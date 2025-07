'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 2 de julio: un fuerte ultimátum y la desaparición de Pedrito

'Valle Salvaje' continúa su emisión cada tarde en La 1 con nuevo horario después del pequeño reajuste que ha hecho TVE en sus tardes tras la cancelación de 'La familia de la tele'. Así, el serial de Bambú Producciones arranca cada día a las 17:20 horas tras 'Malas lenguas'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis no dudaba en advertirle a Victoria de que no va a tolerar que haga una guerra por su cuenta tras su visita a don Hernando. Por su parte, don Hernando amenazaba a José Luis de que tiene que acudir a un evento con toda la familia.

Julio le recordaba a Adriana que Rafael se va a casar con su prima. Mientras, Julio no dudaba en preguntarle a Úrsula si alguien más sabe las intenciones de Rafael de aplazar su boda. Mientras, Rafael le dejaba claro a su hermano que él no le debe nada y que no se va a casar con Úrsula porque él se lo pida. Y Úrsula no dudaba en confesarle a Julio que vio besándose a Adriana y a Rafael.

Isabel y Victoria tenían un fuerte desencuentro después de que la criada le dijera a su jefa que nunca es suficiente todo lo que hace y la tía de Adriana le dejaba claro que es una inútil.

Bárbara se quedaba preocupada al ver que su hermano Pedrito no está y Matilde le confesaba que se fue con don Hernando a dar un paseo por los alrededores. Pero la realidad es que el padre de Leonardo se llevaba al pequeño aprovechando la presencia de todos los Gálvez de Aguirre en el acto de proclamación de Bernardo como nuevo marqués.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 2 de julio sobre las 17:20 horas antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 200 de 'Valle Salvaje' del miércoles 2 de julio

Luisa y Pepa en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo no duda en decirle a su tía Mercedes que cree que ha cometido un gran error al casarse con Bernardo pues ha enfurecido aún más a su padre mientras ella deja claro que no teme su reacción.

Mientras, Victoria asegura a José Luis que Mercedes y Bernardo les han aplastado y humillado al casarse en secreto y que tienen que actuar lo antes posible para restaurar su honor.

También Rafael piensa que su padre va a tomar medidas drásticas con ellos y José Luis no duda en decir que se avecina una guerra. Tras ello, José Luis les dice a Mercedes y Bernardo que no quiere volver a verles en sus tierras y que tienen que marcharse.

Matilde avisa a Bárbara de que unos jornaleros le han comunicado que don Hernando se ha marchado en una calesa y podría haberse llevado a Pedrito con él. Y Bárbara se siente culpable de haber provocado la ira del padre de Leonardo. Y precisamente, Leonardo va detrás de su padre para evitar que pueda huir con el pequeño.

Por su parte, Luisa le advierte a su hermana que no quiere que siga buscando trabajo en Valle Salvaje. Paralelamente, Úrsula comunica a Luisa que una tal Pepa había ido a buscar trabajo a la Casa Grande.

Por último, Úrsula pide a Julio reaccionar y castigar de alguna manera a Adriana y Rafael por haberse liado. Pero además la muchacha no duda en preguntarle a Julio si él ya sabía de la relación secreta de su mujer y su hermano.