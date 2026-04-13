'La Isla de las Tentaciones 10' estreno hoy en directo: Estas son las cinco parejas y las cuatro mecánicas nuevas

Cambio de mecánica en 'La Isla de las Tentaciones 10' con cuatro giros inéditos

Para tratar de seguir sorprendiendo tanto a los participantes como a los espectadores, ‘La Isla de las Tentaciones 10’ tiene preparadas algunas novedades en el formato con cuatro nuevas mecánicas y giros que se irán viendo a lo largo de toda la edición.

Así, desde el primer día ‘La Isla de las Tentaciones’ se revoluciona para ser más impredecible que nunca y dotar de más tensión e interés a cada una de sus entregas. Estos son los cuatro giros clave en el reality:

• Visionado en directo para las chicas: Por primera vez en ‘La isla de las tentaciones’ las chicas serán sorprendidas en el inicio de la experiencia con un visionado en el que podrán ver lo que está ocurriendo en la villa en la que han comenzado a convivir sus parejas en compañía de las solteras.

• El desembarco de las capas rojas: por primera vez, los solteros y las solteras llegarán a la isla ocultos bajo unas capas rojas que les cubrirán casi por completo, ocultarán sus identidades y algún que otro secreto.

• El collar de las sombras: las parejas gozarán de un nuevo privilegio representado por un collar negro, que les permitirá elegir a uno de los protagonistas de la otra villa, impidiéndole disfrutar de su cita a solas con su soltera o soltero favorito.

• La audiencia de las sombras: los solteros tendrán por primera vez el poder de decidir sobre el futuro de una de las parejas.