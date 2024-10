Final de 'Entrevías', explicado en exclusiva por su creador: El significado real de la última escena

Tras cuatro temporadas y 32 episodios, 'Entrevías' ha llegado a su final este lunes en Telecinco con la emisión del último capítulo de la ficción protagonizada por José Coronado y Luis Zahera, entre otros. Y lo ha hecho con un final impactante que no dejará indiferente a nadie.

En El Televisero hemos podido hablar con David Bermejo, uno de los creadores de 'Entrevías', respecto a este final y sobre si han cumplido el objetivo que se marcaron cuando crearon la ficción en principio para tener dos temporadas, que finalmente se alargó con otras dos temporadas más.

* ¡ATENCIÓN SPOILERS!

Así acaba 'Entrevías' tras cuatro temporadas

Tras descubrirse que Tirso es inocente y el verdadero asesino en serie de 'Entrevías' es Romero, el ferretero solo quiere hacer justicia y cobrarse su venganza con el ex-comisario después de haber asesinado a su nieta, Irene. Pero ahora la gran preocupación para su familia es la enfermedad del ferretero y por eso, Santi, Jimena y Gladys consiguen convencer a Tirso de que se olvide de Romero y pase por el quirófano. Así, el personaje interpretado por José Coronado decide hacer caso a su familia y operarse del tumor que le encontraron cuando le atropellaron.

Y casualidades del destino hacen que Tirso acabe en la misma habitación que Ezequiel. Lo que lleva a que Romero aparezca allí para acabar con la vida del policía haciendo que Tirso cambie de opinión y decida ir a por Romero tendiéndole una trampa y haciendo que vaya al Colorado y sacrificar su vida y que los dos saltaran por los aires cuando el vagón fuera demolido.

No obstante, Ezequiel descubre la trampa de Tirso a Romero y provoca que el policía pudiera escapar de allí antes de que explotara. Pero, Tirso como el ave fénix consigue levantarse y matar a tiros a Romero cumpliendo así su venganza. Poco después, en un epílogo, varios días después, vemos a Tirso sentado en el sofá de su casa donde el protagonista de 'Entrevías' termina falleciendo después de comprobar que toda la familia es feliz. Y justo entonces, se ve una escena, en la que Tirso escucha la voz de Irene llamándolo y se produce un bonito reencuentro entre abuelo y nieta.

Tirso hace justicia, justicia divina con Romero para volver a reunirse con Irene 💔❤️‍🩹 #EntrevíasFinal #Entrevías pic.twitter.com/rOJ1uc6UkD — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) October 21, 2024

David Bermejo, el creador de la serie explica el último capítulo

Así, finalmente Tirso conseguía cumplir su misión y su deseo de venganza al acabar con Romero. "Desde el fallecimiento de Irene queríamos recuperar al Tirso más amargo y más gruñón que era el ADN del personaje del principio y queríamos que la muerte de Irene fuera su peor pesadilla. Tirso es un militar y parece valiente pero en el fondo no está preparado para el sufrimiento de las personas que quiere. Tirso siempre tenía la dicotomía entre el Tirso militar y el Tirso padre y en esta temporada queríamos contar ese duelo y verle afrontar los problemas de toda la gente de su alrededor", nos explica David Bermejo, creador de 'Entrevías'.

Con respecto a por qué decidieron tratar la enfermedad de Tirso, el creador de la ficción producida por Alea Media es claro. "En 'Entrevías' siempre nos hemos caracterizado por meternos en todos los charcos y cuando veíamos algo que podía darnos jugo lo hacíamos. Y nos parecía que la enfermedad, que es parte de la vida, era un aliciente para decantarse por un final o por otro. El que hubiera un reloj hacía que su necesidad de venganza y de arreglar los problemas de su familia se acelerase y que Tirso tomara decisiones rápidas en los ocho episodios de la serie", razona el guionista.

Si hay un lugar que ha sido protagonista en esta recta final de la ficción es el Colorado. "Es un lugar lleno de trenes y cuando el barrio estaba en todo su esplendor era un símbolo, pero ahora es un lugar decadente y es una metáfora del propio Tirso y del final de la serie", destaca Bermejo antes de contar que en cierto modo hay mucha circularidad en este último capítulo.

"Hay mucha circularidad entre el comienzo y el final. Incluso momentos estéticos como el vagón en el que Nelson e Irene hacen el amor en el primer capítulo y en este último capítulo es un vagón en el que se van a inmolar. Luego, en el sofá es cuando Tirso recibe la llamada en el que le dicen que Irene está perdida por Entrevías y en ese lugar es donde fallece Tirso y se vuelve a encontrar con Irene. Hay mucha circularidad, hemos buscado ese final cerrado que esperemos que a la gente le guste, y que pueda quedarse con ganas de 'Entrevías' pero que no le deje con frustración", recalca el creador.

Una historia de amor entre un abuelo y una nieta, el eje de 'Entrevías'

Tirso e Irene (Jose Coronado y Nona Sobo) en la escena final de 'Entrevías'

Cabe destacar que en un principio, 'Entrevías' iba a contar con dos temporadas, aunque finalmente se alargaron a cuatro. ¿Era este el final que tenían pensado desde un principio? Pues David Bermejo no tiene reparos en reconocer que no sabían como acabaría la ficción. "Cuando empezamos a trabajar y plantear la tercera y cuarta temporada si que pensábamos que ese tenía que ser el final porque la serie al final siempre fue una historia de amor entre un abuelo y su nieta, siempre fue planteada así y el giro más bestia que dimos fue la muerte de Irene pero tenía que haber un felices para siempre y de algún modo Irene tenía que volver para el final y tenían que acabar juntos", defiende el guionista.

Mucha gente se preguntará si Tirso tenía que morir así o habría sido mejor una muerte violenta. Al respecto de eso, Bermejo es contundente: "Al ser un soldado, lo más lógico hubiera sido que muriera de forma violenta pero por eso como era lo más fácil de pensar creímos que no tenía que ser así. Pensamos que Tirso tenía que ganar y ser un soldado, pero tenía que fallecer con sus tres grandes conflictos resueltos: la muerte de Romero, la venganza y por otro lado que la familia pueda estar junta". "Es una victoria. Para mí dentro de la tristeza de este final, es un final feliz, es la historia de amor del abuelo y la nieta, es el reencuentro, con todos los deberes de Tirso hechos. Al final consigue ser un buen padre y ser un buen militar que cumple con su misión", sentencia.

Y a diferencia de lo que sucede a veces en los que se deja un final abierto o tramas sin cerrar, en 'Entrevías' prácticamente todas las historias se han cerrado. Tan solo hay un personaje que no cierra su trama, Ezequiel. "Ezequiel es el gran personaje a la sombra de Tirso y tenía que tener una implicación y un protagonismo en el final", remarca David Bermejo. "Cuando Ezequiel entra en el Colorado están a punto de morir e incluso es posible que puedan morir los tres y alguien puede pensar que ese es el final. Hemos querido jugar con todas esas bazas y seguir apostando por ese tipo de giros para tener enganchado al espectador hasta el último minuto", detalla el guionista. Incluso Bermejo no duda en decir que la historia de Ezequiel se podría retomar en un spin-off así como de la familia Abantos. "La serie ha generado una familia y un entorno de personajes y se podría hacer un spin-off de cualquiera", asevera.

¿Tuvieron dudas con el final de la serie?

No hay duda de que la última escena entre Tirso e Irene cuando él ya está muerto dará mucho que hablar. A este respecto, David Bermejo nos cuenta que fue una escena que se cambió pues en un principio no era así. "Ese montaje en las primeras versiones del guion no estaba. Después de la muerte violenta de Romero, caía muerto y se encontraba con Irene pero le faltaba algo, le faltaba la felicidad del momento y disfrutar de que todo estaba bien y el reencuentro con Irene tenía que ser feliz y pedía un tempo diferente", añade.

Por último, David Bermejo deja claro que nadie tuvo dudas de que este era el final idóneo. "Nunca hubo duda de cómo tenía que ser el final. Tuvimos tiempo para valorar si era el final idóneo y hubo consensuo absoluto tanto en la cadena, como en la productora y los actores. El espectador juzgará y a lo mejor nos hemos equivocado pero para nosotros era este el final perfecto", concluye el guionista. Además nos relata lo que le dijo José Coronado cuando vio el guion: "Jose se quedó encantado con el final de Tirso. Yo a José le pasé cuando estábamos empezando a grabar la temporada el guion y le encantó. Ha estado super a favor del final y sino lo hubiese dicho porque él no se calla, cuando no ve algo claro te lo dice", finaliza.