La situación final de Christian y Mar tras su turbulento paso por 'La Isla de las Tentaciones 10'

Tras su explosivo reencuentro en la hoguera de confrontación, Christian y Mar volvieron a verse las caras en la última entrega de 'La isla de las tentaciones', que Telecinco emitió este lunes, 1 de junio. Allí, ambos tenían tiempo para decirse mutuamente cómo se habían sentido en esta experiencia y terminar decidiendo sobre el futuro de su relación.

La pareja continuó reprochándose sus actitudes en sus respectivas villas. "Yo he jugado, pero he tenido claro que me iba contigo", confesaba Christian tras escuchar los insultos que le había dedicado Mar. Esta aseguraba que le había insultado porque "ha sido un cerdo y se ha comportado como tal", aunque admitía que de algunas cosas que ha dicho "sí se arrepiente".

Lo que la joven no se esperaba es que aún le quedaban más imágenes por ver. En ellas se veía a su pareja muy cerca de Ainhoa, con la que se sinceró sobre su relación y le confesó que esperaba seguir conociéndola fuera. Unas imágenes que provocaron las lágrimas de Mar, quien, totalmente desconsolada, le decía: "¿Te parece normal? Me estás destrozando y luego me dices que por qué te insulto".

Aunque él le dejaba claro que "no había nada" con la tentadora, la 'tablet' mostró a Christian y Ainhoa durmiendo juntos en la habitación de él, hundiendo más si cabe a su novia, que no daba crédito a lo que veía: "¿Cómo puedes haber dormido con una chica?". Ante los gritos de Mar, él terminó marchándose de la hoguera de muy malas maneras: "Si vas a hablar solo tú me piro, te vas a la mierda".

Se me ha roto un poquito el corazón viendo esto 💔



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Mar, desconsolada al ver a Christian durmiendo con Ainhoa

La joven se quedó descompuesta frente a Sandra Barneda: "Me duele el alma, eso era un límite, no podía dormir con ella. Se nota que se gustan y me dice que no, eso no eran juegos". Cuando Christian logró relajarse en la playa, volvió a entrar para sincerarse con ella. Y, aunque trataba de empatizar con su pareja, insistía en que entre Ainhoa y él no había nada: "Eso lo puedo entender, pero te juro por mi madre que no he hecho nada".

Ambos confesaban haberse dado cuenta de que "se amaban más de lo que pensaban". Pese a esto, ella no entendía que hubiera estado tan cerca de la tentadora: "Esto me está volviendo loca ya, no puedo más. Es muy duro ver a tu novio así con una chica". Tras una hoguera cargada de reproches y tensión, la pareja tenía que tomar la decisión final. "¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones', con Christian, sola o con un nuevo amor?. O una vez dadas las explicaciones ¿quieres volver a 'Villa deseo' y continuar la experiencia?", le preguntó Sandra Barneda a Mar.

La concursante se mostraba dubitativa: "No lo sé, no sé si voy a poder borrar esas imágenes de mi cabeza, me da miedo salir de aquí y no estar bien". Por su parte, su novio reconocía que "no quería salir con ella" de República Dominicana, lo que volvía a enfadar a Mar: "Eres un cerdo, encima te he respetado como a ninguno y te quieres ir solo. Soy el hazme reír de toda Mallorca".

PERDONA LA INESPERADA DECISIÓN DE CHRISTIAN 👁️👄👁️



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La decisión final de Christian y Mar

Finalmente, Mar decidía, entra lágrimas, marcharse sola, pese a que "era algo muy difícil y que no quería decirlo". Además, lo hacía casi sin despedirse. Tras esto, llegaba el momento de Christian, que lo tenía más claro que ella: "A pesar de que la sigo amando como el primer día, no has confiado en mí y sé que nos va a ir bien fuera por eso y estoy muy enfadado con los insultos. Yo también me quiero ir solo de aquí".

"En este momento acabáis de poner fin a 4 años de relación. Finalmente 'La isla de las tentaciones' ha podido con vuestro amor y vuestra confianza, vuestros caminos se separan", les dijo la presentadora, antes de que él saliera de la hoguera. Cuando su ya expareja salió, Mar habló con Sandra, a la que confesaba que "sabía que esto iba a pasar": "Acepto que a mí se me ha ido mucho la boca, ha sido desde la rabia, no se lo he dicho porque no le quiero dar la razón porque no acepta que es por lo que he visto, no ha podido llegar a entenderme ni un poquito".