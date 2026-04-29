¿Quiénes son Atamán y Leila, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 10' más longeva con un pasado turbulento?

Atamán Cabañas (27 años) y Leila León (28 años) provienen de Gran Canaria y, al igual que sucedió con Almudena Porras y Darío Linero en la temporada 9 de 'La isla de las tentaciones', son la pareja más veterana de la nueva edición y la más longeva de la historia reality de parejas de Telecinco con 11 años de relación a sus espaldas.

Atamán y Leila se conocieron cuando tan solo eran unos adolescentes, por lo que llevan casi media vida juntos. Ella, al principio, no quería ningún tipo de relación seria con él hasta que le vio acercarse a otra chica y sintió unos celos muy fuertes.

En ese momento, tuvo claro que su vida estaba junto a él y que no podía dejarle escapar. Es decir, de alguna forma, ese noviazgo nació con menos naturalidad de la debida. Tras una larga relación, en la que han crecido juntos, un viaje de Atamán a Ibiza lo cambió todo (para mal, claro).

Leila se dio cuenta de que no le echaba de menos y de que quizá otra persona podía despertar algo nuevo en ella. La relación vivió un paréntesis durante más de seis meses, tiempo en el que los dos estuvieron con otras parejas. Sin embargo, esas historias no les impidieron darse una nueva oportunidad.

En los últimos meses, las dudas y las inseguridades han reaparecido de nuevo, por lo que necesitan que esta experiencia de 'La isla de las tentaciones 10' sirva para saber si realmente están enamorados y preparados para dar un paso más en su veterana pero turbulenta relación. ¿Acabarán como Darío y Almudena?