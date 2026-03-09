Cuando ni siquiera se han cumplido dos meses del final de la novena edición (el 21 de enero), Telecinco nos ha sorprendido anunciando el próximo estreno de 'La Isla de las Tentaciones 10'. La propia Sandra Barneda confirmó su inminente lanzamiento a través del primer 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes 2026' este domingo.

"La sombra de la tentación ya está aquí. Cinco nuevas parejas van a poner a prueba su confianza y su amor y van a tener que desafiar las leyes de la atracción y enfrentarse a la tentación, que será más poderosa que nunca", aseveró la presentadora del reality.

Acto seguido, Telecinco lanzó la primera promo oficial, ya en antena, en la que se avanza un cambio de claim: del 'despertar de la tentación' de la temporada 9 pasamos a 'la sombra de la tentación' en la nueva edición. Una tentación que avanza "imparable" como así se advierte.

En el breve spot, de apenas diez segundos de duración, se observa a los solteros y solteras de una forma muy singular: cubriendo sus cuerpos y rostros con túnicas rojas y con antorchas de fuego en mano. Con esa indumentaria desembarcan en las paradisíacas playas de República Dominicana para irrumpir en las villas en nombre de la tentación y con la misión de poner patas arriba las relaciones de las nuevas parejas participantes.

Llega la SOMBRA DE LA TENTACIÓN🤯Muy pronto, 'La Isla de las Tentaciones 10' en @telecincoes pic.twitter.com/i3aI3A3DAe — Mediaset España (@mediasetcom) March 8, 2026

Con esta repentina vuelta de 'La Isla de las Tentaciones', Telecinco estrenará dos ediciones en el mismo curso televisivo y, además, de manera casi consecutiva; con apenas dos meses de descanso. Y es que, aunque la cadena aún no ha concretado fecha, lo previsible es que la décima temporada se estrene en abril, justo después de Semana Santa; tomando así el relevo de 'Casados a primera vista', que concluirá el lunes 23 de marzo.

De confirmarse este plan, 'La Isla de las Tentaciones 10' arrancaría el próximo 6 de abril, conviviendo así en la programación con 'Supervivientes 2026'. Además, y por primera vez, el formato se emitirá en el segundo trimestre del año. Algo que no había sucedido hasta la fecha.

Con este movimiento, Telecinco busca auspiciar a toda costa sus resultados de audiencia en meses de alta inversión publicitaria (de abril a junio), y lo hará recurriendo a los dos únicos buques insignia que actualmente posee: el concurso de supervivencia y el reality de parejas.

Está por ver cómo le resulta esta arriesgada estrategia que supone sobreexplotar un activo tan fundamental en su catálogo de ofertas como 'La Isla de las Tentaciones'. Dos ediciones en menos de medio año puede pasar factura al formato. Ese desgaste ya lo pudimos comprobar en 2022 y 2023 cuando se enlazaron la quinta y la sexta temporada de forma igualmente consecutiva.