'La Isla de las Tentaciones 10' estreno hoy en directo: Estas son las cinco parejas y las cuatro mecánicas nuevas

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Los chicos llegan a Villa Montaña
Llega el momento de que los chicos conozcan Villa Montaña y expresen sus primeros sentimientos de cómo se encuentran a Sandra Barneda. Y Álex reconoce que no le ha gustado lo fría que ha sido Ainhoa al despedirse de él y que por eso ha tenido que ir corriendo aunque fuera saltarse las normas del programa.
Ataman también reconoce que está descolocado después de escuchar a Leyla decir que no sabe si está enamorado de él justo antes de arrancar la aventura de ‘La isla de las tentaciones’ después de once años de relación.
Julia se encuentra con una soltera en la habitación
Y Julia se topa de primeras con una soltera en su habitación y se produce un pequeño rifirrafe con ella y con el resto de las chicas.
Sandra Barneda les avisa del primer visionado en directo
Antes de marcharse de Villa Deseo, Sandra Barneda les avisa a las chicas de que este año van a tener un privilegio: un visionado de lo que hacen sus chicos con las solteras en su primera noche en Villa Montaña.
Las chicas ponen los límites a sus novios
Llega la hora de que las chicas pongan los límites a sus parejas:
- Leyla pide a Ataman que no hable mal de ella, que se de un beso, que haya sexo y que tenga complicidad con una de las chicas.
- Mar pone como límite a Cristian que no duerma con una soltera, que haya contacto con distancia y nada de guarreo en el baile ni en los juegos. Y tampoco besos, ni pico, ni nada y mucho menos el sexo.
- Ainhoa le pone como límite a Álex que no coja a una chica en la piscina, sin contacto en el jacuzzi y prohibidos los juegos de chupar o pasar el hielo y que hablen mal de ella. Además de besos y el sexo.
- Nerea pone como límite a Jose que no se pasen el hielo con la boca, el culo y el pecho prohibidos y que se le «alegre el cimbrel». Y luego que hable mal de ella o que lo permita y prohibido entrar a la habitación y que no toquen su pingüino y por supuesto besos y sexo.
- Julia impone que no haya juegos sexuales ni bailes sexualizados y que no entren en su habitación. Ni contacto físico en jacuzzi ni sexo ni besos.
Las solteras irrumpen por sorpresa en Villa Deseo
Y para que este arranque sea especial, las chicas reciben por sorpresa a las tentadoras en Villa Deseo. Las solteras entran en la nueva villa del programa bajo las capas rojas y con antorchas en las manos.
Y comienzan los primeros piques. «Empieza la cuenta atrás. Ha llegado la hora de que el deseo haga arder Villa Montaña», les avisan las solteras a las concursantes del programa. «Dan vergüenza», confiesan las chicas. «No me preocupa la verdad», aseguran las chicas sobre las tentadoras de sus novios.
Las chicas estrenan Villa Deseo
Y las chicas conocen la nueva villa de ‘La isla de las tentaciones’: Villa Deseo. Una nueva villa mucho más grande, cercana a la playa y donde van a enfrentarse a la tentación.
Ainhoa pide perdón por haberse apoyado en Álex después de que su pareja se saltara las normas y fuera corriendo detrás de ella. «Verle tan mal y llorando me ha dejado super descolocada», reconoce la concursante. «Estoy frágil, tengo ganas de llorar», añade. Y además deja claro que no está preparada para dejar a Álex.
Sandra Barneda pone una línea roja ante la despedida de las parejas
Y Sandra Barneda le pide a las chicas que le acompañen y que por favor no haya ni despedidas ni besos con sus parejas. «Primera regla, no besos», sostiene la presentadora al ver que una de las prejas se da un beso.
Y cuando Álex va detrás de su chica, Sandra Barneda se pone seria con él. «He dicho sin despedidas y habéis hecho una promesa», les recalca.
Los tentadores y tentadoras llegan a 'La isla de las tentaciones' bajo las capas rojas
Y ojo porque esto empieza ya y los solteros y solteras irrumpen en la isla ataviados con capas rojas. «Estad muy atentos porque la sombra de la tentación es imparable y va a poner a prueba vuestras relaciones como jamás habéis imaginado y solo hay una forma de escapar, enfrentados a ella», avisa Sandra Barneda a las cinco parejas.
«Esto parece una procesión del infierno», suelta Luis. «Van de monjas y luego…», comenta otra de las concursantes al verlos entrar con las capas rojas.
