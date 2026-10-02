'Cifras y Letras' decae totalmente de la programación de La 2 ante el terremoto de cambios que ha adoptado TVE este viernes

RTVE ha diseñado sobre la marcha una cobertura informativa especial ante la votación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados que, sin sorpresas, ha resultado infructuosa; derivando en una intensificación de la contestación social en las calles mientras algunas voces deslizan la posibilidad de un adelanto de la convocatoria electoral después de la decisión de Junts, socio de Gobierno, de tumbarlos.

Y precisamente esa programación extraordinaria que ha diseñado la corporación pública provocará que la emisión de 'Cifras y Letras' también quede tumbada hoy viernes. Ante la candente actualidad, La 1 ha considerado modificar su parrilla in extremis y apostar por una versión extendida de 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró, Ana Hinestrosa y Esther Palomera y por un 'Telediario' de duración especial con Pepa Bueno a los mandos.

En consecuencia, La 1 de TVE levantará de su programación el Francia-Italia de la UEFA Nations League. Los responsables de la cadena han considerado que en un día tan decisivo como el de hoy la información y el servicio público deben tener una posición prioritaria sobre el deporte y, por tanto, se ha determinado que el partido debe ser relegado a La 2. Así, los telespectadores podrán seguirlo sin problemas, pero en otra ventana distinta a la indicada hasta el momento.

Ante el salto del encuentro deportivo al canal secundario de RTVE, manteniendo su horario previsto (20:45 horas), la cancelación de 'Cifras y Letras' será automática; desapareciendo tanto la redifusión como la entrega de estreno. También quedará fuera 'Trivial Pursuit'. El espacio de ambos concursos será ocupado por ese Francia-Italia, que, una vez concluya, al filo de las 22:40 horas, cederá el testigo a 'Plano General'.

Así queda la programación de La 2 esta tarde-noche: