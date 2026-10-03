El público de RTVE dicta sentencia al estreno de 'Cosas Nuestras' con Aida Bao y Aitor Albizua: muchos critican lo mismo

Tras el buen momento que atraviesa en las mañanas y en las tardes con sus magacines, TVE quiere redoblar su apuesta y ofrecer también un programa en directo en las tardes de los fines de semana para competir así contra 'Fiesta' en Telecinco, 'La Roca' en La Sexta y a la espera de la llegada del programa de Alba Carrillo y Marta Márquez a La Séptima. Y por ello, desde este sábado ofrece 'Cosas nuestras' en su parrilla vespertina.

'Cosas nuestras' es un espacio de actualidad y entretenimiento de calidad, en directo y con una identidad propia, que busca convertirse en un punto de encuentro para compartir, descubrir y entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Y para conducirlo, la cadena pública ha elegido a dos rostros muy reconocidos: Aida Bao, que debuta como presentadora titular tras ser sustituta en 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360' y 'La Hora de La 1' y Aitor Albizua, que lo compaginará con 'Cifras y letras'.

'Cosas nuestras', producido por RTVE en colaboración con Catorce Producciones ('Aquí la tierra'), ofrecerá una mirada cercana y entretenida a la realidad, con la actualidad como hilo conductor. Actualidad, curiosidades y entretenimiento convivirán en un formato pensado para acompañar a los espectadores durante las tardes del sábado y el domingo con un tono cercano y accesible para todos los públicos.

Cada sábado y domingo, Aida Bao y Aitor Albizua contarán con un equipo de colaboradores especializados en plató: Giovanna González (redes sociales), Juan Pablo Carpintero (mascotas) y David Arango (meteorología) así como con una red de reporteros recorrerá distintos puntos de España para acercar la actualidad a la audiencia desde el lugar de los hechos, con conexiones en directo y reportajes grabados.

En su estreno, 'Cosas nuestras' ha estado muy pendiente de la última hora sobre las inundaciones en Madrigueras (Albacete), donde ha fallecido una mujer de 102 años, así como en otros lugares donde hay alerta meteorológica como en Barcelona. Otro de los contenidos con los que se ha volcado este sábado el nuevo magacín ha sido con las manifestaciones por la vivienda que se han producido en toda España así como en las acampadas de la Puerta del Sol en Madrid y en otras plazas de nuestra geografía.

⚫️ En Madrigueras, Albacete, una mujer centenaria se ha convertido en la primera víctima de las lluvias que estamos sufriendo en las últimas horas.



🚪 Mientras tanto, miles de personas se movilizan en toda España por el derecho a la vivienda.



➡️ Aquí empieza #CosasNuestrasTVE pic.twitter.com/X7dlWYRphb — Cosas Nuestras (@CosasNuestrasTV) October 3, 2026

El veredicto de la audiencia al estreno de 'Cosas Nuestras'

Esta nueva apuesta de La 1 por la actualidad parece no convencer del todo a la audiencia. O eso se puede deducir de los comentarios que se han podido ver en redes sociales. Así, son varios los espectadores que critican que todos los programas sean iguales y que no se apueste por el entretenimiento.

"Me cae genial Aitor, pero, de verdad, ¿otro programa IGUAL que los que echan a todas horas todos los días en La 1? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para esto me quitan mi amado Cine de Barrio?", ha manifestado una espectadora. "Siempre los mismos programas, esto es un coñazo. ¿Tanto les cuesta hacer un programa de entretenimiento?", se ha quejado otra.

Me cae genial Aitor, pero, de verdad, ¿otro programa IGUAL que los que echan a todas horas todos los días en La 1? ¿Por qué? ¿Para qué?

¿Para esto me quitan mi amado Cine de Barrio?#CosasNuestrasTVE — Zorrista del Metál 🦊🏳️‍🌈🤘🏻 (@marujadelmetal) October 3, 2026

siempre los mismos programas, esto es un coñazo #CosasNuestrasTVE, tanto les cuesta hacer un programa de entretenimiento? — tiny 🪷 (@tinyy_mp3) October 3, 2026

Otras de las críticas han sido por la elección de Aitor Albizua como presentador así como por lo caótico que se ha visto el inicio de 'Cosas nuestras'. "No veo la dupla Aida y Aitor, él no encaja en este tipo de formatos. Ella es perfecta para contar actualidad, a él le sobra energía", ha sentenciado un usuario en su cuenta de "X".

'Cosas Nuestras, estreno bastante caótico con unos presentadores y colaboradores que no encajan entre sí. Aitor con exceso de energía, Aida demasiado correcta. El meteorólogo pisando a los presentadores con afán de protagonismo", se ha atrevido a señalar otro seguidor.

No veo la dupla Aida y Aitor, él no encaja en este tipo de formatos. Ella es perfecta para contar actualidad, a él le sobra energía. #CosasNuestrasTVE — Luis Fernández (@Luisfernandez87) October 3, 2026

Si ya va a ser un fracaso en audiencias, soy las 19:06 y aún no empezó. No se dan cuenta que Aitor no engancha al espectador? #CosasNuestrasTVE — Javier (@javibujidos) October 3, 2026

#CosasNuestrasTVE estreno bastante caótico con unos presentadores y colaboradores que no encajan entre sí.



Aitor con exceso de energía, Aida demasiado correcta. El meteorólogo pisando a los presentadores con afán de protagonismo.



Un programa más, sin novedad, mismo que siempre. — Hablo de tele (@HabloTele) October 3, 2026

La realización del programa está siendo bastante caótica y tal cantidad de pantallas va a volver loco al espectador. #CosasNuestrasTVE — Luis Fernández (@Luisfernandez87) October 3, 2026

En cuestión de magacines vivimos por encima de nuestras posibilidades #CosasNuestrasTVE — Soy un electroduende (@YoElectroduende) October 3, 2026

Qué despropósito tan grande #CosasNuestrasTVE

Mequedotóloka 😱

Pobres presentadores! — Carmen Álvarez (@lozancarmen) October 3, 2026

El estreno de #CosasNuestrasTVE está siendo una FANTASÍA AUDIOVISUAL — Bienve (@canalmira) October 3, 2026