Es oficial: La lista completa de 'La Isla de las Tentaciones 10' con los 16 solteros y solteras de la nueva edición

'La isla de las tentaciones 10' continúa calentado motores para su regreso a Telecinco, que se producirá apenas tres meses después de poner fin a su novena edición. Así, el formato producido por Cuarzo TV ha adelantado este viernes la lista oficial de tentadores y tentadoras.

Así, la primera entrega de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' en Mediaset Infinity ha puesto nombre y cara a los 16 solteros que tratarán de conquistar a los concursantes de esta edición y además ha desvelado importantes novedades sobre esta edición.

A la espera de conocer la identidad de las cinco parejas que pondrán a prueba su amor en esta décima entrega, el primer especial emitido de forma gratuita en Mediaset Infinity ha adelantado un importante cambio en la dinámica del formato. En esta edición se inaugura 'Villa Deseo', una nueva localización junto a la mítica Villa Montaña en la que habitarán los solteros o las solteras.

Con la décima temporada a punto de arrancar, conocemos a los solteros y solteras que tentarán a las cinco parejas protagonistas 💥



Descúbrelos en #RumboALasTentaciones1 que puedes ver ya a través de #MediasetInfinity ♾ https://t.co/lE9mdVJwhi pic.twitter.com/XTDe3esoU8 — Mediaset Infinity (@MedInfinityES) March 27, 2026

Los solteros de 'La isla de las tentaciones 10'

Fran, 20 años, Valencia

Soltero de 'La isla de las tentaciones 10'

Fran tiene 20 años, se define como "egocéntrico, orgulloso y muy chulete" y se considera el prototipo ideal de toda mujer. Deportista, tatuado, con abdominales y ojos azules, el de Valencia llega a 'La isla de las tentaciones' dispuesto a robar corazones. Asegura no estar acostumbrado al rechazo, pero tiene claro que quién pasa de él "no sabe lo que se pierde".

Cristian, 29 años, Málaga

Soltero de 'La isla de las tentaciones 10'

Cristian tiene 29 años, viene desde Málaga y es un apasionado del deporte. Trabaja como camionero. Seguro de sí mismo, fogoso y leal, así se define el joven en su casting del programa, en el cual asegura ser "la tentación ideal" de esta edición. Señala su sonrisa como su mejor arma, pues es lo que más le funciona para ligar, y tiene claro que quiere abandonar el reality junto a una nueva ilusión.

Joan, 22 años, Tarragona

Soltero de 'La isla de las tentaciones 10'

Joan tiene 22 años y llega a 'La isla de las tentaciones' desde Tarragona con una clara intención: demostrar que es un auténtico imán de mujeres. Explosivo, directo y muy dominante, llama la atención por su exuberante físico, pero el estudiante de seguridad privada asegura que su verdadera arma es la inteligencia y su forma de comunicarse, que es lo que verdaderamente enamora a las chicas. Eso sí también deja una auténtica declaración de intenciones que podría cambiarlo todo: "Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas. Creo que el sexo es para disfrutarlo y pasarlo bien", asegura.

Luis, 33 años, Gran Canaria

Soltero de 'La isla de las tentaciones 10'

Luis tiene 33 años, llega desde Gran Canaria y es dueño de una tienda de suplementación deportiva. Se define como "romántico, disfrutón y pícaro", y llega a 'La isla de las tentaciones' para demostrar que su fuego supera al de cualquier hoguera. "El 99% cae y el uno por ciento son mis primas", ha asegurado el soltero durante su casting, señalando sus pasos de baile como su arma definitiva de seducción.

Amar, 28 años, Cáceres

Soltero de 'La isla de las tentaciones 10'

Amar llega desde Cáceres, tiene 28 años y es paracaidista. Se define a sí mismo como "fiestero y atrevido", se considera un partidazo tanto por su físico como por su personalidad y se confiesa especialmente fan de los retos, sobre todo de las chicas que se hacen de rogar. Aunque asegura haber sido "muy golfo", cree que su paso por el programa le servirá para encontrar a su amor definitivo.

Charly, 25 años, Benidorm

Soltero de 'La isla de las tentaciones 10'

Charly tiene 25 años, viene desde Benidorm y tiene una tienda deportiva. Asegura estar en su "prime" y se enorgullece de ello, proponiéndose 'La isla de las tentaciones' como un reto personal para ver si alguna mujer se le puede resistir. Activo y experimentado, el joven saca pecho por su dualidad: es a la vez dominante y apasionado tanto como tierno y atento.

