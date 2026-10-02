La 1 de RTVE cancela el Francia-Italia de la Nations League por la ampliación de 'Malas Lenguas' y un 'Telediario' especial con Pepa Bueno

La 1 de TVE se vuelca hoy viernes, 2 de octubre, con la información ante la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Y si, de entrada, esta apuesta ha implicado la supresión de la segunda parte de 'Mañaneros 360', ahora hablamos de que también derivará en la retirada del Francia-Italia de la UEFA Nations League en su parrilla.

El partido, previsto para las 20:45 horas, no se retransmitirá en la pantalla de La 1 finalmente y quedará relegado a La 2. Así, los espectadores podrán seguirlo sin problemas, pero en otra ventana distinta a la indicada hasta el momento. El salto del encuentro deportivo al canal secundario de RTVE supondrá, en consecuencia, la cancelación total de 'Cifras y Letras'.

La eliminación del Francia-Italia en La 1 se justifica en que el hueco será cedido a 'Malas Lenguas' y a los servicios informativos. La Corporación ha considerado que en un día tan decisivo como el de hoy la actualidad debe estar por encima del deporte y, por tanto, se ha determinado ampliar el formato de Gonzalo Miró hasta las 20:55 horas; momento en el que otorgará el testigo al 'Telediario 2' con Pepa Bueno al frente.

La segunda edición del noticiario contará con una duración adicional y se extenderá desde las 20:55 hasta las 22:35 horas según se ha indicado ya en la guía de programación oficial de La 1 de TVE. A continuación, se dará paso a un nuevo episodio de 'Los archivos secretos del NO-DO' y al posterior documental '17 fugas' dentro del bloque temático 'Lo hacemos público'.

En principio, estos cambios no afectarán al resto de la oferta vespertina de La 1. 'Directo al grano' y las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' se mantendrán inalterables a priori, aunque su continuidad estará sujeta a cómo marche la votación de esos dos decretos y al impacto del resultado de la misma.

Así será la programación de La 1 de TVE esta tarde y noche: