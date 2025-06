'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 1 de julio: Las consecuencias de la pillada de Úrsula a Rafael y Adriana

'Valle Salvaje' continúa su emisión cada tarde en La 1 con nuevo horario después del pequeño reajuste que ha hecho TVE en sus tardes tras la cancelación de 'La familia de la tele'. Así, el serial de Bambú Producciones arranca cada día a las 17:20 horas tras 'Malas lenguas'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando se interesaba por saber cómo van los preparativos de la entrega del ducado de Miramar y José Luis le pedía que esa ceremonia no se celebre en su palacio. Mientras, don Hernando advertía a Victoria de que si se va a casar con José Luis es porque él lo permite.

Por otro lado, don Hernando anunciaba a su hijo Leonardo su decisión de marcharse del Valle en los próximos días y el joven no dudaba en celebrarlo. Paralelamente, Mercedes reunía a sus sobrinos para comunicarles que se ha casado con Bernardo y las consecuencias no tardaban en llegar.

La hermana de Luisa se encaraba con ella y le reprochaba que esté siendo tan injusta y egoísta con ella ahora que ha llegado a Valle Salvaje por no ayudarla a conseguir un trabajo para poder llevar un jornal a casa.

Después de anunciarle a Adriana que ha decidido romper su compromiso con Úrsula, ella y Rafael volvían a acercarse y a dejarse llevar por los sentimientos sin ser conscientes de que Úrsula les estaba viendo. Y pese a todo, ella está dispuesta a recuperar a Rafael.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 1 de julio sobre las 17:20 horas antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 199 de 'Valle Salvaje' del martes 1 de julio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis no duda en advertirle a Victoria de que no va a tolerar que haga una guerra por su cuenta tras su visita a don Hernando. Por su parte, don Hernando no duda en amenazar a José Luis de que tiene que acudir a un evento con toda la familia.

Julio le recuerda a Adriana que Rafael se va a casar con su prima. Mientras, Julio no duda en preguntarle a Úrsula si alguien más sabe las intenciones de Rafael de aplazar su boda. Mientras, Rafael le deja claro a su hermano que él no le debe nada y que no se va a casar con Úrsula porque él se lo pida. Y Úrsula no duda en confesarle a Julio que vio besándose a Adriana y a Rafael

Isabel y Victoria tienen un fuerte desencuentro después de que la criada le diga a su jefa que nunca es suficiente todo lo que hace y la tía de Adriana le deja claro que es una inútil.

Bárbatara se queda preocupada al ver que su hermano Pedrito no está y Matilde le confiesa que se fue con don Hernando a dar un paseo por los alrededores. Pero la realidad es que el padre de Leonardo se ha llevado al pequeño aprovechando la presencia de todos los Gálvez de Aguirre en el acto de proclamación de Bernardo como nuevo marqués.