Y se producen los primeros enfrentamientos entre los tentadores y los chicos. «Vais a llorar», le suelta uno de los tentadores al enfrentarse a las parejas por primera vez.
Los nervios empiezan a afectar a las parejas
Y aunque aún no ha arrancado la aventura ni se han separado, algunas parejas empiezan a derrumbarse. «Me he puesto super nerviosa», asegura Leyla. También Luis y Julia se muestran muy nerviosos por esta experiencia.
Sandra Barneda saluda a las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones'
Sandra Barneda recibe a las cinco parejas de ‘La isla de las tentaciones 10’. «Bienvenidos. De aquí en adelante vuestra relación no volverá a ser la misma, desde hoy vuestro amor se va a poner a prueba y solo lo vais a detener cuando encontréis la respuesta de si estáis hechos el uno para el otro», les advierte la presentadora.
Álex asegura que "fui muy golfo"
Álex asegura que aunque en el pasado «fui muy golfo» desde que conoció a Ainhoa le ha sido completamente fiel. Llevan un año y medio de relación y no se han separado ni un soll o día desde el primer mes en el que se fueron a vivir.
Y dejan claro que si superan esta experiencia, Álex le pedirá matrimonio a Ainhoa y se casarán como ella desea.
Luis confiesa haber tenido un affaire con Marieta
Y ojo porque no ha empezado la aventura y Luis ya confiesa que ha tenido algunas relaciones con rostros reconocidos por la audiencia de ‘La isla de las tentaciones’. Así, el que fuera Mister Valencia cuenta que tuvo un affaire con Marieta, una de las participantes más recordadas de la historia, y actualmente novia de Suso Álvarez.
Las cinco parejas llegan a 'La isla de las tentaciones'
Las cinco parejas de ‘La isla de las tentaciones 10’ llegan a la playa se presentan ante la audiencia antes de arrancar la aventura y de tener que separarse por primera vez.
Además los concursantes no dudan en decir cuál es su objetivo al entrar al programa y qué es lo que esperan de este reto más extremo de sus vidas.
¡ARRANCA LA DÉCIMA EDICIÓN DE LA ISLA DE LAS TENTACIONES!
Y ahora si que sí, arranca la décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ con Sandra Barneda avanzando que «una poderosa sombra roja irrumpe en toda su expansión». Y además vemos un pequeño avance de lo que nos espera este año en el reality con muchas lágrimas, huidas, carreras desesperadas, un trío y una televisión rota.
«La sombra de la tentación ha llegado. Bienvenido a La isla de las tentaciones», asegura la presentadora.
Así será la primera gala de 'La Isla de las Tentaciones 10' en Telecinco
La separación inesperada de las parejas sin posibilidad de despedidas; la primera noche en las villas con un visionado inédito para las chicas sobre lo que sucede con sus parejas en su primera fiesta con las solteras; una presencia inesperada para ellas; y la primera ceremonia de solteros, que da pie a dudas, reproches y enfrentamientos, centrarán la atención del estreno de la edición de ‘La Isla de las Tentaciones’.
Las parejas desembarcan con diferentes objetivos: Julia quiere que Luis la priorice de una vez por todas; Atamán y Leila, tras 11 años juntos, necesitan saber si pueden seguir construyendo una vida en común; Ainhoa busca confirmar que ya no queda nada del pasado de Álex, una losa en su relación; Mar espera que Christian vuelva a conquistarla; y Nerea, pese a los sacrificios de Jose, necesita saber si puede confiar totalmente en él. Sin embargo, la tentación pronto se hace notar: los solteros y solteras, ocultos bajo capas rojas, irrumpen en la playa dispuestos a conquistar a los protagonistas.
Tras ese primer encuentro, las chicas se trasladan a la nueva Villa Deseo, que acoge una visita inesperada que desencadena los primeros roces entre ellas. Ellas pasan su primera noche a solas, aunque pueden ver imágenes de la primera fiesta de los chicos en Villa Montaña junto a las solteras, en la que se producen los primeros acercamientos. Tanto ellas como ellos establecen sus primeros límites y conocen la existencia de la luz de la tentación.
Cambio de mecánica en 'La Isla de las Tentaciones 10' con cuatro giros inéditos
Para tratar de seguir sorprendiendo tanto a los participantes como a los espectadores, ‘La Isla de las Tentaciones 10’ tiene preparadas algunas novedades en el formato con cuatro nuevas mecánicas y giros que se irán viendo a lo largo de toda la edición.
