Sandra Barneda vive una situación desbordante con Atamán en 'La Isla de las Tentaciones' que tendrá penalización

'La isla de las tentaciones 10' no está siendo una edición fácil para Sandra Barneda. Y es que ya son muchas las veces que ha tenido que amenazar a los concursantes con la expulsión por saltarse continuamente las reglas del programa. La última pareja en hacerlo, en la entrega de este miércoles 29 de abril, ha sido la formada por Leila y Atamán.

Sandra Barneda llegaba a 'Villa montaña' con su famosa Tablet para que las solteras pudieran ver las imágenes de las chicas, mientras los chicos escuchaban desde la habitación. Cuando estos salieron del cuarto, ellas les contaron lo que habían visto, lo que hacía explotar a Atamán, quien se enteraba por las solteras del acercamiento de su novia Leila con David.

Aunque David y Leila se habían besado, esto no lo habían visto las solteras, pero sí que observaron la gran complicidad que tenían. Esto hizo estallar al participante, quien salió despavorido hacia 'Villa deseo' para pedirle explicaciones a su pareja. Tras él, su compañero Christian y Sandra Barneda, corrían para intentar detenerle, pero no lo conseguían. "Me quiero ir de aquí", aseguraba Atamán mientras corría hacia la villa de las chicas.

El joven entraba en la mansión justo en el momento en el que su chica y el soltero compartían un momento a solas mientras se sinceraban el uno con el otro. Nada más verle entrar a gritos, Leila se levantó, muy sorprendida: "Relájate, ¿qué haces aquí?". Su novio le dejaba claro que él "se larga" porque "lo está pasando fatal" y no puede más con la situación. Además, no dudaba en encararse con algunos de los solteros: "Tú te callas, estoy hablando con mi novia. Llevo 11 años con ella, sé perfectamente lo que tengo que hacer, no te metas".

Las chicas cuentan qué han visto en las imágenes 😳



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Sandra Barneda advierte con "consecuencias" a Leila y Atamán

En ese momento, llegaba Sandra Barneda a 'Villa deseo' para llevarse a Atamán, mientras Leila se quedaba completamente rota: "Yo me muero, dime que esto es una broma y que no acaba de pasar. Qué mala persona soy". David, por su parte, contaba a sus compañeros lo mal que lo había pasado: "Se me ha acelerado el corazón. No sé ni que hacer". Pero decidía entrar en la habitación y hablar con ella para consolarla, aunque reconocía: "No sé ni qué decirte".

Ataman irrumpe en la villa de las chicas para ver a Leila y @sandrabarneda tiene q separarles #laisladelastentaciones9 pic.twitter.com/111qF18N7I — info Sandra Barneda (@fotosSBarneda) April 29, 2026

Al regresar a su villa, Atamán se mostraba muy alterado: "No la puedo perder, es el amor de mi vida, necesitaba que supiera que estoy mal. No me esperaba pasarlo así. Lo siento mucho, me estoy dando cuenta de que soy muy débil". Sandra Barneda, le mostraba todo su apoyo: "Sé que es duro, calma, te tienes que calmar, no me tienes que pedir más perdón. No se trata de debilidad, se trata de que estás enamorado de ella".

Cuando el canario conseguía calmarse, le contó a sus compañeros lo ocurrido. En ese momento, la presentadora le comunicó que el haberse saltado las normas tendrá consecuencias: "Este comportamiento es intolerable, no podéis ver a vuestra pareja en toda la experiencia, no podéis saltaros las normas y salir de aquí. Por supuesto que va a tener consecuencias y más cuando he visto que lo has celebrado nada más llegar".

Sin embargo, la cosa no quedaba ahí, y Sandra Barneda también iba a la otra villa para hablar con Leila, quien se desahogaba con la presentadora: "No le reconocía, le he visto muy mal. No supe reaccionar, no me lo esperaba". "No sé qué me está pasando, me estoy volviendo loca porque estoy haciendo lo que siento, pero estoy haciendo daño a la persona que quiero. Yo no venía a que me gustara otra persona", añadió la joven, entre lágrimas.

"Estos comportamientos no podemos permitirlos. Lo que ha hecho Atamán, y, sobre todo, que tú hayas podido hablar con él. Y por supuesto va a tener consecuencias", le advertía la presentadora.