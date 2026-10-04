'La Promesa', avance semanal del 5 al 9 de octubre: Alarma con Curro, Manuel al rescate y un embarazo en la serie de TVE

'La Promesa' encara una semana muy intensa en La 1 de TVE, en plena resaca de la boda de Curro y Ángela. De entrada, en el capítulo 921 del lunes 5 de octubre, Jacobo está preocupado por la inminente llegada de su madre: él y Martina tienen que aparentar un noviazgo normal. Adriano advierte: ese matrimonio falso será una tortura para los tres.

Simona y Candela no entienden el despido de Pía; todos se preguntan qué ha podido pasar y creen que tiene muy mala pinta. Alonso felicita al servicio por la boda, pero Tomasa y Julio temen represalias: Petra sabe que ellos la sabotearon. El servicio sospecha también de ella: quizás actuó para quedarse de ama de llaves. La señora Arcos tiene algo que contar y afecta a todo el servicio.

Leocadia continúa presionando a Máximo para casarse, ella ha cumplido su parte, ahora le toca a él. El marqués está cansado y está pensando en tomarse unos días en Madrid. Samuel y María Fernández deciden hacer pública su relación: si quieren vivir su amor, deben empezar por decírselo a Carlo. Ciro tiene dudas sobre la última empresa que licenció a espaldas de Manuel: recibe una llamada, ¡hay un problema!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 922 (Martes 6 de octubre)

Curro y Ángela llegan al palacio de Máximo en Lisboa, ¡es absolutamente espectacular! Unos jardines inmensos, todas las paredes recubiertas de cerámica, los techos ornamentados y pintados… La Promesa no tiene nada que envidiar. Los muchachos, impresionados por la belleza del lugar, son recibidos por João, secretario del duque de Buenaventura. Este, nada más llegar, les presenta una agenda de compromisos. La luna de miel está para disfrutar, pero Ángela nota a Curro un poco raro.

En palacio, Petra renuncia como ama de llaves y se confirma que no ha saboteado el banquete para lucirse. Cristóbal arrincona a Julio, ¿ha tenido algo que ver con el sabotaje? Él lo niega. Ciro tiene que viajar para atender un fallo que no sabe solucionar y pide a Lorenzo que vigile a Julieta, porque la nota extraña. La muchacha intercepta a Manuel, sabe que desde esa noche el recuerdo de Jana ha vuelto, pero Lorenzo les interrumpe.

Samuel y María Fernández cuentan a Carlo que pelearán por su amor. Él les escucha con entereza, sabe que se aman. Alonso se despide de Manuel: se marcha unos días a Madrid. Máximo, por su parte, cuenta a Leocadia que el viaje de Alonso es idea suya. Ella le ataca, ya que sabe lo que pretende. Jacobo no quiere que Martina se sacrifique casándose con él. Pero ella insiste: lo hará. Cuando Adriano reniega, ella confiesa la bomba: ¡está embarazada!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 923 (Miércoles 7 de octubre)

Martina confiesa a Adriano que está embarazada y, aunque el hijo es de él, casarse con Jacobo sería la única solución para proteger al bebé. Pero Adriano reitera: si se casa, es por obligación. Lorenzo vigila de cerca a Julieta, que sigue su vida tratando de asimilar lo mal que está con Manuel. En Lisboa, João presiona a Curro para que cumpla la agenda que preparó Máximo, pero los recién casados escapan a explorar la ciudad. Aunque no todo es felicidad. Terminan discutiendo por el hermetismo de Curro, que guarda el secreto de lo que Leocadia le hizo a Jana. ¿Terminará confesando la verdad a su esposa?

La señora de Figueroa y Máximo negocian a solas los términos de su boda sin ponerse de acuerdo, y sin saber que Cristóbal escucha la conversación... El servicio sigue sin fiarse de Julio, convencido de que boicoteó el banquete. Éste se siente asediado por las indirectas y Tomasa le pide que aguante la mentira. Carlo confiesa a María Fernández que teme por Janita si Samuel y ella siguen adelante con su amor. También se lo dice al cura, que lo entiende, el escándalo siempre les acompañaría.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 924 (Jueves 8 de octubre)

Manuel y Julieta se confiesan amor, pero deciden separarse hasta que el heredero se aclare. Julio empieza a acusar el dolor del rechazo de todos. Tomasa le pide que lo soporte, pues es una estrategia para que se delate. Finalmente ocurre: estalla una discusión feroz contra Julio, casi a golpes, y hasta tiene que intervenir Samuel.

Adriano promete a Martina hacerse cargo del bebé que espera. Cristóbal afea a Leocadia que su boda con Máximo es una transacción; pero si sigue adelante, debe hacerse valer, pues el duque no cederá. Samuel convence a María de no anunciar su relación a la ligera, quien más lo sufriría sería Jana. Ella habla con Manuel: no se casó porque está enamorada de otro hombre.

En Lisboa, Ángela se inquieta al saber que Curro se ha ido a trabajar sin decirle nada; está claro que algo le atormenta. Finalmente, el muchacho confiesa que echó a Pía del palacio... Llegan noticias de la señora Adarre a La Promesa: está buscando trabajo. Julieta, harta de la situación, pide a Lorenzo que deje de vigilarla. Pero alguien entra en su habitación de noche y ella se dispone a atacarle.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 925 (Viernes 9 de octubre)

Ángela, preocupada, llama a Manuel desde Lisboa: Curro está muy raro y no sabe por qué. El heredero del marquesado también lo notó la última vez que vio al muchacho y pide a la joven que aguante: ¡va para allá! Manuel está dispuesto a viajar hasta Lisboa para descubrir de una vez por todas qué le ocurre a su hermano, cueste lo que cueste.

Julieta va a atacar al intruso, pero es Ciro que ha vuelto para pasar la noche con ella. Máximo advierte a Julio: o se adapta como Tomasa o lo despedirá. Pero luego habla con el resto del servicio para protegerle: dejarán de hostigar a Julio o se las verán con él. Manuel promete ayudar a María con su amor imposible a la vuelta de su viaje a Lisboa. Cuando ella se lo cuenta a Carlo, él le hace ver la realidad: ni la ayuda de Manuel salvará a Jana de las habladurías.

Julieta va a llamar para preguntar por los manuales cuando descubre a Lorenzo vigilándola. Finalmente, lo confirma: se vendieron al doble del precio. Leocadia comprende que Máximo retrasa a propósito las negociaciones porque no quiere casarse. Jacobo avisa a Martina de que su madre está a punto de llegar, y ella, superada, termina confesando la verdad: ¡está embarazada! Mientras tanto, en Lisboa, Curro hace una inesperada propuesta a Ángela: quedarse a vivir allí. El joven no puede volver a La Promesa y convivir con Leocadia. ¿Cuál será la reacción de Ángela?