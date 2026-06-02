Maxi Iglesias falta a su palabra en 'La Revuelta' y explica su negativa a las preguntas clásicas de Broncano

Maxi Iglesias ha regresado a 'La Revuelta' este lunes junto a su compañera de película Margarida Corceiro para presentar 'Todo lo que nunca fuimos', que llegará a los cines este 5 de junio. Y cuando ha llegado el temido momento de las preguntas clásicas, David Broncano no ha tardado en recordar al actor la promesa que hizo durante su última visita sobre la pregunta del sexo.

"Te prometo que cuando vuelva doy una cifra. Si vuelvo a finales de mayo o principios de junio soy una cifra, me voy a poner a estudiar", señaló el intérprete algo apurado durante su última visita a 'La Revuelta' el pasado 22 de abril después de plantarse ante la pregunta del humorista al no poder ofrecer ninguna cifra, pues había tenido "un mes malo" con su calendario de trabajo.

Maxi Iglesias se planta ante la pregunta del sexo de Broncano: "Cualquier mamarrachada que diga aquí me va a hundir"

Y es que, su segunda visita de este lunes se fraguó con una clara promesa de Maxi Iglesias. "Se le puede invitar dos veces a Maxi en el mismo trimestre, pero ponte las pilas un poco en lo de follar entonces", le pidió David Broncano tras prometer recibirlo de nuevo esta temporada para presentar su nueva película. Y si bien el actor prometió "hacer los deberes" para esta entrevista, el presentador se ha topado con una escena similar este lunes.

"Sigo un poco regular, quizá un poco mejor pero no sé qué decirte", ha lamentado nada más arrancar con la pregunta clásica del sexo, dejando entrever al conductor de 'La Revuelta' que en esta ocasión tampoco pensaba soltar prenda sobre sus intimidades. "Una mala primavera para Maxi Iglesias", ha señalado de nuevo el humorista, reiterando su decepción.

Ha sido entonces cuando se ha sincerado sobre el trasfondo a su negativa a ofrecer cifras relacionadas con su actividad sexual. "No he encontrado respuestas de galanes del cine español que queden bien diciendo una cifra a esa pregunta. Si quiero posicionarme ahí y que se me tome en serio, cualquier mamarrachada que suelte ahora mismo me va a hundir", ha explicado Maxi Iglesias.

"Prefiero quedar de soso aburrido que de 'se pasó de flipado", ha asegurado el invitado de este lunes, dando por avisado a Broncano sobre su firme negativa a enfrentar esta pregunta como en el pasado. "El segundo mes que pincha...", señalaba de nuevo el presentador desde la preocupación. "Ha sido muy buen mes de trabajo, me ha encantado volver a Donosti a grabar, hacer surf", ha asegurado el actor.