El Zorro. El Musical'. Y el jueves, Luis Zahera será el encargado de poner el broche final a la semana de entrevistas para presentar su nueva película 'Leones en invierno'.

Lunes 5 - Carmen Maura y Maribel Verdú

El lunes, las puertas de 'El Hormiguero' se abren para recibir a Carmen Maura y Maribel Verdú, que se reencontrarán con Pablo Motos para desvelar todos los detalles de la segunda temporada de 'Furia', la serie que protagonizan y que llegará a HBO Max el próximo 9 de octubre tras el éxito arrollador de su primera entrega.

Martes 6 - José Mota

José Mota será el siguiente en pasar por el espacio de Antena 3, visitando el plató este martes para continuar con la promoción de lo que ha apodado como su "ópera prima". El humorista y actor presenta el film que supone su debut como director en la gran pantalla, 'Arriba Tutto', que llegará a las salas de cine el próximo 23 de octubre.

Miércoles 7 - David Bustamante

El miércoles queda reservado para David Bustamante, que regresa a 'El Hormiguero' con un proyecto que en este caso le llevará al escenario del teatro La Latina. El cantante desvelará todos los detalles sobre 'El Zorro. El Musical', la nueva obra que protagonizará a partir del 25 de noviembre en la capital, compaginándolo con su gira de conciertos.

Jueves 8 - Luis Zahera

Y el jueves, Luis Zahera será el encargado de poner punto y final a la semana de entrevistas presentando uno de los grandes títulos que llega a la cartelera este otoño. El actor volverá a encontrarse con Pablo Motos para adelantar todos los detalles posibles de 'Leones en invierno', su nuevo film que llegará a las salas de cine el próximo 23 de octubre.