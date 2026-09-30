Los 27 estrenos que ver en Netflix este mes de octubre: del biopic de Raphael y la serie de Antonio de la Torre a un thriller de Luis Zahera

Netflix nos tiene acostumbrados a traernos un buen puñado de estrenos todos los meses. Además, siempre mezclando proyectos internacionales con varios hechos en nuestro país, con nuestro ADN propio. Y este mes de octubre de 2026 no va a ser diferente.

Por un lado, podremos ver grandes y esperados títulos que nos llegan desde Estados Unidos principalmente, como la nueva adaptación de 'Al este del Edén', con un reparto de lujo encabezado por Florence Pugh y Mike Faist; el nuevo thriller de misterio con ecos de terror, 'Bajo la superficie', que protagoniza Josh Harnett; nuevas temporadas de sus éxitos 'Lupin' y 'Nadie quiere esto'; el esperadísimo documental sobre la figura de Matthew Perry, cuyo tercer aniversario de su muerte se cumple este mes de octubre; o la nueva película de Ben Affleck, que protagoniza y dirige. Y, por supuesto, la primera serie liderada por Antonio De la Torre: 'Grande de España'.

Por otro lado, tenemos el biopic de Raphael, que responde al nombre de 'Aquel', protagonizado por Javier Morgade; 'Colisión', que se trata del primer thriller propiamente dicho del director Daniel Sánchez Arévalo, con un reparto repleto de estrellas, como Laia Costa, Luis Zahera, Álvaro Cervantes o Lluís Homar. Y, aunque no sea propiamente española, sí que es un remake de una de nuestras producciones más famosas de los últimos años: 'Machos de verdad', la versión italiana de 'Machos Alfa', que llega con su segunda temporada.

Estrenos de series

Al este del Edén

Sinopsis: Tras la Guerra Civil, dos hermanastros heredan una fortuna. Aparece una mujer llamada Cathy, los seduce y manipula. Aunque está ambientada en el pasado, los defectos humanos demuestran que esta historia podría ser actual.

John Steinbeck pasó a la historia con esta popular novela (ganó el Premio Nobel gracias a ella), sobre todo por la popular adaptación de Elia Kazan, que contó con James Dean en uno de los papeles protagonistas, propulsándole al Olimpo de Hollywood. En este caso, la nueva adaptación cuenta con Florence Pugh (sustituyendo a Jo Van Fleet, que ganó el Oscar por la película, y a Jane Seymour, que ganó el Globo de Oro en la última adaptación en 1981), Mike Faist y Christopher Abbott. Además, también encontramos a Joe Anders, hijo de la actriz Kate Winslet y el director Sam Mendes... y todo bajo la dirección de Zoe Kazan, nieta precisamente de Elia Kazan. "En el proceso de dar vida a esta saga familiar, no he podido evitar ser consciente del eco que tiene mi propia relación familiar con esta historia", explicó la directora a Netflix al anunciarse el proyecto. "Pero es la escritura de Steinbeck, personal, impactante, profunda y libre, la que me ha mantenido fascinada por 'Al este del Edén' desde que leí el libro por primera vez siendo adolescente. Trabajar en ella ha sido la mayor de las alegrías".

Machos de verdad (Temporada 2)

Sinopsis: En esta nueva temporada encontramos a las cuatro parejas exactamente lo contrario de cómo las habíamos dejado: nuestros machos permanecen fuera de lugar como siempre, pero más amigos que nunca.

Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti, Maurizio Lastrico, Sarah Felberbaum y Laura Adriani protagonizan esta versión italiana de nuestros 'Machos Alfa', y aunque internacionalmente no haya tenido mucho recorrido, lo cierto es que este remake sí ha tenido mucho éxito en el país transalpino. Y ojo, que ya es la cuarta versión de la serie de los hermanos Caballero, que ya ha tenido adaptaciones en Dinamarca, Alemania y Francia. En este caso, los protagonistas responden a los nombres de Mattia, Massimo, Riccardo y Luigi. A pesar de que ahora se sienten "deconstruidos por la masculinidad tóxica", los cuatro amigos todavía están buscando ese equilibrio entre los sexos duramente golpeados por los cambios de estatus y de vida, tanto en la dinámica sentimental como en las nuevas relaciones en curso.

