Cabreo mayúsculo con RTVE por retirar a última hora 'La amiga estupenda' por 'Malas Lenguas Noche': "Es un abuso y un maltrato"

Los fans de 'La amiga estupenda' están muy cabreados con RTVE y así se lo hicieron saber durante este sábado por la noche tras la decisión de la cadena pública de cancelar finalmente la emisión de la serie italiana por la última hora sobre lo que estaba sucediendo en la Puerta del Sol tras la manifestación por la crisis de la vivienda.

Así, pese a que en un principio TVE había anunciado que 'La amiga estupenda' se emitiría este sábado justo después del Inglaterra-España de la Nations League alterando así su horario de comienzo y recortando a tres capítulos de estreno en lugar de los cuatro que venía emitiendo las semanas anteriores; finalmente TVE tomó medidas y optó por eliminar la serie de su programación.

Y es que viendo cómo se estaba desarrollando la noche con una acampada en la Puerta del Sol por parte de muchos de los manifestantes que estaban pidiendo al gobierno que tome conciencia y haga algo con el problema de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen; La 1 optó por trasladar excepcionalmente 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora de La 2 a la cadena principal.

Un movimiento que surtió efecto en lo que a los datos de audiencia se refiere. Primero porque 'Malas Lenguas Noche' consiguió su récord histórico con su emisión en La 1 al marcar un gran 13,9% y 831.000 espectadores subiendo así hasta 6,3 puntos con respecto a la semana anterior en La 2. Por otro lado, la cadena también se aupó en prime time con respecto a la semana pasada pues 'La amiga estupenda' no pasó del 6,1%, 6,2% en sus primeros episodios en prime time hasta que subió al 8,8% y 12,3% en sus otros dos episodios de estreno ya en late night y madrugada.

Lluvia de críticas a RTVE por el maltrato de 'La amiga estupenda'

Pero este cambio de última hora también tiene consecuencias negativas para RTVE. Y es que como decimos, los espectadores de 'La amiga estupenda' no tuvieron reparos en criticar a la cadena pública por el maltrato de la serie italiana basada en las novelas de Elena Ferrante.

"Pues me parece una mierda toda la semana viendo programas iguales y esperando el sábado noche para ver una gran serie como la amiga estupenda y van y me ponen esta mierda", se quejó una espectadora. "Lo de anunciar toda la semana que La amiga estupenda iba a ser después del fútbol para que cambien de idea unos minutos antes me tiene dando volteretas", señaló otra.

"Esto es un abuso y una falta de respeto al espectador, han pasado el programa de Cintora "Malas Lenguas" a La 1 y nos dejan sin ver La amiga estupenda", cuestionó otra usuaria en "X". "Es una vergüenza. Todo el día llevan anunciando que sería después del fútbol y ahora de repente sin avisar a nadie resulta que ponen Malas Lenguas en lugar de La amiga estupenda, así que nos quedamos sin serie porque les da la gana. Vaya maltrato a la audiencia y a la serie", sentenció otra seguidora.

Mientras que otros fans de 'La amiga estupenda' se lanzaron en tromba a preguntar a RTVE que pasaba con la serie italiana y si la iban a ofrecer en La 2 o en otro horario para poder seguir disfrutando de su serie favorita. Cabe señalar además que la intención de TVE pasa por lanzar la próxima semana la serie 'Toda una mujer' en la noche de los sábados, por lo que la serie protagonizada por Margherita Mazzucco y Gaia Girace podría quedar directamente relegada al late night.









Si se había programado una nueva entrega de la serie "La amiga estupenda", por qué "demonios" han reprogramado para dar Malas Lenguas???@rtve — M. A. (@brubakerny) September 26, 2026

¿Podéis informar cuando y donde podremos ver " La amiga estupenda" que habéis eliminado hoy ?@La1_tve — Ana Chevalier 💜💜 (@anachevalier) September 26, 2026

@rtve qué habéis hecho con La amiga estupenda???? — Maribel Pros (@belpros) September 26, 2026

Lo de anunciar toda la semana que La amiga estupenda iba a ser después del fútbol para que cambien de idea unos minutos antes me tiene dando volteretas — Lover69Bacon2 (@CCurious78) September 26, 2026

Pues me parece una mierda toda la semana viendo programas iguales y esperando el sábado noche para ver una gran serie como la amiga estupenda y van y me ponen esta 💩 — Rosa Benítez Bayo (@RosaBentez3) September 26, 2026

Me han quitado La Amiga Estupenda por la manifestando en sol..... sintiéndome así #rtve #laamigaestupenda pic.twitter.com/UkXvr6r1cr — Leire MF (@leiremovferr) September 26, 2026

Lo que nos han jodido es uno de los pocos programas de calidad que es La amiga estupenda 🤬 — MerCD's 🆙✊💜☮️ (@MerCDs108) September 26, 2026

¿Cuánto dura normalmente Malas Lenguas?

Por si hay alguna esperanza de que cuando terminen pongan alguno de los capítulos de La amiga estupenda que estaban previstos…

De verdad vaya show — ⛸️🩰 (@b_sobre_hielo_) September 26, 2026

@rtve donde y podremos ver los capítulos de hoy de "La amiga estupenda?? Fatal estos cambios de última hora,aunque la actualidad mande... — Sandra Gil Carpintero (@SandraGilCarpi1) September 26, 2026

La programación de La 1 es para La amiga estupenda a esta hora, y me encuentro con esta mentira. — @Elpis64 (@FrancinaSo56502) September 26, 2026

@rtve @rtveplay Que en la 1 en vez de lo que poner LA AMIGA ESTUPENDA que era lo que estaba puesto en la guía, poner Malas lenguas por la cara... Me parece que no está bien

Una cosa es la lucha, y otra quitar una serie que la está viendo gente por toda la cara, y es que ---> — Val✨ (@Valecitabebelin) September 26, 2026

Esto es un abuso y una falta de respeto al espectador, han pasado el programa de Cintora "Malas Lenguas" a La 1 y nos dejan sin ver La amiga estupenda*. 😡 @La1_tve @rtve https://t.co/t4c8padFal — Pilar (@PilarRoBcn) September 26, 2026

Es una vergüenza. Todo el día llevan anunciando que sería después del fútbol y ahora de repente sin avisar a nadie resulta que ponen Malas Lenguas en lugar de La amiga estupenda, así que nos quedamos sin serie porque les da la gana. Vaya maltrato a la audiencia y a la serie. 😡 — Patri (@PatriSr93) September 26, 2026