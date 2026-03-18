'La Isla de las Tentaciones 10' descubre a sus cinco nuevas parejas en su última promo en Mediaset

Telecinco continúa con la cuenta atrás para la llegada de 'La isla de las tentaciones 10' cuando aún no se han cumplido dos meses del desenlace de su novena edición. Mediaset lo tiene todo listo para el regreso del reality presentado por Sandra Barneda, y tras una promo que levantó ampollas por el uso de lA, la cadena ha lanzado un nuevo vídeo promocional en el que pone cara a las cinco nuevas parejas que pondrán a prueba su amor en República Dominicana.

"Tú ya sabes de qué va esto", aparece advirtiendo Sandra Barneda desde un fondo blanco para abrir la última promo de Telecinco. "Placer, pasión, juego, fuego y seducción" son algunas de las palabras que se muestran en el vídeo en un intento de resumir el espíritu del popular reality, marcado por las infidelidades y las traiciones temporada tras temporada.

'La isla de las tentaciones' descubre a las cinco parejas que pondrán a prueba su amor en su décima edición

Es entonces cuando la presentadora pone el foco en el verdadero trasfondo de 'La isla de las tentaciones'. "No te confundas, esto va de amor", apunta Barneda para a continuación mostrar las primeras imágenes de las cinco parejas que pondrán a prueba su amor en la décima edición del formato. Y si bien tres de ellas se muestran con claridad ante la cámara, hay una que por el momento se mantiene en secreto, pues solo se puede ver su sombra al atardecer.

Tú ya sabes de qué va esto 🫵❤️‍🔥



🐍 #LaIslaDeLasTentaciones estreno muy pronto, en Telecinco pic.twitter.com/8RVBnz4X3f — Telecinco (@telecincoes) March 17, 2026

"La prueba de amor más exigente de la televisión", termina recordando Sandra Barneda para cerrar el último spot promocional del formato de Cuarzo Producciones. Habrá que esperar para conocer la identidad de las cinco parejas de jóvenes que pondrán a prueba su relación con los tentadores y tentadoras escogidos para esta edición, cuyo estreno continúa anunciándose para "muy pronto" en Telecinco.

Con el desenlace de 'Casados a primera vista' a la vuelta de la esquina, que precisamente tomó el relevo del formato el pasado enero en las noches del lunes y finaliza el 23 de marzo, no sería de extrañar que 'La isla de las tentaciones' arranque su décima edición en Telecinco a principios de abril. Una vez más, Telecinco apuesta por su "caballo ganador" para hacer frente a la crisis de audiencias que continúan enfrentando, doblando la presencia del reality en la programación de esta temporada.