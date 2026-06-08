'La Revuelta' anuncia quién va hoy, lunes 8 de junio: el invitado más deseado del programa de Broncano en RTVE

Tras cerrar la semana saltando al prime time con la entrevista a Roberto Carlos y Eladio Carrión, 'La Revuelta' regresa este lunes en su horario habitual con más sorpresas. David Broncano y su equipo se desplazaron hasta las 22:50 horas el pasado jueves con motivo del partido amistoso entre España e Irak, recibiendo al ex futbolista y al cantante urbano para despedir la semana por todo lo alto.

Su salto al prime time, fuera de competencia con 'El Hormiguero', se tradujo en un 12.2% de share y 974.000 espectadores, mientras que Pablo Motos anotó un 11.9% de share y 1.456.000 en su horario habitual gracias a la visita de Raphael. Por su parte, 'Supervivientes' consiguió un 8.2% de cuota de pantalla y 999.000 seguidores en su franja exprés en Telecinco.

José Sacristán, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 8 de junio 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Nancys Rubias, que regresan al espacio de Antena 3 para presentar su nueva gira de conciertos y desvelar algún que otro detalle de su nuevo álbum de estudio, que grabaran entre conciertos. Por su parte, David Broncano recibirá a José Sacristán.

El actor y director visitará por primera vez a David Broncano este lunes para presentar su nueva obra de teatro 'El Hijo de la cómica', que llegó al Teatro Bellas Artes de Madrid el pasado 28 de abril. Tras su visita a otros espacios de RTVE como 'La noche en 24 horas' o su paso por el fugaz 'Al margen de todo' de Dani Rovira, el creador se sienta en el sofá del humorista para abrir la semana.

Así, desvelará en 'La Revuelta' todos los detalles de su nuevo proyecto, un emotivo montaje que protagoniza además de dirigir y que sirve como homenaje a su íntimo amigo y compañero Fernando Fernán Gómez, adaptando sus famosas memorias al escenario.

Con su visita, el programa de David Broncano cumple uno de sus sueños pues el actor José Sacristán era uno de esos invitados deseados. De hecho, desde la cuenta oficial del programa han celebrado la noticia con un "Por fin". Y es que aunque en los últimos años se ha podido ver al intérprete en muchos programas de televisión es poco habitual verle en formatos más desenfadados como el que lidera el cómico gallego afincado en Jaén.