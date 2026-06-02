Un cómico cuenta cómo es trabajar con David Broncano fuera de cámaras y el peaje de colaborar en 'La Revuelta'

Yunez Chaib, uno de los colaboradores de 'La Revuelta', ha concedido una entrevista a AS donde ha explicado cómo funciona el programa de La 1 presentado por David Broncano. "El programa tiene un idioma de comedia muy definido y cada colaborador habla en su acento", explica el cómico al citado medio.

Gran parte del éxito de 'La Revuelta' tiene que ver con el equilibrio entre guion e improvisación: "Hay un equipo de guionistas muy potente, pero Broncano tiene un espíritu muy libre". Esta combinación hace que el programa mantenga una base sólida pero sin perder la frescura que le caracteriza. "Puede decidir cambios en cualquier momento", comenta Chaib sobre la labor del presentador.

Aunque la complicidad y el buen rollo entre los colaboradores también es muy importante: "En comedia es importante entenderte con la otra persona". Él particularmente, reconoce que se lleva bien con todos sus compañeros: "Me llevo bien con todo el mundo". "Parte del éxito es esa espontaneidad", añade el cómico, quien ha escrito la novela 'Corderito', en la que transforma su recuerdo en una autoficción tierna y afilada sobre identidad, familia y supervivencia cotidiana en la inmigración de segunda generación.

Yunez Chaib explica como 'La Revuelta' supuso un antes y un después en su carrera

Yunez Chaib, colaborador de 'La Revuelta'

El colaborador de 'La Revuelta' también habla en la citada entrevista de su salto a la fama: "Antes actuaba para 20 personas y ahora para 300". En eso ha influido la televisión, que le ha dado una gran exposición mediática, como así reconoce él mismo: "Es muy fuerte la exposición que te da". Pese a esto, deja claro que el camino no ha sido nada fácil: "Vender entradas cuesta", reconoce. Si bien la situación ha cambiado gracias en parte a un factor suerte: "Hay una mezcla de trabajo, pero también de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado".

Sin embargo, esa visibilidad que le ha propiciado sobre todo aparecer en 'La Revuelta' también le ha llevado a pagar un peaje: la crítica. Según confiesa, "al principio me afectaban mucho los comentarios negativos", pero con el paso del tiempo ha aprendido a relativizarlos: "Hice matemáticas y vi que eran un 0,5%". Esto le ayudó a quitarse presión. "Yo solo quiero hacer reír", admite Chaib, un objetivo que traslada noche tras noche a 'La Revuelta'.