Fecha de estreno: 7 de octubre

Bajo la superficie

Sinopsis: Décadas después de la misteriosa muerte de su padre, Calvin Penney, un pescador de gran corazón y carácter testarudo, sigue atrapado en el pasado. Todo cambia con la aparición de una extraña criatura marina que empieza a sembrar el terror en el pequeño pueblo de Terranova donde vive. Decidido a proteger a su hijo Wade y al resto de su familia, une fuerzas con una investigadora marina recién llegada a la isla para enfrentarse a la amenaza y descubrir los secretos que esconde la isla antes de que sea demasiado tarde. Con una mezcla de leyendas locales, suspense, humor y giros inesperados, esta miniserie de seis episodios profundiza en los vínculos familiares, la vida en un pequeño pueblo y los cambios que, por aterradores que resulten, son inevitables.

El renacer de Josh Harnett en los últimos años es motivo de celebración. El que fuera estrella juvenil de finales de los 90 y comienzos de los 2000, se alejó de Hollywood y su nombre empezó a caer en el olvido. Pero gracias a la serie 'Penny Dreadful' y, sobre todo, a la película de M. Night Shyamalan 'La trampa', Harnett volvió a la primera plana, convirtiéndose de nuevo en un actor de serie A en Hollywood. Y lo vuelve a demostrar con su nuevo proyecto para Netflix, un thriller de misterio con su toque fantástico, en el que está acompañado por Charlie Heaton ('Stranger Things') y Mackenzie Davis ('No hables con extraños'). "Llevo años viniendo a Terranova y ya se ha convertido en parte de mi vida. Es un paisaje extraordinario: salvaje, aislado y a ratos verdaderamente inquietante. Y al mismo tiempo, aquí vive gente increíblemente cálida, con un sentido del humor muy especial. Sabía que sería el lugar ideal para una gran historia épica", dijo en la presentación de la serie su creador, Jesse McKeown, guionista de 'The Umbrella Academy'.

Fecha de estreno: 8 de octubre

Aquel

Sinopsis: Una serie biográfica de ocho episodios que cuenta la vida de Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales.

La serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida. Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, 'Aquel' es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito. Porque si hay una leyenda viva en la historia de nuestra música, esa es sin lugar a dudas Raphael. Javier Morgade ('El jardinero') y Carlos Santos (El refugio atómico) encarnan a Raphael en dos etapas de su vida: la juventud y la madurez, respectivamente, en una historia que recorre las luces y sombras del artista. Completan el reparto Francesco Carril ('Los años nuevos'), Natalia Varela ('Ella es tu padre'), Pepa Aniorte ('La caza. Guadiana') y Manolo Caro ('Feria: la luz más oscura'), entre otros.

"Nunca habría dicho 'me encantaría interpretar a Raphael en una seri'», y sin embargo aquí estoy, y me está encantando. No puedo contarte más de lo que ya se ha contado. Lo estoy disfrutando muchísimo. Es un icono, hizo historia, cambió la industria musical de España, se atrevió a ser auténtico y diferente en una época en la que eso podía haber sido un riesgo en España", explicó Javier Morgade en una entrevista para Numéro Netherlands.

Fecha de estreno: 9 de octubre

Nadie quiere esto (Temporada 3)

Sinopsis: Tras apostar de nuevo por su relación al final de la temporada anterior, Joanne y Noah empiezan una nueva vida juntos en un nuevo hogar y con una relación que, por fin, parece estable, mientras disfrutan de todas esas «primeras veces» que trae consigo construir un futuro en común. Sasha y Esther, quieran o no, vuelven al mundo de las citas y se enfrentan a la incomodidad —y también a la emoción inesperada— de conocer a alguien nuevo. Mientras tanto, Morgan da un gran paso en su carrera y está a punto de convertirse en toda una figura mediática. Y Sasha y Morgan siguen dando vueltas a algo que ninguno de los dos se ha atrevido todavía a admitir.

Esta comedia dramática sobre los avatares de una relación tiene como protagonistas a Adam Brody y Kristen Bell, y con su primera temporada, se convirtió en un auténtico éxito en Netflix: seis semanas en la lista global de las 10 mejores series en inglés de Netflix, alcanzando el Top 10 en 89 países. Algo que no está al alcance de cualquiera. En esta tercera temporada, además, se incorporarán nombres como Sarah Silverman, que interpretará a la rabina Eden, y Andrew Rannells, que será Sebastien, el particular rival de Joanne en sus clases de conversión. "Queríamos que esta pareja avanzara junta y tuviera todos esos grandes momentos románticos que uno quiere ver", afirmó su creadora Erin Foster en una entrevista para Deadline. "Estamos buscando maneras de hacerlo para que se sienta novedoso, real y con algunas sorpresas divertidas".

