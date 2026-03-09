Este domingo 8 de marzo, Telecinco ha emitido la primera entrega de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras', presentado por Sandra Barneda. La gala ha tenido un protagonista indiscutible: Álex Ghita. Y es que no ha hecho falta ni una semana para que el entrenador personal se eche encima a todos sus compañeros. El motivo ha sido el robo de comida.

Durante el primer 'Consejo de los Dioses' de la edición, se ha abordado este asunto. Tras un rato deliberando sobre quién podía haber sido, salía a la luz que se trataba de Álex. Todo empezó cuando en 'Playa Victoria' Gerard Arias aseguró que había desaparecido una lata de la dotación que había para todos. Y, aunque no daba nombres, indirectamente señalaba al exnovio de Adara Molinero: "Por cierto falta una lata de comida, y no quiero acusar, pero si llevas mal el hambre y la has cogido, me gustaría que me lo dijeras". En cambio, de primeras, él negó haberlo hecho: "Llevo mal el hambre, pero yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo haber cogido una lata".

GERARD SACANDO EL TEMA DE LA LATA DESAPARECIDA, SE VIENE SALSEO



🏝️ #ConexiónHonduras1

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/v8OVFKGKjx — Supervivientes (@Supervivientes) March 9, 2026

Los supervivientes debatían sobre dónde podría estar la lata en cuestión e incluso llegaron a la conclusión de que podía haberse perdido. Al ver que no llegaban a ningún acuerdo, Sandra Barneda les preguntó, uno por uno, si alguno de ellos había cogido esa parte de la dotación sin decírselo al resto. Todos respondieron negativamente.

Álex Ghita confiesa haber robado la lata y provoca la indignación de sus compañeros

Sin embargo, las miradas apuntaban hacia la misma persona: Álex Ghita, quien, finalmente, ha acabado reconociendo que, en efecto, él se encontró una lata y se la guardó para él. "Pero eso es diferente", se intentaba justificar Álex Ghita, que añadía: "Me he encontrado una lata fuera y me la he comido".

Como era de esperar, esto ha provocado el monumental enfado de todos sus compañeros. Algunos, como Gerard Arias y Paola Olmedo se levantaban, al tiempo que se llevaban las manos a la cabeza, sin poder creérselo. "¡Eres un puto geta! ¡Eres el peor superviviente, lo has demostrado!", le decía Arias, el más duro con él.

Si bien, los reproches se han sucedido, no solo en su playa, sino también en la de enfrente. Claudia Chacón estaba hecha un basilisco: "¡No te hagas la víctima!". Otros, como Jaime Astrain le pedían que, por lo menos, pidiese "perdón". "Lo peor es que no te arrepientes", lamentaba Aratz Lakuntza. Poco después, Sandra Barneda conectaba en directo con 'El Consejo de los Dioses' para preguntarle a Álex Ghita por la secuencia de "la lata extraviada".

Todo ocurrió al día siguiente del desembarco de los concursantes, así lo contó el entrenador personal: "Estaba sobre la arena, la vi, en ese momento estaba muy molesto por el tema de la prueba y la ansiedad… la dejé ahí, tapada con la arena y al día siguiente me la comí". "¿Sabes que había otra opción? Que es: 'me encuentro una lata y la devuelto'", le amonestaba la presentadora. Sin embargo, él ha continuado con sus explicaciones, pero a sus compañeros no les valían.

Algunos, como Alberto Ávila, han estallado contra él: "Eres un mierda de persona". "Vosotros tampoco empatizáis conmigo", les ha reprochado el exnovio de Adara. Unas palabras que han enfurecido, más si cabe, al resto de supervivientes, que le han tildado de "ruin" y "rastrero". Además, Álex ha confesado que, si había mentido, era porque sabía que la audiencia ya era conocedora del robo; por lo que si podía ahorrar que sus compañeros lo supieran, mejor, para evitar así una convivencia tensionada.

Finalmente, la organización de 'Supervivientes 2026' ha emitido la secuencia de los hechos ante unos concursantes que no daban crédito. Así fue el momento exacto del robo: