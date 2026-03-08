Los colaboradores de 'De Viernes' se han posicionado sin medias tintas sobre quién debe ser el primer expulsado de 'Supervivientes 2026'. Recordemos que los nominados son el cantante José Manuel Soto, el expiloto de motociclismo Toni Elías, el entrenador Álex Ghita y la modelo Marisa Jara.

Uno de ellos, el menos votado por los telespectadores a través de la app de Mediaset Infinity, pues en el concurso aventurero se vota en positivo para salvar, será eliminado de la competición en la segunda gala del próximo jueves 12 de marzo.

Con todo, Santi Acosta y Beatriz Archidona, los presentadores de 'De Viernes', quisieron pulsar las opiniones de sus tertulianos antes de finalizar la emisión, y lo cierto es que hubo casi unanimidad al dictar sentencia contra uno de los nominados:

Rocío Flores: "Que se quede Soto y que se vaya Álex Ghita a su casa"

María Jesús Ruiz: "Por vendehúmos, por mentiroso y por ir de tigre y no llegar a gatito que se vaya Álex Ghita".

Ángela Portero: "Me sumo en el voto contra Álex Ghita".

Terelu Campos: "Yo quiero darle una oportunidad por supuesto a José Manuel Soto y Marisa Jara y quiero conocer a Toni Elías. Y de Álex Ghita tengo muy conocido su discurso y sus frases hechas para hacer daño. Me sobra".

Antonio Rossi: "Unanimidad. Salvemos a José Manuel Soto, salvemos a Marisa, conozcamos a Toni... Adiós Álex".

Karmele Marchante: "Que se vaya José Manuel Soto, por favor".

Así, la única colaboradora de 'De Viernes' que rompió ese consenso en el veredicto fue Karmele, que abogó por la salida del artista andaluz; posiblemente por otro tipo de connotaciones que más tienen que ver con su ideología política, manifiestamente escorada hacia la extrema derecha.

"Pero Karmele, siendo una intelectual de tu talante, que no apuestes por la cultura y el cante de José Manuel Soto y lo que ha aportado a la cultura de este país...", le reprochó José Antonio León. "Y qué tiene que ver esto", saltó Marchante. "Esto es 'Supervivientes', no un debate político", apostilló por su parte Ángela Portero.

En ese sentido, Beatriz Archidona apeló a que a los concursantes "se les juzgue por lo que hacen dentro del concurso" y no por asuntos externos al mismo. "Y que se nos quite la tontería de la edad. Todos son concursantes y Soto tiene las mismas posibilidades de ganar que cualquier otro", defendió María Jesús Ruiz. Un discurso que Karmele Marchante tildó de "populismo barato".