Los 10 estrenos que ver el último fin de semana del mes en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Disney+ del 24 al 26 de abril

Este es el último fin de semana de abril, porque ya en el siguiente nos metemos en una de las fiestas más esperadas: el puente de mayo. El buen tiempo ya ha llegado con nosotros para quedarse, y todos los estábamos deseando. Solecito, fuera lluvias y, aunque no lo parezca, es como si nuestras preocupaciones también desaparecieran, ¿verdad? Y no hay mejor forma de rellenar nuestros días más largos con los estrenos que llegan a las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, Disney Plus o SkyShowtime. Porque todas tienen títulos nuevos para disfrutar.

Por ejemplo, Prime Video, que ya tiene la esperadísima tercera entrega de la saga de 'Avatar' disponible para compra o alquiler. Jake Sully y Neytiri tienen que enfrentarse, una vez más, a la codicia y a la violencia de los seres humanos que se asientan en Pandora. Y, hablando de violencia, en MGM+ (que cuenta con un periodo de prueba de 7 días en la propia plataforma de Amazon) podremos ver una de las últimas adaptaciones de Stephen King: 'La larga marcha'.

¿Seguís queriendo emociones fuertes? Entonces 'Depredador dominante', con Charlize Theron y Taron Egerton, es para vosotros. O la formidable 'Weapons', que ahora también estará disponible en Movistar Plus+. Incluso la acción a raudales de una de las películas de anime de 'My Hero Academia'. Pero, si queréis algo más relajado, podemos encontrar 'Orangután' en Disney Plus o, por ejemplo, la última película de 'Downton Abbey'.

La larga marcha

Sinopsis: En un futuro distópico, cien adolescentes participan en una brutal competición conocida como "La larga marcha", donde deben caminar sin descanso: si se detienen o reducen la velocidad de la marcha, mueren. Solo uno sobrevivirá.

El director de la saga de 'Los juegos del hambre' (excepto de la primera entrega), Francis Lawrence, se encarga de adaptar uno de los relatos más populares de Stephen King en una película que cuenta en su reparto, entre otros, con Mark Hamill, el eterno Luke Skywalker. Pero también Cooper Hoffman, hijo del fallecido Phillip Seymour Hoffman. Las críticas no fueron tan entusiastas, pero a su autor le gustó el resultado final, y además hay mucha más violencia de la que cabría esperar en este tipo de adaptaciones. Y también tuvo un más que correcto desempeño en la taquilla internacional.

Plataforma: MGM+

Avatar: Fuego y ceniza

Sinopsis: Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Aunque la saga parecía más que agotada (la gente no deja de criticarla desde que la primera entrega se convirtiera en la película más taquillera de la historia), lo cierto es que el público sigue respondiendo. Es verdad que esta tercera entrega no ha estado a la altura de sus dos anteriores, pero qué blockbuster de hoy en día puede decir que supera los 1.500 millones en taquilla. Pocos, ¿verdad? Quizá esta tercera parte sea la más ambiciosa hasta la fecha, no solo visualmente sino narrativamente, aunque es verdad que el último acto es un calco de 'Avatar: el sentido del agua'. Pese a ello, está todo tan bien hecho que nos da igual.

"Estoy tan feliz de que James Cameron aceptara este desafío. Él es una persona con generosidad absoluta en cuanto a su tiempo. Esperará tanto como sea necesario para lograr algo correcto y eso lo transmite también a nosotros", comentó la protagoniza, Zoe Saldaña, en una entrevista para Discussing Film.

Plataforma: Prime Video (Alquiler - Compra)

Depredador dominante

Sinopsis: Sasha, una mujer intrépida y amante de las aventuras que trata de superar un profundo duelo, decide adentrarse en la naturaleza australiana para tratar de encontrar paz interior enfrentándose a sus propios límites. Pero lo que parecía una expedición extrema en un río y montañas salvajes pronto se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir cuando descubre que un peligroso y despiadado asesino la acecha tras haberla eligido como presa en un implacable juego del gato y el ratón.

Charlize Theron y Baltasar Kormákur hacen tándem para esta nueva película de Netflix, una de las más esperadas de la plataforma. Y nos atreveríamos a decir que también del calendario de estrenos del año. Ya no solo por la presencia de la actriz sudafricana, que siempre es un buen añadido a cualquier producción. Sino por su co-protagonista Taron Egerton, que ya tiene otro exitazo en su haber en la plataforma: 'Sin equipaje'. Dirige el islandés Baltasar Kormákur, y todos se sumaron al proyecto solo con leer el guión, sin ningún nombre más atado a la producción.

"Me pareció que el guion era muy sencillo y nada rebuscado, pero a la vez tenía un motor increíble que me lanzaba a un mundo en el que me pareció muy divertido estar... divertido de una forma retorcida, ya sabes", explicó la actriz sudafricana en una entrevista para Outside. "Obviamente, es de las que te mantienen en tensión, hay acción y todo eso, pero lo que más me impresionó fue el concepto. Creo que hoy en día la gente intenta hacer las cosas demasiado complicadas, y esto era una historia de supervivencia pura. Conecté muchísimo con eso".

Plataforma: Netflix

Downton Abbey: El gran final

Sinopsis: Sigue a la familia Crawley y a su personal a medida que se adentran en la década de 1930. Mientras deciden cómo conducir Downton Abbey hacia el futuro, todos deben aceptar el cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo.

Casi dos décadas después, la saga de 'Downton Abbey' llega a su final gracias a esta tercera película, que cierra la saga iniciada por Julian Fellowes. Una de las series británicas más famosas de la historia de la televisión y que, aunque ha tenido tres películas en cine, cada una ha corrido suerte desigual. De todos modos, las tres son capaces de reproducir ese ambiente eminentemente británico de la serie de televisión, y los fans respondieron muy contentos a su estreno. Emotiva y cómica, sirve como homenaje y despedida a la mítica actriz Maggie Smith, que falleció en 2024 a los 89 años de edad.

"Ahora Inglaterra vive en una contradicción. Todo el mundo odia a los ricos y a quien tiene éxito, pero lo que más desean es ser ricos y exitosos. La gente encuentra algo satisfactorio en ese cambio en la rueda de la fortuna y tal vez satisface un deseo tácito de venganza de quienes sienten que no han nacido con suerte y que no han tenido ninguna ventaja en la vida", comentó su creador en una entrevista para El Mundo.

Plataforma: SkyShowtime

Orangután

Sinopsis: Indah, una orangután adolescente y curiosa, abandona su nido por primera vez y emprende un extraordinario viaje en busca de valor, familia y un sentido de pertenencia.

En lo alto de las copas de los árboles del sudeste asiático vive una comunidad magnífica y misteriosa llena de personalidades juguetonas. Narrada por Josh Gad (Olaf de 'Frozen' en su idioma original), la película de Disneynature 'Orangután' lleva a los espectadores al dosel de la selva tropical más majestuosa del mundo para conocer a Indah, una orangután adolescente y curiosa que aprende a desenvolverse en la vida mientras se prepara para dejar a su familia y aventurarse por su cuenta por primera vez. Un documental diferente, que busca un poco de empatía hacia estos animales, y sobre todo, sumergirnos en la maravillosa selva de Borneo.

Plataforma: Disney Plus

Un gran viaje atrevido y maravilloso

Sinopsis: ¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común y, por un sorprendente giro del destino, se embarcan en un gran viaje atrevido y maravilloso, una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están.

El realizador coreano Kogonada vuelve a trabajar con Colin Farrell tras la estupenda 'Despidiendo a Yang', pero ahora uniéndole a Margot Robbie o Kevin Kline en una comedia romántica con toques de realismo mágico que, aunque prometía ser uno de los grandes estrenos del año pasado, no tuvo la presencia que se le presuponía a priori. Y aunque la película tiene sus fallos, es una pena que no haya tenido más promoción. Incluso podría parecer una historia de Makoto Shinkai, el célebre realizador japonés.

"Trabajar con Margot fue la mayor alegría para mí en todo esto", reveló Farrell en una entrevista para Fotogramas. "Cada día de rodaje con ella fue como tener una compañera de baile extraordinaria. Todo lo que hice en la película fue a través de ella, compartiendo momentos. Eso fue lo más bonito. Y además fue fácil desde el primer día: hicimos una semana de ensayos, nos sentamos a hablar, compartimos cosas personales y hasta hicimos pequeños viajes en coche por Los Ángeles. Íbamos a por comida rápida, leíamos escenas en el coche… Fue un viaje de exploración precioso. Y todavía siento que es una conversación entre nosotros que sigue abierta".

Plataforma: Movistar Plus+

Weapons

Sinopsis: Cuando todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.

Zach Cregger dirigió la gran sorpresa de terror del año pasado. Con Josh Brolin y Julie Garner de protagonistas, 'Weapons' arrasó en taquilla con su modesto presupuesto, y también en redes sociales. E incluso le consiguió un Oscar a Amy Madigan por dar vida a la tenebrosa tía Gladys. Algunos la definen como 'película de terror'. Otros, como 'comedia involuntaria'. Lo cierto es que todos tienen razón, porque la película es una mezcla de géneros que, aunque parece imposible, acaba funcionando en su conjunto.

Ha conseguido dividir al público, eso sí. Pero mejor eso que pasar inadvertida o dejar indiferente, ¿verdad? La atmósfera es muy interesante, y los personajes están bastante bien definidos. De hecho, hay planes para hacer una precuela sobre uno de ellos (no vamos a desvelar su identidad, porque ver esta película sin saber nada o casi nada es lo más indicado). Uno de esos títulos pequeños que arrasan, y que llega a digital pocos meses después de su estreno en cines.

"Me siento muy identificado con Stephen King cuando explica que, como escritor, eres un paleontólogo y estás desenterrando un esqueleto de dinosaurio, hueso por hueso. No sabes qué tipo de dinosaurio es, solo puedes descubrirlo a medida que avanzas. Yo dejo que la historia me diga lo que quiere ser, intento no estorbar, y en ese momento estaba pasando por algo muy difícil", contó Zach Kregger para Fotogramas sobre la creación de la película. "Perdí a uno de mis mejores amigos en un accidente y no tenía un lugar donde canalizar esas emociones. No me senté con la intención de escribir una película, simplemente quería vomitar mis emociones".

Plataforma: Movistar Plus+

Todos los lados de la cama

Sinopsis: Tras décadas sin verse, Javier y Carlota montan en cólera cuando descubren que sus hijos Óscar y Julia planean casarse. ¿Quién a su edad tiene una relación heteronormativa y exclusiva en 2025 con todo lo que les queda por experimentar? ¿Es que no les han enseñado nada como padres? Ni Paula, madre de Óscar; ni Rafa, convertido en gurú contra las relaciones tóxicas; ni Pilar, wedding planner; ni su amigo Carlos, sirven de mucha ayuda a Javier y Carlota en su firme propósito de impedir la boda. Y aunque Julia y Óscar pertenecen a una generación en la que el amor, el sexo y las relaciones son más libres y respetuosas que las de sus padres, las tretas ruines de Javier y Carlota ponen todo patas arriba a medida que la fecha de la boda se acerca. Porque por mucho que todos ellos hayan explorado todos los lados de la cama, en el amor y el sexo la única certeza es que nadie sabe nada.

Ya han pasado dos décadas desde que se estrenara 'El otro lado de la cama', esa comedia musical que fue un auténtico éxito del cine español, con María Estévez, Willy Toledo, Ernesto Alterio, Paz Vega y Natalia Verbeke. Esta entrega ya es la tercera de la saga, y nos muestra a casi todos los personajes teniendo que madurar y gestionar sus familias y sus relaciones entre ellos. La crítica no la recibió con tanto entusiasmo como en la primera ocasión, pero sigue siendo una comedia divertida y muy entretenida. "Es verdad que te das cuenta del tiempo que ha pasado, de dónde venimos, todo lo que nos ha pasado en la vida y siempre es una alegría volver a cantar, a bailar, hacer comedia, estar con mis compañeros...", contó Pilar Castro para Telecinco.

Plataforma: Netflix

My Hero Academia: You're next

Sinopsis: En una sociedad en la que héroes y villanos luchan continuamente en nombre de la paz y el caos, Deku, un estudiante de U.A. High School que aspira a ser el mejor héroe posible, se enfrenta al villano que imita al héroe al que admira desde hace tiempo. ¿Podrán Deku y el resto de la clase 1-A del instituto U.A. proteger el mundo acabando con Dark Might, el hombre que pretende ser el nuevo símbolo de la paz?

Kôhei Horikoshi es el creador de una de las sagas de anime más famosas de la historia reciente: 'My Hero Academia', que llegó a su final este año con su séptima temporada, batiendo todos los récords, y teniendo el gran aplauso del público y de la crítica. Esta se trata de la cuarta película basada en los personajes, con Deku, Bakugo o All Might apareciendo de nuevo entre los personajes.

Plataforma: Netflix

180

Sinopsis: Cuando un inesperado incidente de tráfico deja a su hijo en estado crítico, un padre enfurecido se adentra en una oscura espiral de confusión emocional y venganza.

Gracias a la expansión de Netflix, de vez en cuando podemos ver películas fuera del circuito normal de Hollywood que cuentan historias trepidantes y que se convierten en pequeños éxitos gracias al boca oreja. Uno de ellos es, sin duda, '180', este thriller sudafricano que ha sorprendido a todos colocándose como lo más visto en Netflix España, y una de las películas más vistas en todo el mundo en la plataforma. En el papel protagonista se encuentra Prince Grootboom, acompañado de otros y otras como Noxolo Diamini, Danica Jones, Warren Masemola o Desmond Dube. Dirige el sudafricano Alex Yazbek.

Plataforma: Netflix