Fecha de estreno: 22 de octubre

Grande de España

Sinopsis: Don Leandro, un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España, ve una única salida a su desastre económico: vender su decadente palacete familiar en Madrid. La ocasión perfecta parece presentarse cuando la riquísima empresaria Sofía Carrington se interesa por la propiedad. Pero, a medida que avanzan las negociaciones - y las seducciones - queda claro que ​n​o son quienes aparentan ser.

Esta comedia dramática de seis episodios está protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. Y ha sido creada por creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany, responsables de la divertidísima 'Vergüenza' y de 'Ocho apellidos marroquís'. Ya solo con ese plantel artístico, esta serie se trata de la primera liderada por una leyenda de nuestro cine como es De la Torre, nominado hasta en 15 ocasiones, ganando dos veces, por 'AzulOscuroCasiNegro' y 'El Reino'. En el reparto de secundarios también encontramos nombres como los de Mercedes Sampietro, Teresa Rabal o Celia De Molina. Uno de los estrenos más interesantes del mes sobre todo por esa dupla de protagonistas, y ese estilo de comedia costumbrista rayando un poco situaciones de vergüenza ajena que tanto caracteriza a sus creadores.

Fecha de estreno: 23 de octubre

Lupin (Temporada 4)

Sinopsis: Assane debe aprender a vivir escondido y lejos de su esposa e hijo. Cuando ya no soporta el sufrimiento que padecen por su culpa, decide volver a París para hacerles una oferta a priori delirante: irse de Francia y empezar una nueva vida en otro país. Pero es imposible desprenderse del todo de los fantasmas del pasado, y un sorprendente regreso trastocará sus planes.

Las aventuras del célebre ladrón Arsene Lupin, creado por Maurice Leblanc, han tenido muchas adaptaciones a lo largo de los años (¿recordamos aquella serie de anime tan desvergonzada?). Pero si ha habido una que ha trascendido en el último lustro, esa ha sido la llevada a cabo por parte de Netflix, con Omar Sy como protagonista. La primera temporada fue un éxito incontestable para la plataforma y, pese a que su popularidad ha bajado en las siguientes entregas, es de celebrar que vayamos a tener, por fin, una cuarta temporada. De hecho, la más larga hasta la fecha, porque contará con 8 episodios. ¿Quiénes regresan junto a Omar Sy? Ludivine Sagnier como Claire Laurent, Antoine Gouy como Benjamin Férel, Soufiane Guerrab como Youssef Guédira y Shirine Boutella como Sofia Belkacem.

"Queríamos entretener pero al mismo tiempo poner algunos usos y costumbres que describieran a Paris y Francia tal como son. Lo hicimos usando todos esos aspectos de nuestra sociedad para ayudar a contar nuestra historia. Porque no es que decíamos 'okey, pasa esto, esto y aquello'. No. Decíamos 'esto es lo que está pasando, entonces hagamos que nuestros personajes lo usen para hacer lo que tienen que hacer'. Creo que fue una buena manera para hablar de eso porque no queríamos ponernos en rol de jueces", explicaba Omar Sy en una entrevista para Infobae, reflexionando sobre la situación actual en Francia y los continuos problemas de racismo.

Fecha de estreno: 23 de octubre

El de Matthew Perry

Matthew Perry.

Sinopsis: serie sobre el fallecido actor Matthew Perry, protagonista de 'Friends'.

Esta serie documental que es todo un acontecimiento se cuenta a través de relatos íntimos de amigos y familiares cercanos, y muestra al verdadero Matthew Perry (generoso, divertido, frágil e inconmensurable) y las batallas que libró para ser él mismo más allá de la fama. Es la historia sin adornos de una vida intensa, y de la franqueza que se irguió en su legado. Dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, contará con tres episodios que repararán su vida y su carrera. "Espero que esta serie les brinde a todos los que lo amaron, ya sea personalmente o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién era realmente y del legado que deja", afirmó su hermana Mia Perry Bowick, psicoterapeuta titulada, en la presentación del documental en TUDUM. Han pasado tres años desde que el actor nos dejara (concretamente, el 28 de octubre de 2023), y su muerte conmocionó al mundo del espectáculo. Además, sigue habiendo muchos misterios en torno a esta.

