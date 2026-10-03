Hay mucho revuelo con lo que ha dicho Carlos Franganillo de Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco': "Asediado por la corrupción"

Desde hace meses, Carlos Franganillo ha optado por introducir una especie de editorial al arranque de 'Informativos Telecinco 21h' siguiendo así el estilo de Vicente Vallés. Una táctica para tratar de reconquistar a la audiencia ante los pobres datos que suele cosechar el informativo de noche de Telecinco tras el concurso '¡Allá tú!'.

Este viernes, Carlos Franganillo quiso poner en el foco al gobierno de Pedro Sánchez y el momento que atraviesa tras el varapalo con los decretos de vivienda, que han sido tumbados en el Congreso tras el "no" de Junts. Así, aprovechando los rumores de un posible adelanto electoral, el periodista se atrevió a señalar cómo el ejecutivo podría ver una ventana de oportunidad ante lo que está sucediendo para sacar rédito político.

"El verano dejó a Sánchez muy tocado. Asediado por la corrupción, con ministros en la cárcel, con hermano condenado y una esposa al borde de juicio. Con el expresidente Zapatero envuelto en un asunto de joyas y comisiones ilegales, con el PSOE escrutado por la justicia, con tramas delictivas para acabar con jueces y fiscales. Con Ceuta asaltada ante el abandono del Gobierno durante semanas. Y con un problema, el de la vivienda, que no ha hecho más que agravarse durante los ocho años de ejecutivo progresista", empezó recalcando Carlos Franganillo.

"Entonces, llegó Maricarmen. Su desahucio tan mediático cambió la conversación. De inmediato llegó la acampada en Sol y Moncloa vio una oportunidad. En los últimos coletazos de la legislatura, los decretos de vivienda se convirtieron en una emergencia, no había tiempo que perder. Diseñaron medidas temporales que hacían muy difícil su apoyo más allá de la izquierda. Así que Junts las tumbó. El mismo partido que permitió el nacimiento de la legislatura a cambio de una amnistía señaló la debilidad extrema del gobierno", sentenció el director y presentador de 'Informativos Telecinco'.

Tras ello, Carlos Franganillo se refirió a cómo ahora Pedro Sánchez se tomará unos días de reflexión para tomar una decisión sobre si adelanta las elecciones generales o no. "Podrían ser a finales de noviembre y si eso ocurre España entrará en una campaña muy muy convulsa con la movilización de la izquierda en la calle ocupando plazas públicas y con el probable seguimiento diario de decenas de desahucios que durante años han pasado mucho más inadvertidos", ha concluido el presentador.

.@cfranganillo sobre el posible adelanto electoral tras la caída de los decretos de vivienda: "Si eso ocurre España entrará en una campaña muy muy convulsa, con la movilización de la izquierda en la calle, ocupando plazas públicas y con el probable seguimiento diario de decenas… pic.twitter.com/klLcpY3Fe6 — Informativos Telecinco (@informativost5) October 2, 2026

Carlos Franganillo, muy cuestionado por un sector del público: "¿Pero esto es información u opinión? Editorializando en los informativos"

Dicho editorial está en boca de todos y ha provocado discusión en redes sociales. Y es que muchos no dudan en señalar cómo Carlos Franganillo parece haber "mutado en Vicente Vallés o Ana Rosa Quintana" editorializando su informativo, cuando siempre había defendido lo contrario y había mostrado un perfil mucho más neutral.

"¿Pero esto es información o es opinión? Editorializando en los informativos. No hay pudor ni ética. Con lo que has sido", escribió un usuario en "X". "Tengo que reconocer que me he llevado una decepción enorme contigo, Carlos", ha añadido otro en ese sentido. "Qué manera de venderse. Para fracasar día tras día. Por lo menos Vallés tiene audiencia", se atreve a señalar otro usuario.

"'El Gobierno asediado por la corrupción'. No hay ningún miembro del gobierno en ningún proceso judicial por corrupción. Tremenda mentira, es muy burdo pero van con ello", sentencia otra espectadora. "Argumentario del PP en vena", llega a apostillar otro.

Y de repente @cfranganillo parece una fusión entre Ana Rosa y Vicente Vallés. — José María Núñez Blanco (@JoseMariaNunezB) October 3, 2026

Asediado por el lawfare y la corrupción de los que pueden hacer y hacen, no?? https://t.co/PHrO5fuEy4 — Rosa María Artal (@rosamariaartal) October 2, 2026

Pero esto es información o es opinión? Editorializando en los informativos. No hay pudor ni ética. Con lo que has sido. — Enrique (@EnriqueAB548) October 2, 2026

"Asediado por la corrupción".

Ni Pedro Piqueras se atrevió a tanto.



Casi que es mejor decir, controlado por el lobby inmobiliario y el lobby marroquí, pero "asediado por la corrupción" Pedro Sanchez no está señalado. — JoseCardeñosa🇮🇨🏳️‍🌈🇪🇦 (@JoseCardenosa) October 2, 2026

"ASEDIADO"

Joder con el buen periodismo — Alicia Santiago (@Alitxu52) October 3, 2026

Tengo que reconocer que me he llevado una decepción enorme contigo, Carlos. Buen día. — Francisco Javier (@Yoniglez70) October 2, 2026

El periodismo del siglo XXI… A ver si vuelve ya Leticia Sabater. — I_Delgado (@I_Delgado_) October 2, 2026

"El gobierno asediado por la corrupción"



No hay ningún miembro del gobierno en ningún proceso judicial por corrupción.



Tremenda mentira, es muy burdo pero van con ello. — Teresa (@ArteTeresa) October 2, 2026

En lo que hemos acabado, Franganillo — Ángel Martínez 🇪🇺♻️🌏🌿 (@angelmartinezx2) October 3, 2026

Qué manera de venderse. Para fracasar día tras día. Por lo menos Vallés tiene audiencia. — Antonio Nuño Díaz (@AntonioNuoDaz) October 2, 2026

Asediado por la corrupción??

En serio??...

La corrupción del PSOE ya está en la cárcel...Ábalos y compañía.

Aldama, por lo que sea,no.

La corrupción del PP,en la calle.

La justicia no tiene prisa ...por lo que sea.

Esperaba un poco más de rigor de un periodista como usted. — Natalia (@Nataliamilsoles) October 2, 2026

Pensando cuando te limitabas a dar noticias. — Sergio 🏳️‍🌈 (@sergar76) October 2, 2026

¿Ahora en @informativost5 también se opina? Porque antes, mejor o peor, pero se informaba… En fin, otro medio que vira a la derecha y otro periodista que se corrompe por la pasta https://t.co/IPj2BMhgOk — Teresa Plaza Giles (@Tplazadegiles) October 2, 2026

Vaya con el Vicente Vallés de TEMU. Así os van las audiencias... — Pablo Ruiz (@pabloruizbcn) October 2, 2026

Hombre, asediado por la corrupción está el PP, con una o más sentencias condenatorias por corrupción, por semana y uno o más nuevos casos semanales. — laBlanche (@leblancheStar) October 3, 2026

Es alucinante, que falta de profesionalidad — Estrella G. (@Estrell05310160) October 2, 2026

Argumentario del PP en vena. — tu otro tú (@tuotrotu1) October 2, 2026

Para hacer editoriales de opinión política en un informativo ya estaba Vicente Vallés, que lo hace bastante mejor y de forma más sectaria que tú. Qué pena haberte cargado en unos meses toda tu reputación en la profesión. — Pabluco 💢 (@Pabluco_Cant) October 2, 2026