El sindicato principal de Policía avisa con acciones contra Javier Ruiz y RTVE y el presentador pide perdón por su error

Javier Ruiz ha sido gravemente señalado por JUPOL, el sindicato principal de la Policía Nacional, que ha acusado al periodista y a RTVE de manipular en su cobertura sobre el caso de brutalidad policial en Valencia tras la agresión de un agente a una profesora jubilada de 68 años. La víctima ha denunciado los hechos y el cuerpo ha abierto un expediente disciplinario al miembro que la empujó por la espalda sin contemplación, provocándole una rotura del tabique nasal.

Un suceso deplorable que ha dado la vuelta al país y que ha caldeado la tensión en la capital del Turia, donde esta madrugada ha comenzado una acampada de protesta por parte del profesorado para expresar su máxima indignación por esa contundente acción del efectivo policial -que además era el jefe del operativo- contra una sexagenaria indefensa que no presentaba ningún desorden público.

Pues bien, en paralelo, ciertos sindicatos de la Policía Nacional, como UFP, han prendido la chispa aún más con sus reacciones; en las que no solo han justificado esa violencia, sino que además se han dirigido con formas polémicas a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé: "Usted no va a investigar nada". "La imagen responde a una actuación policial para evitar que corten las calles", se ha excusado.

✅ La imagen responde a una actuación policial para evitar que corten las calles.



👉 Se trataba de evitar ese primer momento de invasión de la vía pública… se debe actuar con rapidez, con la mínima fuerza pero con decisión.



👎 Usted no va a investigar nada, en todo caso será… https://t.co/EaAmt3YQ9D — UFP (@ufpol) May 31, 2026

Sobre ello informó Javier Ruiz este lunes en 'Mañaneros 360', poniendo el foco en ese controvertido comunicado del citado sindicato. Sin embargo, el presentador de La 1 cometió un fallo totalmente inconsciente y lo atribuyó por error a JUPOL, el grupo sindical mayoritario. Y estos no se han quedado de brazos cruzados.

"Así se manipula en RTVE; así manipula Javier Ruiz. Durante toda la mañana ha atribuido a JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, un comunicado y unas declaraciones que corresponden a otra organización sindical. JUPOL no ha emitido dicho comunicado ni ha realizado esas manifestaciones en ningún momento", han replicado en sus perfiles oficiales.

"Ante esta situación, nuestros servicios jurídicos ya están trabajando para depurar responsabilidades por este lamentable comportamiento. Asimismo, solicitaremos formalmente la rectificación de estas informaciones y trasladaremos la correspondiente queja a RTVE", concluye ese comunicado de JUPOL.

Así se manipula en RTVE; así manipula Javier Ruiz.



Durante toda la mañana ha atribuido a JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, un comunicado y unas declaraciones que corresponden a otra organización sindical. JUPOL no ha emitido dicho comunicado ni ha realizado… pic.twitter.com/2VKf2by9ob — JUPOL (@JupolNacional) June 1, 2026

Ante esta denuncia pública, Javier Ruiz no ha tenido problemas en rectificar en directo, en 'Mañaneros 360', durante la entrega de este martes. En mitad del debate sobre la actuación policial y sobre las desconcertantes reacciones de algunos sindicatos, el periodista ha puesto un asterisco: "Fe de erratas. Ayer les decíamos JUPOL y no, es el sindicado UFPOL. Pedimos disculpas por el error".

"Es tan malicioso como que el monitor está lejos y uno lee JUPOL donde pone UFPOL. Esta es toda la conspiración que algunos quieren ver en esto. Lamentamos el error, pedimos disculpas y punto", ha añadido Ruiz en respuesta a las fuertes acusaciones de manipulación de JUPOL.