"En 'Friends' pasé de los 58 a los 102 kilos, lo que era un buen indicador de mi adicción: si pesaba de más era el alcohol; si estaba delgado, las pastillas", contaba el actor en su autobiografía 'Amigos, amantes y aquello tan terrible' publicada en 2022. "Es un libro sobre cómo, a medida que aumentaba mi fama, también tenía que luchar contra una adicción horrible", contó a GQ. "Está dedicado a todos los que sufren. Sabéis quiénes sois. Y el objetivo es mostrar que la adicción puede afectar a cualquiera, e intentar que la gente se encuentre menos sola…".

Fecha de estreno: 27 de octubre

Estrenos de películas

Las cartas de la vida

Sinopsis: Cuando Anika, una joven madre soltera que lucha por mantener unida a su familia, comienza a intercambiar cartas con Carousel, un recluso que cumple condena, su extraño vínculo a distancia se transforma en algo totalmente inesperado.

Tyler Perry vuelve con un nuevo drama para Netflix, ahondando en la complejidad de las relaciones, y dejando a un lado su vis cómica que tan dividido tiene siempre al público estadounidense. Naomi Baker, Jay Reeves y Tamberla Perry protagonizan la película que llega este mes de octubre, pocas semanas después del cierre de su trilogía '¿Por qué me casé?'. En esta historia, se explora también las relaciones a través de correspondencia con presos, algo muy propio de Estados Unidos y que aquí nos parece algo más de Hollywood que de la realidad. "He tenido personas en mi vida que me recordaban a los dos personajes, personas que salen de prisión buscando una segunda oportunidad y madres solteras que hacen todo lo posible por sacar adelante a sus hijos", contó Tyler Perry a People. "Me inspiró la resiliencia que he visto en ambos y la idea de que, a veces, las personas de las que menos lo esperamos pueden entenderse de una manera que nadie más puede.

Fecha de estreno: 2 de octubre

Animales

Sinopsis: Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger.

Ben Affleck dirige y protagoniza junto a Kerry Washington este nuevo thriller de Netflix, y es uno de los más esperados del mes en la plataforma. Pero estuvo a punto de ser cancelado. Al comienzo del proyecto, este iba a estar protagonizado por Matt Damon y la ex-mujer de Affleck, Jennifer Garner. Pero cuando Spike Lee estrenó 'Del cielo al infierno' con Denzel Washington, Affleck se dio cuenta de que ambas películas tenían, al menos, el mismo detonante para su historia. ¿Cual fue la decisión radical? Cancelar el rodaje dos semanas antes de empezarlo. "Me sentí muy decepcionado porque realmente me había interesado la idea de hacer una película sobre Los Ángeles", contó para Entertainment Weekly.

Pero la película seguía rondando por la cabeza del director y actor, así que decidió seguir adelante un año después. El problema era que Damon ya no estaba disponible, así que se puso él como protagonista y, debido a su relación con Garner, también decidieron que era mejor cambiar a la actriz, apostando por Kerry Washington. "Me pareció una combinación realmente buena entre un thriller divertido y emocionante y unas ideas más profundas que se quedan contigo", comentó ella sobre el proyecto en la misma entrevista.

Fecha de estreno: 9 de octubre

Colisión

Luis Zahera en el nuevo thriller español de Netflix, 'Colisión'.

Sinopsis: En plena crisis económica, un grupo de atracadores asalta un banco de Madrid y desencadena una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que al principio parece un robo más se convierte en un juego de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan evitar algo más que ir la cárcel.

La nueva película de Daniel Sánchez Arévalo para Netflix tiene un reparto de auténtico lujo: Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar. Un thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser, con un atraco de fondo, un tema que le encanta a Netflix en los últimos años, sobre todo si es una producción española (quizá tratando de replicar el éxito de 'La casa de papel'). "'¿Te apetece cambiar de género?', me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí", comentó su director en la presentación de la película por parte de la plataforma. "Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión".

Fecha de estreno: 30 de octubre

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