Sergio, 25 años, Málaga

Soltero de 'La isla de las tentaciones 10'

Sergio tiene 25 años y llega desde Málaga con "el pack completo". El joven, contable de profesión y "carismático y muy seguro" según su presentación, llega al programa dispuesto a divertirse, dar el 100% y dejar huella. Reconoce de frente que el sexo es muy importante en su vida y que no necesita ningún truco para ligar.

Carlos, 23 años, Madrid

Soltero de 'La isla de las tentaciones 10'

Carlos tiene 23 años, llega desde Madrid, es opositor a bombero y entre lo que más destaca de su casting en 'La isla de las tentaciones' es su título de Mister Madrid a los 19 años. El joven llega al programa buscando una princesa con la que vivir un cuento de hadas y está seguro de tener lo necesario para conquistar a cualquier mujer.

Las solteras de 'La isla de las tentaciones 10'

Fátima, 27 años, Mojácar

Soltera de 'La isla de las tentaciones 10

Fátima llega directa desde Mójacar, Almería con mucho carácter y una seguridad que la hará brillar dentro del programa. "Chico en el que me fijo, chico que tengo", presumen la joven, que trabaja como higienista dental. Asegura que su belleza es "pura genética" y completamente natural, algo que hace que todas las miradas se dirijan a ella cuando entra en una habitación.

Shalim, 23 años, Gibraltar

Soltera de 'La isla de las tentaciones 10

Shalim viene desde Gibraltar, tiene 23 años y llega a 'La isla de las tentaciones con un objetivo clave: hacer historia. Es estudiante de marketing, puede hablar en andaluz e inglés sin despeinarse y tiene claro que puede traer "buenas vibras" a la villa. Entre sus conquistas se encuentran influencers y personajes famosos de Reino Unido. "Si los monos de Gibraltar roban comida, yo vengo a robar novios", asegura en su casting.

Ainhoa, 23 años, Córdoba

Soltera de 'La isla de las tentaciones 10

Ainhoa tiene 23 años, llega desde Córdoba y es aupair, empleo que la ha llevado a vivir en Nueva York. Llega al programa con un prototipo muy concreto: chicos morenos, tatuados y con pinta de "malotes". Aunque se considera heterosexual, admite haber estado con mujeres y tiene claro lo que quiere demostrar con su paso por la isla: que la tentación siempre es más fuerte que el amor.

Jokebed, 23 años, Figueres

Soltera de 'La isla de las tentaciones 10

Jokebed, de 23 años, llega a 'La isla de las tentaciones' desde Figueres, Gerona, donde trabaja como dependienta. Debe su peculiar nombre a la biblia, y asegura que este es prueba de lo "especial" que es. Su reto personal en 'La isla de las tentaciones' es conseguir todo y a todos los que se proponga. Reconoce haber estado con chicos con novia antes y tiene más que claro cómo conquistar.

Lucía, 22 años, Málaga

Soltera de 'La isla de las tentaciones 10

Lucía tiene 22 años, llega desde Málaga y es dependienta. "Explosiva, impulsiva y muy sincera", así se define la tentadora que llega dispuesta a ser una tentación directa y sin filtros para los chicos con pareja del programa. Durante su casting admite que le gusta gustar, y asegura que si encuentra el amor en el programa se lo llevará al sur.

Laura y María, 28 y 21 años, Granada

Soltera de 'La isla de las tentaciones 10

Laura y María son hermanas, y llegan a 'La isla de las tentaciones' con un objetivo en común: abandonar el programa acompañadas. De 28 y 21 años respectivamente, buscan a alguien que encaje en su vida de campo en Granada. Laura se define como fogosa y muy activa, tiene claro lo que quiere y no piensa conformarse con menos. María se describe como espontánea, con mucha actitud y divertida y buscar disfrutar la experiencia junto a su hermana como un tándem.

Andrea, 20 años, Lleida

Soltera de 'La isla de las tentaciones 10

Andrea tiene 20 años, llega desde Lleida y es opositora a Mosso d'Esquadra. Se define como "un poco loca" y asegura ser el alma de la fiesta. Entre sus cualidades se encuentran la sinceridad, la transparencia y la versatilidad. Asegura que su forma de ligar es directa, cuando muestra interés por alguien, lo consigue. Es bisexual y que alguien tenga pareja no es obstáculo para ligar.