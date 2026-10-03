RTVE determina cambiar de cadena 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora y relega 'La amiga estupenda' de La 1 a La 2

RTVE ha decidido alterar buena parte de su programación este viernes y sábado después de que el Congreso haya tumbado los decretos de vivienda tras el "no" de Junts y su votación conjunta con PP y Vox. Algo que sin duda cambia el tablero y que podría suponer el fin de esta legislatura y el adelanto de las elecciones. Por ello, RTVE se moviliza con programas especiales de 'Malas Lenguas' para analizar todas las consecuencias políticas y sociales de este varapalo del gobierno.

Para empezar, La 1 ha decidido cambiar toda su programación nocturna de este viernes trasladando la retransmisión del Francia-Italia de la Nations League a La 2 a partir de las 20:45 horas. En su lugar, la cadena pública alargará 'Malas Lenguas' hasta el comienzo del 'Telediario 2', que alargará su duración con Pepa Bueno con una edición especial hasta las 22:15 horas después de haber ofrecido ya un especial informativo al mediodía con Alejandra Herranz y la votación en el Congreso levantando el segundo bloque de 'Mañaneros 360' y los informativos territoriales.

Justo después, a las 22:15 horas tomará el relevo un especial de 'Malas Lenguas Noche'. Eso sí no será Jesús Cintora quién se ponga al frente como es habitual los sábados sino que serán Gonzalo Miró y Esther Palomera los encargados de realizar el programa, que contará además con una entrevista exclusiva al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Con ello, TVE elimina también de su programación tanto 'Los archivos secretos del NO-DO' como el estreno del documental '17 fugas' y ofrecerá 'Malas Lenguas Noche' hasta las 2 de la madrugada para competir contra 'La Voz', 'Horizonte' y 'El Blockbuster' en Cuatro, la entrevista de Belén Esteban en 'De Viernes' en Telecinco y el especial de 'Al rojo vivo' en La Sexta.

TVE intercambia 'Malas Lenguas Noche' y 'La amiga estupenda' el sábado

El sábado, La 1 también cambiará su parrilla. Por la mañana, la cadena pública conectará con el Canal 24 horas durante toda la mañana hasta las 13:00 horas para seguir toda la actualidad en directo en lugar de las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'. Los decretos de la vivienda también marcarán el estreno de 'Cosas nuestras' el sábado a las 19:00 horas en La 1, con Aida Bao y Aitor Albizua.

Por la noche, RTVE ha decidido seguir la misma estrategia de la semana pasada y 'Malas Lenguas Noche' arrancará su emisión en La 2 a partir de las 21:30 horas para posteriormente saltar a La 1 justo después del partido entre España-República Checa a las 22:35 horas.

Por su parte, 'La amiga estupenda', que la semana pasada se quedó sin emisión por culpa del cambio de última hora generando un gran cabreo entre sus fans, saltará esta semana al prime time de La 2 y ofrecerá dos nuevos episodios de su tercera temporada entre las 22:35 y las 0:40 horas.

Así queda la programación de La 1 este sábado 3 de octubre:

06:00 horas - 'Noticias 24 horas'

13:00 horas - 'D Corazón'

14:55 horas - 'Telediario Fin de Semana'

15:45 horas - 'Teledeporte 1'

15:50 horas - 'La suerte en tus manos'

15:55 horas - Sesión de tarde: 'Lo mejor de mí'

17:40 horas - Sesión de tarde: 'Novia por contrato'

19:00 horas - 'Cosas nuestras' (estreno)

20:35 horas - UEFA Nations League (previo)

20:45 horas - UEFA Nations League: España-República Checa

22:35 horas - 'Malas Lenguas Noche'

Así queda la programación de La 2 este sábado 3 de octubre: