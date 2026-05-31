'La Promesa', avance semanal del 1 al 5 de junio en RTVE: Una muerte y la noticia sobre Curro que causa un terremoto

Semana intensa y trágica en 'La Promesa'. En el capítulo 846 de este lunes 1 de junio, el duque de Carril dispara a Santos y a Julieta en el hall del palacio de los Luján. Vera, horrorizada, grita pidiendo socorro y el duque termina huyendo del lugar. Manuel toma la iniciativa y organiza el traslado de los heridos a sus cuartos: Carlo y Samuel llevan a Santos en brazos; Ciro y Manuel hacen lo propio con Julieta.

Lorenzo, por su parte, chantajea a Leocadia: si no llama al duque de Carvajal para bloquear el título de Curro, revelará que los pilló a ella y a Cristóbal besándose. La señora de Figueroa se lo cuenta al mayordomo, que le propone negar lo ocurrido y no ceder. Carlo le dice a Samuel que va a aceptar el chantaje de Estefanía, pero el cura le anima a hablar con María.

El doctor Peribáñez opera a vida o muerte a Julieta. Afortunadamente, todo sale bien, pero deben estar atentos a la fiebre y a los vómitos porque eso implicaría gravedad… Santos no ha tenido tanta suerte: el doctor les comunica a Ricardo y a Petra que la bala ha rozado el corazón y ha dañado vasos sanguíneos. Descarta la operación y el traslado a un hospital. A Santos le quedan horas de vida.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 847 - Martes 2 de junio

Ricardo le cuenta a Santos que el médico no puede hacer nada por él. El lacayo rechaza la medicación: quiere despedirse de sus compañeros con la cabeza despejada. Cristóbal y Teresa informan a Alonso de que Santos está desahuciado. Alonso exige buscar otro médico, pero Cristóbal insiste: no tiene posibilidades de salvarse.

A lo largo del día, Santos se despide de Petra, de las cocineras y de Carlo. Con cada uno salda deudas del pasado. En la planta noble, Manuel pasa horas junto a la cama de Julieta, inconsciente. La situación, irremediablemente, le recuerda a la que vivió con Jana.

Carlo consigue que María lo escuche y le cuenta la verdad sobre Estefanía. Ella le cree. Leocadia termina sucumbiendo y llama al duque de Carvajal y Cifuentes. Lorenzo le pregunta si Cristóbal es el padre de Ángela. Pía se cuela por la noche en el despacho del mayordomo para recuperar la carta que escribió a Curro y…¡alguien la pilla in fraganti! Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano y se piden perdón por los errores cometidos. Santos expira con la mano de Ricardo entre las suyas.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 848 - Miércoles 3 de junio

Teresa sorprende a Pía en el despacho del mayordomo. La señora Adarre le revela que la carta no era para Beni, sino para Curro. Teresa accede a ayudarla a buscarla, pero no la encuentran. Al amanecer, Pía entra en la habitación de Santos y encuentra a Ricardo velando el cuerpo de su hijo muerto. Ricardo llora en brazos de Pía. Cristóbal comunica la muerte de Santos a los señores.

Leocadia reprocha al mayordomo que el velatorio sea en palacio y este se rebela contra la falta de humanidad de su amante. Por otra parte, María Fernández confronta a Estefanía por el intento de chantaje a Carlo con un embarazo falso. En la zona noble, aunque todo parecía marchar bien, Julieta comienza a convulsionar y… ¡entra en estado crítico! Manuel, que vivió algo muy similar con Jana, reacciona con horror.

El heredero del marquesado pide a Alonso que denuncie al duque ante la Guardia Civil. Jacobo habla con Adriano: le pide que no aparte a Martina de su lado. Lorenzo se mantiene en su línea y le dice a Vera que la muerte de Santos es culpa de ella.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 849 - Jueves 4 de junio

Alonso comunica que el duque de Carril está desaparecido. Ciro y Lorenzo culpan a Vera de todo lo ocurrido, pero el marqués los reprende y declara que el único responsable es don Gonzalo. Debido a los últimos acontecimientos, Alonso le propone a Vera que se queden en La Promesa hasta que aparezca su padre y también invita a su madre - la duquesa -, pero ella no se decide.

Cristóbal y Teresa cuadran los turnos para que el servicio asista al entierro de Santos. Ricardo está totalmente desolado. Ciro sigue reprochando al marqués y Manuel el dinero que perdió por el duque. Ellos se niegan e insisten en que la responsabilidad de la inversión era suya.

Martina, por su parte, trata de acercarse a Adriano pero él se mantiene firme, tienen que aprender a vivir el uno sin el otro. Teresa, finalmente, encuentra la carta de Pía y se la guarda. Una noticia en el periódico revoluciona la casa: Leocadia sonríe y Lorenzo maldice en voz alta. ¿De qué se trata?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 850 - Viernes 5 de junio

Vera, finalmente, acepta quedarse en La Promesa. Ciro le reprocha, una vez más, que su presencia pone en peligro a todos. Alonso le advierte que él será quien se vaya si no cesa. Leocadia muestra al marqués la noticia en el periódico: se trata del título de Curro… ¡y la resolución es totalmente inesperada para todos!

Manuel no se separa de la cama de Julieta que sigue en estado crítico. Se le hace imposible no recordar lo vivido con Jana. Lorenzo vuelve a atacar a Leocadia pero ella se revuelve: si él cuenta lo de Cristóbal, ella contará lo de Eugenia. Teresa le devuelve la carta a Pía que sigue angustiada por lo que tiene que contarle a Curro. Los jefes del servicio toman una drástica decisión respecto a Estefanía que cambiará el futuro de María y Carlo en La Promesa.

Martina se declara a Adriano: le quiere y quiere estar con él. Vera está llorando con Simona y Candela en el comedor de servicio cuando alguien inesperado aparece por el umbral de la puerta.