Hay mucho revuelo con lo que ha dicho Carlos Franganillo de Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco': "Asediado por la corrupción"

Desde hace meses, Carlos Franganillo ha optado por introducir una especie de editorial al arranque de 'Informativos Telecinco 21h' siguiendo así el estilo de Vicente Vallés. Una táctica para tratar de reconquistar a la audiencia ante los pobres datos que suele cosechar el informativo de noche de Telecinco tras el concurso '¡Allá tú!'.
Este viernes, Carlos Franganillo quiso poner en el foco al gobierno de Pedro Sánchez y el momento que atraviesa tras el varapalo con los decretos de vivienda, que han sido tumbados en el Congreso tras el "no" de Junts. Así, aprovechando los rumores de un posible adelanto electoral, el periodista se atrevió a señalar cómo el ejecutivo podría ver una ventana de oportunidad ante lo que está sucediendo para sacar rédito político.
"El verano dejó a Sánchez muy tocado. Asediado por la corrupción, con ministros en la cárcel, con hermano condenado y una esposa al borde de juicio. Con el expresidente Zapatero envuelto en un asunto de joyas y comisiones ilegales, con el PSOE escrutado por la justicia, con tramas delictivas para acabar con jueces y fiscales. Con Ceuta asaltada ante el abandono del Gobierno durante semanas. Y con un problema, el de la vivienda, que no ha hecho más que agravarse durante los ocho años de ejecutivo progresista", empezó recalcando Carlos Franganillo.
"Entonces, llegó Maricarmen. Su desahucio tan mediático cambió la conversación. De inmediato llegó la acampada en Sol y Moncloa vio una oportunidad. En los últimos coletazos de la legislatura, los decretos de vivienda se convirtieron en una emergencia, no había tiempo que perder. Diseñaron medidas temporales que hacían muy difícil su apoyo más allá de la izquierda. Así que Junts las tumbó. El mismo partido que permitió el nacimiento de la legislatura a cambio de una amnistía señaló la debilidad extrema del gobierno", sentenció el director y presentador de 'Informativos Telecinco'.
Tras ello, Carlos Franganillo se refirió a cómo ahora Pedro Sánchez se tomará unos días de reflexión para tomar una decisión sobre si adelanta las elecciones generales o no. "Podrían ser a finales de noviembre y si eso ocurre España entrará en una campaña muy muy convulsa con la movilización de la izquierda en la calle ocupando plazas públicas y con el probable seguimiento diario de decenas de desahucios que durante años han pasado mucho más inadvertidos", ha concluido el presentador.
Carlos Franganillo, muy cuestionado por un sector del público: "¿Pero esto es información u opinión? Editorializando en los informativos"
Dicho editorial está en boca de todos y ha provocado discusión en redes sociales. Y es que muchos no dudan en señalar cómo Carlos Franganillo parece haber "mutado en Vicente Vallés o Ana Rosa Quintana" editorializando su informativo, cuando siempre había defendido lo contrario y había mostrado un perfil mucho más neutral.
"¿Pero esto es información o es opinión? Editorializando en los informativos. No hay pudor ni ética. Con lo que has sido", escribió un usuario en "X". "Tengo que reconocer que me he llevado una decepción enorme contigo, Carlos", ha añadido otro en ese sentido. "Qué manera de venderse. Para fracasar día tras día. Por lo menos Vallés tiene audiencia", se atreve a señalar otro usuario.
"'El Gobierno asediado por la corrupción'. No hay ningún miembro del gobierno en ningún proceso judicial por corrupción. Tremenda mentira, es muy burdo pero van con ello", sentencia otra espectadora. "Argumentario del PP en vena", llega a apostillar otro.
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