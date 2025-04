La nueva miniserie española que está el top 1 en Netflix: tiene solo 6 capítulos y la protagoniza un actor de 'Élite'

La ficción española en Netflix sigue gozando de una salud envidiable. 'Manual para señoritas' no deja de subir en los ranking de lo más visto de la plataforma, así que el estreno de 'El jardinero' no puede llegar en mejor momento. Un thriller oscuro pero que cuenta una historia de amor imprevisible, y al que muchos han comparado con 'You'. Sí, la serie protagonizada por Penn Badgley sobre un acosador frío y calculador. Esta nueva propuesta nos ha llegado a Netflix el pasado 11 de abril, con sus seis episodios, y en solo un fin de semana ya está arrasando.

'El jardinero' es una serie creada por Miguel Sáez Carral ('Ni una más') y escrita por él junto a Isa Sánchez. Y nos propone un juego algo enfermizo entre un triángulo totalmente sorprendente: un chico que no siente emociones, una madre controladora y una maestra. El giro viene ahora, y es que la madre, la China Jurado, usa a su propio hijo, Elmer, para asesinar a gente. Porque al final del día, Elmer tiene una condición que bloquea sus sentimientos. Es decir, cero remordimientos a la hora de matar, debido a un accidente que tuvo de pequeño.

El problema es que Elmer tiene que matar a Violeta, una profesora de preescolar. Pero contra todo pronóstico, se enamora de ella. Así que comenzará una lucha paralela entre la madre que necesita que esa persona muera, y su hijo, que quiere tratar de escapar, aunque no lo sepa, del control de su progenitora. 'El jardinero' está protagonizada por un brillante Álvaro Rico (Polo en 'Élite') que sorprende con este nuevo registro y le sienta como un guante. Es verdad que la serie ayuda gracias a la concatenación de primeros planos, sobre todo para reforzar la idea de trauma del protagonista. Pero la interpretación contenida y sosegada de Álvaro Rico es gran parte del atractivo de la ficción.

Catalina Sopelana y Álvaro Rico, protagonistas de 'El jardionero'. / Jaime Olmedo/Netflix © 2024

Cecilia Suárez, por su parte, también cumple como la controladora madre a la que no se le escapa ni una. Su contraste con Álvaro Rico da fuerza a ambos personajes, y tienen escenas perfectas entre los dos. Un buen equilibrio que ayuda a que la serie no decaiga. Porque el ritmo, aunque a veces pausado, se mantiene constante y los seis episodios son la duración perfecta, con un final que deja espacio a una más que probable segunda temporada.

También hay que destacar a Catalina Sopelana, a la que hemos visto en 'Entrevías', 'Yo, adicto', 'Sky Rojo' o 'El Inmortal'. Su Violeta tiene sus propios secretos oscuros, y eso lo iremos descubriendo según avanza la historia. Quizá sea el personaje menos atractivo de los tres, pero su dinámica con Elmer tiene sus momentos inspirados. Por momentos la serie puede recordar a 'Heridas abiertas', la ficción de HBO con Amy Adams y Patricia Clarkson. Aunque se centra más en la parte más romántica de la trama.

En Netflix España se ha convertido en un auténtico éxito casi desde el primer momento. Lleva solo dos días desde su estreno y ya ha conseguido desbancar a la imbatible 'Adolescencia', pero también ha superado a un titán como 'Black Mirror', que estrenó su temporada 7 el pasado 10 de abril. Justo un día antes. Habrá que esperar a ver los números finales de su primera semana, pero todo parece indicar que estamos ante un nuevo éxito de DLO Producciones, responsables de 'La caza' o 'El inmortal'.

Así es 'El jardinero'

'El jardinero' es la historia de Elmer y de su controladora madre, la China Jurado, gestora de un vivero que hace de tapadera de un próspero negocio clandestino de asesinatos por encargo. Para Elmer, matar es la cosa más fácil del mundo, pues un accidente lo privó de sentimientos. Sin embargo, cuando planea el asesinato de la encantadora Violeta, una maestra de guardería, se enamora de ella. Y ahora debe aprender a amar mientras su madre hace lo imposible para acabar con Violeta.