Así, desde el primer día ‘La Isla de las Tentaciones’ se revoluciona para ser más impredecible que nunca y dotar de más tensión e interés a cada una de sus entregas. Estos son los cuatro giros clave en el reality:
• Visionado en directo para las chicas: Por primera vez en ‘La isla de las tentaciones’ las chicas serán sorprendidas en el inicio de la experiencia con un visionado en el que podrán ver lo que está ocurriendo en la villa en la que han comenzado a convivir sus parejas en compañía de las solteras.
• El desembarco de las capas rojas: por primera vez, los solteros y las solteras llegarán a la isla ocultos bajo unas capas rojas que les cubrirán casi por completo, ocultarán sus identidades y algún que otro secreto.
• El collar de las sombras: las parejas gozarán de un nuevo privilegio representado por un collar negro, que les permitirá elegir a uno de los protagonistas de la otra villa, impidiéndole disfrutar de su cita a solas con su soltera o soltero favorito.
• La audiencia de las sombras: los solteros tendrán por primera vez el poder de decidir sobre el futuro de una de las parejas.
Estreno de la nueva villa de 'La Isla de las Tentaciones 10'
También, ‘La Isla de las Tentaciones’ estrenará una nueva ubicación principal que se convertirá en hogar de sus participantes: Villa Deseo, que reemplazará a Villa Playa y entrará en juego junto a la mítica Villa Montaña: las chicas vivirán en la primera mientras que los chicos habitarán la segunda. Mediaset ha anunciado que este nuevo y espectacular hogar frente al mar Caribe está plagado de lujos y cuenta con más de 2.500 metros cuadrados.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 10'?
Tras su desembarco en las paradisíacas playas de República Dominicana, las parejas convivirán en lujosas villas junto a un grupo de solteros y solteras, a los que se sumarán varios tentadores y tentadoras VIP muy conocidos por los seguidores de ‘La Isla de las Tentaciones’:
LAS SOLTERAS:
• Andrea (20 años). Opositora a Mosso d’Esquadra. Lleida.
• Ainhoa (23 años). Azafata de vuelo / Au pair. Córdoba.
• Fátima (27 años). Higienista dental. Almería.
• Lucía (22 años). Dependienta. Málaga.
• Jokebed (23 años). Dependienta. Gerona.
• Shalim (23 años). Estudiante de Marketing. Gibraltar.
• María (21 años) y Laura (28 años). Granjeras. Granada.
LOS SOLTEROS:
• Joan (22 años). Estudiante de Seguridad Privada. Tarragona.
• Cristian (29 años). Camionero. Málaga.
• Luis (33 años). Empresario del sector de la suplementación deportiva. Gran Canaria.
• Fran (20 años). Futbolista. Valencia.
• Sergio (24 años). Contable. Málaga.
• Amar (28 años). Paracaidista. Cáceres.
• Charly (25 años). Dependiente de tienda deportiva. Alicante.
• Carlos (23 años). Opositor a bombero. Madrid.
Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores: https://eltelevisero.huffingtonpost.es/2026/03/es-oficial-la-lista-completa-de-la-isla-de-las-tentaciones-10-con-los-16-solteros-y-solteras-de-la-nueva-edicion/
¿Quiénes son las cinco parejas de participantes de la décima edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las cinco parejas de participantes que protagonizan la décima edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Luis y Julia, Álex y Ainhoa, Jose y Nerea, Atamán y Leila y Christian y Mar.
Toda la información de las parejas: https://eltelevisero.huffingtonpost.es/2026/03/la-lista-completa-de-las-cinco-parejas-de-la-isla-de-las-tentaciones-10-y-su-explosivo-avance-en-telecinco-con-un-trio/
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy lunes la Gala 1 de 'La Isla de las Tentaciones 10'?
‘La Isla de las Tentaciones 10’ conducida por Sandra Barneda emitirá su gala de estreno este lunes, 13 de abril, y arrancará en el access prime time a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. Su duración se extenderá hasta el late night y está previsto que el primer capítulo acabe en torno a las 00:30 horas.
El primer programa de 'La Isla de las Tentaciones 10', hoy lunes 13 de abril en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del programa de estreno de ‘La Isla de las Tentaciones 10’! El reality que regresa a la programación de Telecinco apenas tres meses después del final de su décima edición, aterrizará con una triple entrega semanal -lunes, martes y miércoles-.
Antes te adelantamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada, adelantarte a lo que va a ocurrir esta noche y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
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